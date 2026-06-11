MindFormers: tartalmas program az ifjúságnak az iskolafalakon kívül

A MindFormerst szeptember 16. és 19. között szervezik meg a sepsiszentgyörgyi dohánygyárban
Fotó: Tuchiluș Alex
Új nézőpontokat nyit és gondolkodásra sarkall Sepsiszentgyörgy egyik legfiatalosabb rendezvénye. A MindFormers jó lehetőség az iskolák számára, hogy a jövő tanévre tervezett alternatív heteket izgalmas, interaktív programokkal töltsék ki.
Az esemény azoknak szól, akik nyitottak arra, hogy közösen gondolkodjanak a jövőről, a technológiáról, a fenntarthatóságról. Az interaktív előadások, műhelymunkák a felnőttek számára is érdekesek lehetnek, ám elsősorban a diákoknak szólnak, éppen ezért
A szervezők arra biztatják a pedagógusokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és a jövő tanévre tervezett Iskola másként, illetve a Zöld hetet időzítsék a szeptember 16. és 19. közötti MindFormers idejére.
Amint Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, a város tizenkét, jogi személyiséggel rendelkező tanintézményével már hetekkel ezelőtt felvették a kapcsolatot, közülük hét a MindFormers idejére tűzte ki az alternatív hetek programjait.
Sztakics Éva rámutatott: a MindFormers keretében a fiatalok ingyenesen is hozzáférhetnek a tudáshoz, az élményekhez
Fotó: Tuchiluș Alex
Ugyanakkor a rendezvényhez azok az iskolák is csatlakozhatnak, amelyek más időpontban szervezik meg ezeket a heteket, továbbá diákok és pedagógusok tanórák keretében is részt vehetnek az előadásokon és programokon.
A szervezők hangsúlyozták: a tavalyi kiadás során egyértelművé vált, hogy van igény a térségben az olyan eseményekre, amelyek túlmutatnak a szórakoztatáson. A rendezvény éppen ezért nem kíván versenyezni a hagyományos zenei fesztiválokkal;
Gáj Nándor kiemelte: a program összeállításakor figyelembe veszik a diákok visszajelzéseit
Fotó: Tuchiluș Alex
Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szerint tavaly is volt olyan előadás, ami a felnőtt korosztály érdeklődését felkeltette, és a rendezvény idén is nyitott lesz előttük, illetve a más megyékből érkező érdeklődők előtt is.
A szervezői csapat idén kiegészült a Komitátusszal is, amely már javában nekilátott a kisebb kísérő események és fő programok összeállításához. Kis Tamás, az ifjúsági szervezet elnöke és a MindFormers főszervezője rámutatott:
Kis Tamás szerint a MindFormers a közelmúltban a rendezvény csatlakozott az Európai Bizottság New European Bauhaus kezdeményezéséhez is
Fotó: Tuchiluș Alex
A szeptemberi rendezvényre az első bejelentett vendégek között szerepel Bagdy Emőke pszichológus, Kristály Sándor matematikus, Andrei Șerban rendező, valamint a Grammy-díjas zenei producerekből és előadókból álló Vanta SR feat. C-Tea formáció. Ugyanakkor bővülnek az interaktív programok, workshopok és kiállítások is.
A tavalyi évvel ellentétben idén nem épül nagyszínpad a cigarettagyár területén, hiszen a helyszín „futuretainment” jellegét szeretnék megőrizni.
amelyekkel együttműködésben különböző közösségi eseményeket és bulikat szerveznek.
Az első meghívottak között pszichológus, matematikus és rendező is szerepel
Fotó: Tuchiluș Alex
A szervezők arra biztatják a fiatalokat és minden érdeklődőt, hogy a MindFormers közösségimédia-felületein továbbra is osszák meg ötleteiket, javaslataikat, és jelezzék, milyen témákról hallanának szívesen, illetve mely előadókkal találkoznának a jövőben. A program megvalósításában Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa, a Kónya Ádám Művelődési Ház, a Művészeti és Népiskola és a Komitátusz ifjúsági szervezet működik együtt.
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