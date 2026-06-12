Medve ölhetett meg egy embert egy bölöni erdőben

Eltűnt férfi miatt riasztották a hatóságokat, de már csak a holttestét találták meg az erdőben.

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Egy bölöni állatfarmon dolgozott a 68 éves áldozat, munkatársa csütörtök este beszélt a férfival utoljára. Az áldozat ruháit és más személyes holmiját péntek reggel egy Bölönhöz közeli erdő szélén találták meg, ami gyanút ébresztett.

Végül a 112-n riasztott hatóságok találták meg az eltűnt férfi holttestét az erdőben, a rendőrség közlése szerint egy vadállat – valószínűsíthetően medve – támadásának látható nyomaival.

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A holttestet a Kovászna megyei törvényszéki orvostani intézetbe szállították, hogy megvizsgálják a haláleset pontos körülményeit – tájékoztatott még a Kovászna megyei rendőrség.