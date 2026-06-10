Bemutatkoznak a sepsiszentgyörgyi felsőfokú művészképzés végzős hallgatói

Első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a sepsiszentgyörgyi művészképzés végzős hallgatói a nagyközönség előtt is bemutatkozzanak. A Diploma című kiállítás a város első egyetemi szintű képzőművészeti képzésének eredményeibe enged betekintést.

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A tárlat a Sepsiszentgyörgy művészeti felsőoktatásának ötödéves festő- és szobrászművész szakos hallgatóinak munkáiból válogat. A kiállításon Finta Kincső festményei, Székely Timea alkotásai, valamint Kövér György plasztikái láthatók, amelyek a képzés öt éve alatt született hallgatói munkák és záródiplomák legjavát képviselik.

A fiatal művészek három eltérő, mégis egymással párbeszédben álló világot jelenítenek meg, amelyekben közös motívumként jelenik meg az „itthon” élménye és a tágabb világ felé való nyitottság.

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A kiállítást a Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Kara Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Intézete szervezi.

A megnyitóra június 12-én 18 órakor kerül sor a Lábas Ház kiállítótermében. A vendégeket köszönti Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója és dr. habil. Hegyi Csaba, a PTE Művészeti Kar dékánhelyettese. A kiállítást megnyitja dr. Hubbes László Attila, a Sapientia EMTE és a PTE MK Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Intézetének oktatója.