Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Iskolaelhagyás ellen vetnék be a gyermekpénzt: a megnövelt teljes összeget csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg

Ha a szenátus megszavazza, már szeptembertől életbe lépne

Ha a szenátus megszavazza, már szeptembertől életbe lépne

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az RMDSZ törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint egy csökkentett összegű gyermekpénz mellé jelenléti ösztöndíjat vezetnének be – de csak azoknak, akik rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába. A törvény egyik előterjesztőjével beszélgettünk.

Hajnal Csilla

2026. április 30., 11:472026. április 30., 11:47

2026. április 30., 11:482026. április 30., 11:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Alig került nyilvánosságra az RMDSZ által a szenátushoz benyújtott törvényjavaslat, máris élénk vitákat váltott ki a közösségi médiában.

korábban írtuk

RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok
RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok

Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.

A tervezet lényege, hogy a 3–18 éves gyermekek után folyósított, jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre mérsékelnék, a különbözetet pedig – további 50 lejjel megtoldva, tehát

összesen 350 lejt – egy újonnan bevezetendő „jelenléti ösztöndíj” formájában kapnák meg azok a gyerekek, akik rendszeresen látogatják az iskolát vagy óvodát, és tízes magaviseletük van az előző modulban.

Vakációban is megkapnák a gyerekek a teljes összeget

Sokan azonnal felvetették a kérdést: vajon a szünetekben csak a csökkentett, 100 lejes összeg járna-e a gyerekeknek, hiszen akkor éppen nem tartózkodnak oktatási intézményben a gyerekek?

Hirdetés

Kántor Boglárka, az RMDSZ parlamenti képviselője és a javaslat egyik előterjesztője megnyugtatott: a vakáció idején is megkapná a gyermekpénznek a teljes összegét, akit az azt megelőző tanulmányi modulban igazolatlan hiányzásokkal és tízes – vagy elemiben „nagyon jó” – magaviselettel zártak le.

„A tervezet célja nem a gyermekpénz megszüntetése, hanem éppen ellenkezőleg: a növelése. Az új rendszerben havonta 58 lejjel kapnának többet a gyerekek, mint jelenleg – azzal a feltétellel, hogy rendszeresen iskolába járnak és megfelelően viselkednek. Ezzel szeretnénk visszaszorítani az iskolaelhagyást” – hangsúlyozta a képviselő a Székelyhonnak.

Tévhit az, hogy az óvodában nem számít a hiányzás

Az óvodapedagógusok is kötelesek rögzíteni a gyerekek hiányzásait, a szülőknek pedig – csakúgy, mint az iskolában – igazolniuk kell a távollét okát. Kántor Boglárka saját szülői tapasztalatára is hivatkozott: amikor gyermeke hiányzott, orvosi igazolással bizonyították a távolmaradás okát.

A tervezet szerint az óvodában egyébként öt igazolatlan hiányzás lenne engedélyezett havonta, ez nem érintené a jelenléti ösztöndíjra való jogosultságukat.

A képviselő rámutatott, hogy Romániában rendkívül magas az iskolaelhagyás aránya, miközben számos család szociális juttatásban részesül anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna. Az új rendszer éppen ezt kívánná megváltoztatni:

nem elvesz, hanem többet ad – de csak azoknak, akik teljesítik a feltételeket, vagyis rendszeresen iskolába járnak és példás magatartást tanúsítanak

– emelte ki a törvény kezdeményezője.

A rendszeres iskolai jelenlétet és a jó magaviseletet jutalmazná az RMDSZ törvényjavaslata • Fotó: Olti Angyalka Galéria

A rendszeres iskolai jelenlétet és a jó magaviseletet jutalmazná az RMDSZ törvényjavaslata

Fotó: Olti Angyalka

Hozzátette, a gyakorlati lebonyolítás – köztük az, hogy az iskolai jelenlét- és magaviseleti adatok hogyan jutnak el a kifizetőhöz, azaz az államhoz – a minisztérium feladata lesz, a parlament csupán a jogszabályi keretet alkotja meg. A gyerekek juttatása modulonként kerül felülvizsgálatra:

aki egy adott modulban nem teljesíti a feltételeket, a következőben ismét esélyt kap a teljes összeg elérésére, hiszen a döntés nem vonatkozik az egész tanévre.

