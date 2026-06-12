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Több mint 480 ezer lejes adócsalási ügyben csaptak le Kovászna megyében, egy férfit őrizetbe vettek

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Hat helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Kovászna megyében egy használt autók kereskedelméhez kapcsolódó adócsalási ügyben.

Székelyhon

2026. június 12., 13:222026. június 12., 13:22

A nyomozók jelentős pénzösszegeket, több tucat járművet és számos dokumentumot foglaltak le, egy férfit pedig 24 órára őrizetbe vettek.

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A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni nyomozói a Jupiter országos művelet keretében csütörtökön

hat házkutatási parancsot hajtottak végre több cég székhelyén, illetve két magánszemély otthonában.

Az akciót az ügyészség koordinálta, a rendőrség több egységének támogatásával.

A nyomozás adatai szerint az érintettek 2022 januárjától kezdődően használt gépjárművek uniós beszerzésével és értékesítésével foglalkoztak, azonban a gyanú szerint nem tüntették fel könyvelésükben valamennyi kereskedelmi tranzakciójukat és bevételüket.

A hatóságok szerint az eltitkolt bevételek összértéke meghaladja a 2,4 millió lejt.

A nyomozók úgy vélik, hogy az érintettek ezzel több mint 481 ezer lejes kárt okoztak az állami költségvetésnek, mivel a bevételek egy részét nem vallották be, így elkerülték a kapcsolódó adók és illetékek befizetését.

A házkutatások során a rendőrök 90 950 eurót és 7,8 millió forintot találtak és foglaltak le,

továbbá több könyvelési dokumentumot, iratot és elektronikus adathordozót is bizonyítékként emeltek ki. Emellett 47 használt gépkocsit is zároltak, amelyek becsült összértéke megközelíti a 100 ezer eurót.

Az akció során egy férfit előállítottak

a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint, majd 24 órára őrizetbe vették. Az ügyben folytatódik a nyomozás a feltételezett bűncselekmények teljes körű feltárása, a kár megtérítése és az érintettek felelősségének megállapítása érdekében. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintetteket a jogerős bírósági döntésig megilleti az ártatlanság vélelme.

Kovászna megye Rendőrség
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