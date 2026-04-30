Iskolaelhagyás ellen vetnék be a gyermekpénzt: a megnövelt teljes összeget csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg

Az RMDSZ törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint egy csökkentett összegű gyermekpénz mellé jelenléti ösztöndíjat vezetnének be – de csak azoknak, akik rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába. A törvény egyik előterjesztőjével beszélgettünk.

Hajnal Csilla 2026. április 30., 11:472026. április 30., 11:47 2026. április 30., 11:482026. április 30., 11:48

Alig került nyilvánosságra az RMDSZ által a szenátushoz benyújtott törvényjavaslat, máris élénk vitákat váltott ki a közösségi médiában.

összesen 350 lejt – egy újonnan bevezetendő „jelenléti ösztöndíj” formájában kapnák meg azok a gyerekek, akik rendszeresen látogatják az iskolát vagy óvodát, és tízes magaviseletük van az előző modulban.

Vakációban is megkapnák a gyerekek a teljes összeget Sokan azonnal felvetették a kérdést: vajon a szünetekben csak a csökkentett, 100 lejes összeg járna-e a gyerekeknek, hiszen akkor éppen nem tartózkodnak oktatási intézményben a gyerekek? Hirdetés Kántor Boglárka, az RMDSZ parlamenti képviselője és a javaslat egyik előterjesztője megnyugtatott: a vakáció idején is megkapná a gyermekpénznek a teljes összegét, akit az azt megelőző tanulmányi modulban igazolatlan hiányzásokkal és tízes – vagy elemiben „nagyon jó” – magaviselettel zártak le. „A tervezet célja nem a gyermekpénz megszüntetése, hanem éppen ellenkezőleg: a növelése. Az új rendszerben havonta 58 lejjel kapnának többet a gyerekek, mint jelenleg – azzal a feltétellel, hogy rendszeresen iskolába járnak és megfelelően viselkednek. Ezzel szeretnénk visszaszorítani az iskolaelhagyást” – hangsúlyozta a képviselő a Székelyhonnak. Tévhit az, hogy az óvodában nem számít a hiányzás Az óvodapedagógusok is kötelesek rögzíteni a gyerekek hiányzásait, a szülőknek pedig – csakúgy, mint az iskolában – igazolniuk kell a távollét okát. Kántor Boglárka saját szülői tapasztalatára is hivatkozott: amikor gyermeke hiányzott, orvosi igazolással bizonyították a távolmaradás okát.

A tervezet szerint az óvodában egyébként öt igazolatlan hiányzás lenne engedélyezett havonta, ez nem érintené a jelenléti ösztöndíjra való jogosultságukat.

A képviselő rámutatott, hogy Romániában rendkívül magas az iskolaelhagyás aránya, miközben számos család szociális juttatásban részesül anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna. Az új rendszer éppen ezt kívánná megváltoztatni:

nem elvesz, hanem többet ad – de csak azoknak, akik teljesítik a feltételeket, vagyis rendszeresen iskolába járnak és példás magatartást tanúsítanak

– emelte ki a törvény kezdeményezője.

A rendszeres iskolai jelenlétet és a jó magaviseletet jutalmazná az RMDSZ törvényjavaslata Fotó: Olti Angyalka

Hozzátette, a gyakorlati lebonyolítás – köztük az, hogy az iskolai jelenlét- és magaviseleti adatok hogyan jutnak el a kifizetőhöz, azaz az államhoz – a minisztérium feladata lesz, a parlament csupán a jogszabályi keretet alkotja meg. A gyerekek juttatása modulonként kerül felülvizsgálatra:

aki egy adott modulban nem teljesíti a feltételeket, a következőben ismét esélyt kap a teljes összeg elérésére, hiszen a döntés nem vonatkozik az egész tanévre.

Ha a szenátus megszavazza a javaslatot, az már a következő tanévtől, szeptembertől életbe lépne – alapul véve a júniusban záruló utolsó modult. Elméletben bírság jár a szülőnek, ha nem küldi iskolába a gyereket Érdemes tudni, hogy a szülők már most is törvényileg kötelesek iskolába küldeni gyermekeiket – ennek elmulasztása bírságot vonhat maga után. A 198/2023-as oktatási törvény 14. cikkelye kimondja, hogy

a szülőnek vagy törvényes képviselőnek biztosítania kell a kiskorú tanuló részvételét a tankötelezettség teljes időtartama alatt.