Heves esőzések következtében árvíz és kidőlt fa is nehezíti a közlekedést

A Maros megyei tűzoltóknak vasárnap délután több helyszínen is be kellett avatkozniuk ez esőzések okozta károk elhárításáért. Délután ötkor a beavatkozások még folyamatban voltak.

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A Maros megyei tűzoltóság több helyszínen is beavatkozott vasárnap délután: az Ákosfalvához tartozó Kisgörgény településen

a marosvásárhelyi tűzoltók hordozható motoros szivattyúkkal és a helyi önkéntes tűzoltók segítségével vizet szivattyúznak el a községi útról.

Somosdon szintén a marosvásárhelyi tűzoltók egy járművel és motoros szivattyúkkal dolgoznak a kiáradt víz felszámolásán.

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Szásznádason az E60-as országúton a segesvári tűzoltók dolgoznak egy úttestre dőlt fa eltávolításán.

Segesváron az 1918. December 1 utcában a helyi tűzoltók két járművel és egy motoros szivattyúval a heves esőzések következtében felgyülemlett vizet szivattyúzzák ki.

A helyszíni egységek folyamatosan figyelik a helyzetet és dolgoznak a károk enyhítésén – adta hírül a Maros megyei tűzoltóság.