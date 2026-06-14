Bolojan és az USR is bírálja Adrian Veștea jelölésének módját

Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése újabb politikai vitát váltott ki. Ilie Bolojan szerint a lépés a PNL megosztására irányul, míg az USR képviselője azt kifogásolja, hogy Nicușor Dan államfő nem egyeztetett előzetesen az új jelölt személyéről.

Székelyhon 2026. június 14., 11:232026. június 14., 11:23 2026. június 14., 11:482026. június 14., 11:48

A PNL elnöke, Ilie Bolojan „ellenséges lépésnek” nevezte Adrian Veștea jelölését, és úgy véli, hogy az a párt megosztására irányuló kísérlet. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Veștea a PNL egyik első alelnöke, ezért

szerinte a jelölés célja a liberálisok belső egységének megbontása lehet.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint Bolojan ugyanakkor leszögezte, hogy a párt vezetése továbbra is egységes marad, és nem hagyja magát ilyen módon befolyásolni. Hirdetés Közben az USR részéről Alexandru Dimitriu képviselő azt kifogásolta, hogy az államfő a döntés meghozatala előtt nem egyeztetett a parlamenti pártokkal. A politikus szerint Nicușor Dannak előbb fel kellett volna mérnie, hogy Adrian Veștea rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatottsággal, és csak ezt követően kellett volna megneveznie az új miniszterelnök-jelöltet.

Dimitriu úgy véli, a konzultációk hiánya megnehezítheti a kormányalakítási folyamatot.

Adrian Veștea vasárnap reggel elfogadta a kormányalakítási megbízást, miután Eugen Tomac lemondott a feladatról. Az új kijelölt miniszterelnök azt mondta, tisztában van az ország előtt álló kihívásokkal, és vállalja a kormányzás felelősségét. korábban írtuk Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Cristian Ghinea szerint új ideológiai törésvonal rajzolódik ki a román politikában:

a reformpártiak és a régi politikai rendszer támogatói állnak szemben egymással.

A politikus vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint Nicușor Dan államfő döntése csak felszínre hozta ezt a már jó ideje formálódó ellentétet. „Ma már nem a bal-jobb vagy az Európa-barát - szuverenista törésvonal a meghatározó, hanem az, hogy ki akar reformot, és ki ragaszkodik a fennálló rendszerhez” – írta Ghinea, aki szerint

a miniszterelnökké jelölt Adrian Veștea valójában a reformellenes tábort képviseli.