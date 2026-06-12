Több mint 480 ezer lejes adócsalási ügyben csaptak le Kovászna megyében, egy férfit őrizetbe vettek

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Fotó: Orbán Orsolya
Hat helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Kovászna megyében egy használt autók kereskedelméhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
A nyomozók jelentős pénzösszegeket, több tucat járművet és számos dokumentumot foglaltak le, egy férfit pedig 24 órára őrizetbe vettek.
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni nyomozói a Jupiter országos művelet keretében csütörtökön
Az akciót az ügyészség koordinálta, a rendőrség több egységének támogatásával.
A nyomozás adatai szerint az érintettek 2022 januárjától kezdődően használt gépjárművek uniós beszerzésével és értékesítésével foglalkoztak, azonban a gyanú szerint nem tüntették fel könyvelésükben valamennyi kereskedelmi tranzakciójukat és bevételüket.
A nyomozók úgy vélik, hogy az érintettek ezzel több mint 481 ezer lejes kárt okoztak az állami költségvetésnek, mivel a bevételek egy részét nem vallották be, így elkerülték a kapcsolódó adók és illetékek befizetését.
továbbá több könyvelési dokumentumot, iratot és elektronikus adathordozót is bizonyítékként emeltek ki. Emellett 47 használt gépkocsit is zároltak, amelyek becsült összértéke megközelíti a 100 ezer eurót.
a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint, majd 24 órára őrizetbe vették. Az ügyben folytatódik a nyomozás a feltételezett bűncselekmények teljes körű feltárása, a kár megtérítése és az érintettek felelősségének megállapítása érdekében. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintetteket a jogerős bírósági döntésig megilleti az ártatlanság vélelme.
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