Ha a szenátus megszavazza a javaslatot, az már a következő tanévtől, szeptembertől életbe lépne – alapul véve a júniusban záruló utolsó modult.

Elméletben bírság jár a szülőnek, ha nem küldi iskolába a gyereket

Érdemes tudni, hogy a szülők már most is törvényileg kötelesek iskolába küldeni gyermekeiket – ennek elmulasztása bírságot vonhat maga után. A 198/2023-as oktatási törvény 14. cikkelye kimondja, hogy

a szülőnek vagy törvényes képviselőnek biztosítania kell a kiskorú tanuló részvételét a tankötelezettség teljes időtartama alatt.

E kötelezettség megszegése szabálysértésnek minősül, és a 148. cikkely alapján szankcionálható. Ez utóbbi szerint, ha a szülő vagy törvényes képviselő saját hibájából akadályozza a gyermek iskolába járását 1000 és 5000 lej közötti bírsággal sújtható – ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szülő megtagadja az oktatási szerződés aláírását.

A gyakorlatban azonban nem vezetnek javuláshoz a bírságok, ezt bizonyítják az Edupedu.ro oktatási szakportál korábbi cikkében idézett Világbank-adatok is: a 6–14 éves, iskolai rendszeren kívüli gyerekek száma 100 ezerről 250 ezerre nőtt 2010 és 2022 között Romániában.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok
Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét
Átgázolt a hollandokon, magabiztos sikerrel indította a hokivébét Románia
Trump hosszan beszélt Putyinnal, és úgy véli, hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására
Suciu Valentin elárulta távozása valódi okait
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok
Székelyhon

RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok
Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét
Székelyhon

Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét
Átgázolt a hollandokon, magabiztos sikerrel indította a hokivébét Románia
Székely Sport

Átgázolt a hollandokon, magabiztos sikerrel indította a hokivébét Románia
Trump hosszan beszélt Putyinnal, és úgy véli, hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására
Krónika

Trump hosszan beszélt Putyinnal, és úgy véli, hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására
Suciu Valentin elárulta távozása valódi okait
Székely Sport

Suciu Valentin elárulta távozása valódi okait
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 30., csütörtök

A fiatalok körében továbbra is magas a munkanélküliség

Márciusban 6,1 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal nagyobb, mint februárban – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

2026. április 30., csütörtök

Hirdetés
Ekkora lesz idén a mezőgazdasági és állattenyésztési támogatások keretösszege

Jóváhagyta a kormány szerda esti ülésén a növénytermesztőknek és állattenyésztőknek járó átmeneti támogatások (ANT) keretösszegeiről szóló határozatot – közölte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

2026. április 30., csütörtök

22 prefektus és 36 alprefektus mondott le a kormányátalakítás nyomán

Elfogadta szerdai ülésén a kormány a 22 prefektus és 36 alprefektus tisztségből való felmentéséről szóló határozatokat – közölte Ioana Dogioiu kormányszóvivő. Az érintett prefektusok és alprefektusok lemondtak a tisztségükről.

2026. április 30., csütörtök

Csökkentik a kórházi ágyak számát Romániában a következő években

A következő három évben több lépésben mintegy 14 ezerrel tervezik csökkenteni a kórházi ágyak számát. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a kormány.

2026. április 30., csütörtök

Hirdetés
RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok

Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.

2026. április 29., szerda

Máris átlépte a pszichológiai küszöböt a lejjel szemben az euró

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt.

2026. április 29., szerda

Magyar Péter: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.

2026. április 29., szerda

Magyar Péter: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra
Hirdetés
Betilthatják a mobilokat az iskolákban – a szenátus rábólintott a tervezetre

Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.

2026. április 29., szerda

Dán kiskereskedelmi üzletlánc lép be a román piacra

Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.

2026. április 29., szerda

Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény

Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.

2026. április 29., szerda

Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!