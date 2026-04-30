Iskolaelhagyás ellen vetnék be a gyermekpénzt: a megnövelt teljes összeget csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg

Ha a szenátus megszavazza, már szeptembertől életbe lépne
Fotó: Haáz Vince
Az RMDSZ törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint egy csökkentett összegű gyermekpénz mellé jelenléti ösztöndíjat vezetnének be – de csak azoknak, akik rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába. A törvény egyik előterjesztőjével beszélgettünk.
2026. április 30., 11:47
Alig került nyilvánosságra az RMDSZ által a szenátushoz benyújtott törvényjavaslat, máris élénk vitákat váltott ki a közösségi médiában.
Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.
A tervezet lényege, hogy a 3–18 éves gyermekek után folyósított, jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre mérsékelnék, a különbözetet pedig – további 50 lejjel megtoldva, tehát
Sokan azonnal felvetették a kérdést: vajon a szünetekben csak a csökkentett, 100 lejes összeg járna-e a gyerekeknek, hiszen akkor éppen nem tartózkodnak oktatási intézményben a gyerekek?
Kántor Boglárka, az RMDSZ parlamenti képviselője és a javaslat egyik előterjesztője megnyugtatott: a vakáció idején is megkapná a gyermekpénznek a teljes összegét, akit az azt megelőző tanulmányi modulban igazolatlan hiányzásokkal és tízes – vagy elemiben „nagyon jó” – magaviselettel zártak le.
„A tervezet célja nem a gyermekpénz megszüntetése, hanem éppen ellenkezőleg: a növelése. Az új rendszerben havonta 58 lejjel kapnának többet a gyerekek, mint jelenleg – azzal a feltétellel, hogy rendszeresen iskolába járnak és megfelelően viselkednek. Ezzel szeretnénk visszaszorítani az iskolaelhagyást” – hangsúlyozta a képviselő a Székelyhonnak.
Az óvodapedagógusok is kötelesek rögzíteni a gyerekek hiányzásait, a szülőknek pedig – csakúgy, mint az iskolában – igazolniuk kell a távollét okát. Kántor Boglárka saját szülői tapasztalatára is hivatkozott: amikor gyermeke hiányzott, orvosi igazolással bizonyították a távolmaradás okát.
A képviselő rámutatott, hogy Romániában rendkívül magas az iskolaelhagyás aránya, miközben számos család szociális juttatásban részesül anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna. Az új rendszer éppen ezt kívánná megváltoztatni:
– emelte ki a törvény kezdeményezője.
A rendszeres iskolai jelenlétet és a jó magaviseletet jutalmazná az RMDSZ törvényjavaslata
Fotó: Olti Angyalka
Hozzátette, a gyakorlati lebonyolítás – köztük az, hogy az iskolai jelenlét- és magaviseleti adatok hogyan jutnak el a kifizetőhöz, azaz az államhoz – a minisztérium feladata lesz, a parlament csupán a jogszabályi keretet alkotja meg. A gyerekek juttatása modulonként kerül felülvizsgálatra:
Ha a szenátus megszavazza a javaslatot, az már a következő tanévtől, szeptembertől életbe lépne – alapul véve a júniusban záruló utolsó modult.
Érdemes tudni, hogy a szülők már most is törvényileg kötelesek iskolába küldeni gyermekeiket – ennek elmulasztása bírságot vonhat maga után. A 198/2023-as oktatási törvény 14. cikkelye kimondja, hogy
E kötelezettség megszegése szabálysértésnek minősül, és a 148. cikkely alapján szankcionálható. Ez utóbbi szerint, ha a szülő vagy törvényes képviselő saját hibájából akadályozza a gyermek iskolába járását 1000 és 5000 lej közötti bírsággal sújtható – ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szülő megtagadja az oktatási szerződés aláírását.
A gyakorlatban azonban nem vezetnek javuláshoz a bírságok, ezt bizonyítják az Edupedu.ro oktatási szakportál korábbi cikkében idézett Világbank-adatok is: a 6–14 éves, iskolai rendszeren kívüli gyerekek száma 100 ezerről 250 ezerre nőtt 2010 és 2022 között Romániában.
Márciusban 6,1 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal nagyobb, mint februárban – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Jóváhagyta a kormány szerda esti ülésén a növénytermesztőknek és állattenyésztőknek járó átmeneti támogatások (ANT) keretösszegeiről szóló határozatot – közölte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
Elfogadta szerdai ülésén a kormány a 22 prefektus és 36 alprefektus tisztségből való felmentéséről szóló határozatokat – közölte Ioana Dogioiu kormányszóvivő. Az érintett prefektusok és alprefektusok lemondtak a tisztségükről.
A következő három évben több lépésben mintegy 14 ezerrel tervezik csökkenteni a kórházi ágyak számát. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a kormány.
Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.
A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt.
Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.
Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.
Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.
