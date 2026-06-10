Bemutatkoznak a sepsiszentgyörgyi felsőfokú művészképzés végzős hallgatói

Fotó: Székely Nemzeti Múzeum
Első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a sepsiszentgyörgyi művészképzés végzős hallgatói a nagyközönség előtt is bemutatkozzanak. A Diploma című kiállítás a város első egyetemi szintű képzőművészeti képzésének eredményeibe enged betekintést.
A tárlat a Sepsiszentgyörgy művészeti felsőoktatásának ötödéves festő- és szobrászművész szakos hallgatóinak munkáiból válogat. A kiállításon Finta Kincső festményei, Székely Timea alkotásai, valamint Kövér György plasztikái láthatók, amelyek a képzés öt éve alatt született hallgatói munkák és záródiplomák legjavát képviselik.
A fiatal művészek három eltérő, mégis egymással párbeszédben álló világot jelenítenek meg, amelyekben közös motívumként jelenik meg az „itthon” élménye és a tágabb világ felé való nyitottság.
A kiállítást a Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Kara Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Intézete szervezi.
A megnyitóra június 12-én 18 órakor kerül sor a Lábas Ház kiállítótermében. A vendégeket köszönti Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója és dr. habil. Hegyi Csaba, a PTE Művészeti Kar dékánhelyettese. A kiállítást megnyitja dr. Hubbes László Attila, a Sapientia EMTE és a PTE MK Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Intézetének oktatója.
Megalakította a Polgári Kört az EMSZ-en belül a székelyföldi tagság egy része, amely régóta konfliktusos viszonyban van az országos vezetéssel. A kezdeményezők szerint az új platform célja a nemzeti oldal megújítása és a közösségi érdekek képviselete.
Két hónapos nőstény vaddisznót találtak a rendőrök egy 43 éves Kovászna megyei férfi otthonában kedden, orvvadászat gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A helyszínen nagy mennyiségű szemét égetésének nyomait is felfedezték, ez szintén büntetendő.
Huszadik alkalommal gyűlnek össze a gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek Kézdiszentlélek búcsújáró hegyén, a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.
Sepsiszentgyörgyi, szegedi és temerini diákokat és pedagógusokat kapcsol össze egy újonnan induló mobilitási projekt. A cél az, hogy a hetedikes és nyolcadikos gyerekek a lexikális tudás mellett az érzelmi intelligenciájukat fejlesszék.
Néhány napja nagyvad jelenléte miatt riasztották a lakókat Sepsiszentgyörgyön és környékén. A medvét az Állomás negyedi tó zónájában, az Olt túloldalán látták.
Házkutatásokat tartottak Galac megyében három, adócsalással és csalással gyanúsított személynél, akiket a Kovászna megyei rendőrség nyomozói állítottak elő.
Kevesebb újszülöttet hagytak a kórházban, de még mindig sok a kiskorú anya – derül ki a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság kimutatásából. Öt olyan lányt vettek nyilvántartásba, akik mindössze tizenhárom évesen váltak anyává.
Keöpeczi Sebestyén József munkásságát bemutató kiállítás nyílik június 10-én az Erdővidék Múzeumában, a címertan világnapjához kapcsolódva.
Hiába hullott az elmúlt időszakban bőségesnek tűnő csapadék, ez mesze nem elég. A kánikulák még be sem köszöntöttek, a Hydrokov máris figyelmezteti a háromszéki fogyasztókat, ne használják öntözésre, medencék föltöltésére a hálózati ivóvizet.
Van remény rá, hogy visszavezessék a ténylegesen ledolgozott munkaidő utáni adózást – legalábbis a pénzügyi bizottságon átment a javaslat, közölte Miklós Zoltán RMDSZ-es háromszéki parlamenti képviselő.
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