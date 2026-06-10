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Nyíltan bírálják az országos vezetést, új platformot alakítottak az EMSZ-ben

Papp Attila, Kolcza István és Kádár Imola sajtótájékoztatón ismertette a Polgári Kör megalakulásához vezető belső konfliktusokat • Fotó: Bodor Tünde

Papp Attila, Kolcza István és Kádár Imola sajtótájékoztatón ismertette a Polgári Kör megalakulásához vezető belső konfliktusokat

Fotó: Bodor Tünde

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Megalakította a Polgári Kört az EMSZ-en belül a székelyföldi tagság egy része, amely régóta konfliktusos viszonyban van az országos vezetéssel. A kezdeményezők szerint az új platform célja a nemzeti oldal megújítása, a közösségi érdekek képviselete és a közös döntéshozatal erősítése.

Bodor Tünde

2026. június 10., 19:442026. június 10., 19:44

2026. június 10., 19:462026. június 10., 19:46

Kolcza István, az EMSZ sepsiszentgyörgyi elnökségi tagja, Kádár Imola, a városi szervezet vezetője és Papp Attila kézdiszéki elnök, országos választmányi tag szerda délután sajtótájékoztatón ismertette az április 25-én, Csíkszeredában megalakított Polgári Kör létrejöttének céljait és előzményeit.

Az említettek és több más tag az országos vezetéssel régóta fennálló konfliktusos viszony miatt szánta rá magát erre a lépésre, miután úgy látták, hogy az országos elnökség és a szervezet irányvesztett, nincs jövőképe.

Indoklásuk szerint „a nemzeti oldal meggyengülése, közéleti megosztottsága, az értékalapú politika hiánya tette szükségessé ezt a lépést".

Azt sem értik, miért nem lép fel az EMSZ elnöksége a közösségi vagyon elleni támadások (például a nagyváradi premontrei apát kilakoltatása) esetében. Nem tartják működő és helyes elvnek a további politizáláshoz azt sem, hogy „soha többé RMDSZ”, mert nem vállalnák, hogy az erdélyi magyarság elveszítse parlamenti képviseletét, mivel a bejutási küszöbön szerintük csak az RMDSZ juthat át.

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Kádár Imola, Kolcza István, Papp Attila és a csíkszéki helyi vezetők úgy látták, szükség van egy olyan közéleti és politikai platformra, amelynek célja az erdélyi magyar nemzeti oldal megújítása és megerősítése, valamint a közösség érdekeinek valós képviselete. Mint mondták, ez az alulról szerveződő mozgalom bevonja az embereket a közös döntéshozatalba, és előtérbe helyezi az önrendelkezés, az autonómia és a kisebbségi jogok ügyét.

Idézet
Nem nézzük jó szemmel a Tisza Párt felé kacsintgatást, és az sem tetszik, hogy megpróbálnak kész tények elé állítani”

– hangzott el.

A tisztújítás lángra lobbantotta a parazsat

Május 22-én Sepsiszentgyörgyön tisztújító gyűlést szerveztek. Ennek keretében Kádár Imola elnököt felhatalmazták a munka folytatására, Vatány Líviát alelnökké, Kolcza Istvánt pedig vezetőségi taggá választották. „Azok voltunk jelen, akik részt vettünk a helyhatósági választásokon, nevünket és munkánkat adva vállaltuk az EMSZ-t és a megmérettetést, míg

Idézet
mások csak a pályán kívülről kommentáltak”

– mondta Kádár Imola.

A „mások” – mint kiderült – Zakariás Zoltán országos elnök és Csomortányi István alelnök lehetnek, akiktől a helyi vezetők hiába vártak állásfoglalást és iránymutatást a helyhatósági választásokon elszenvedett kudarc után. „Országos szinten nem volt elképzelés, az együttműködés nem létezett, sepsiszentgyörgyi látogatásakor a vezetőség nem kereste a helyieket: sem a sepsiszéki, sem az erdővidéki vagy kézdi-orbaiszéki helyi szervezeteket.

Idézet
A Polgári Kör azért jött létre, mert nem tudjuk elfogadni, hogy nincs reakció semmire, mindenre az volt a válasz, hogy «majd összehívunk egy országos választmányi gyűlést»”

– mondta Papp Attila kézdiszéki elnök.

A Kolcza-ügy

Bár a helyhatósági választások után a jelenlévők hátraléptek, és az országos vezetésre bízták a továbbiakat, nem történt semmi. Kolcza István decemberben megbízatást kapott a sepsiszéki tisztújítás megszervezésére, ezen belül került volna sor a sepsiszentgyörgyire is. Kolcza állítása szerint alkalmazottak híján, nem főállású politikusként nehézkesen ment a szervezés, így a tisztújítás nem történt meg februárig. Ekkor

az országos elnökség megvonta tőle a bizalmat, mert a szabályzat által előírt három hónapon belül nem szervezte meg a tisztújítást,

ugyanabban a határozatban pedig attól a jogtól is megfosztották, hogy megválasztható legyen. Ezután a szervezést Csomortányi vállalta fel, ám neki sem sikerült teljesítenie a célt. Kolcza megfellebbezte a döntést, majd Marosvásárhelyen, az országos választmányi gyűlésen a vezetőség visszavonta az ominózus határozatot.

A háromszékiek állításuk szerint nem értik, mi volt az oka ennek az ellenséges fellépésnek, mert személyesen ezt soha nem vállalták nyíltan az illetékesek. Bár Közép-Erdélyben az EMSZ három éve nem tartott tisztújítást, és a Brassó megyei szervezetnél is rég esedékes lett volna, ebből konfliktus csak itt lett.

Idézet
Ez személyes konfliktusra, ellenszenvre utal”

– vélekedik Papp Attila.

Bár a szabályzatban nincs olyan cikkely, amely érvényteleníthetne egy tisztújító közgyűlést, az EMSZ elnöke és alelnöke érvénytelennek, nem szabályszerűnek tartja a májusi sepsiszentgyörgyi gyűlést, ezért pénteken az országos elnökség újabb tisztújítást szervez.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Politika
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