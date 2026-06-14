Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bolojan és az USR is bírálja Adrian Veștea jelölésének módját

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése újabb politikai vitát váltott ki. Ilie Bolojan szerint a lépés a PNL megosztására irányul, míg az USR képviselője azt kifogásolja, hogy Nicușor Dan államfő nem egyeztetett előzetesen az új jelölt személyéről.

Székelyhon

2026. június 14., 11:232026. június 14., 11:23

2026. június 14., 11:482026. június 14., 11:48

A PNL elnöke, Ilie Bolojan „ellenséges lépésnek” nevezte Adrian Veștea jelölését, és úgy véli, hogy az a párt megosztására irányuló kísérlet. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Veștea a PNL egyik első alelnöke, ezért

szerinte a jelölés célja a liberálisok belső egységének megbontása lehet.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint Bolojan ugyanakkor leszögezte, hogy a párt vezetése továbbra is egységes marad, és nem hagyja magát ilyen módon befolyásolni.

Hirdetés

Közben az USR részéről Alexandru Dimitriu képviselő azt kifogásolta, hogy az államfő a döntés meghozatala előtt nem egyeztetett a parlamenti pártokkal. A politikus szerint Nicușor Dannak előbb fel kellett volna mérnie, hogy Adrian Veștea rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatottsággal, és csak ezt követően kellett volna megneveznie az új miniszterelnök-jelöltet.

Dimitriu úgy véli, a konzultációk hiánya megnehezítheti a kormányalakítási folyamatot.

Adrian Veștea vasárnap reggel elfogadta a kormányalakítási megbízást, miután Eugen Tomac lemondott a feladatról. Az új kijelölt miniszterelnök azt mondta, tisztában van az ország előtt álló kihívásokkal, és vállalja a kormányzás felelősségét.

korábban írtuk

Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan
Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan

Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Cristian Ghinea szerint új ideológiai törésvonal rajzolódik ki a román politikában:

a reformpártiak és a régi politikai rendszer támogatói állnak szemben egymással.

A politikus vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint Nicușor Dan államfő döntése csak felszínre hozta ezt a már jó ideje formálódó ellentétet. „Ma már nem a bal-jobb vagy az Európa-barát - szuverenista törésvonal a meghatározó, hanem az, hogy ki akar reformot, és ki ragaszkodik a fennálló rendszerhez” – írta Ghinea, aki szerint

a miniszterelnökké jelölt Adrian Veștea valójában a reformellenes tábort képviseli.

Szerinte ebből a szempontból lényegtelen, hogy Nicușor Dan jelöltje a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, mert a valódi választóvonal ma nem a párthovatartozás, hanem a reformokhoz való viszony.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megnyílt a Limespark – Székelyföld legújabb nagyszabású turisztikai látványossága
Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt
Megosztozott a pontokon Brazília és Marokkó
„Eddig eredménytelen volt a megújulási szándék”. Közleményt adott ki sajtója átszervezéséről a katolikus kiadó
Négyszeres Erste Liga-bajnokkal erősítenek a Háromszéki Ágyúsok
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Megnyílt a Limespark – Székelyföld legújabb nagyszabású turisztikai látványossága
Székelyhon

Megnyílt a Limespark – Székelyföld legújabb nagyszabású turisztikai látványossága
Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt
Székelyhon

Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt
Megosztozott a pontokon Brazília és Marokkó
Székely Sport

Megosztozott a pontokon Brazília és Marokkó
„Eddig eredménytelen volt a megújulási szándék”. Közleményt adott ki sajtója átszervezéséről a katolikus kiadó
Krónika

„Eddig eredménytelen volt a megújulási szándék”. Közleményt adott ki sajtója átszervezéséről a katolikus kiadó
Négyszeres Erste Liga-bajnokkal erősítenek a Háromszéki Ágyúsok
Székely Sport

Négyszeres Erste Liga-bajnokkal erősítenek a Háromszéki Ágyúsok
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 14., vasárnap

Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben

A legtöbb közúti baleset vasárnap történik, a kritikus időszak pedig 13 óra és 17 óra közé esik – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Vasárnap a Maros megyei közlekedési rendőrök közúti ellenőrzést és balesetmegelőzési tevékenységet tartanak.

Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben
Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben
2026. június 14., vasárnap

Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben
Hirdetés
2026. június 14., vasárnap

A PSD vezetősége rendkívüli egyeztetést tart Veștea jelöléséről

Rendkívüli egyeztetésre hívja össze a PSD vezető testületeit Mihai Fifor, miután Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással. A szociáldemokraták szerint a döntés előtt nem egyeztettek velük.

A PSD vezetősége rendkívüli egyeztetést tart Veștea jelöléséről
A PSD vezetősége rendkívüli egyeztetést tart Veștea jelöléséről
2026. június 14., vasárnap

A PSD vezetősége rendkívüli egyeztetést tart Veștea jelöléséről
2026. június 14., vasárnap

Villámlással és jégesővel csaphat le a rossz idő Erdélyben

Erős szélre és zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Villámlással és jégesővel csaphat le a rossz idő Erdélyben
Villámlással és jégesővel csaphat le a rossz idő Erdélyben
2026. június 14., vasárnap

Villámlással és jégesővel csaphat le a rossz idő Erdélyben
2026. június 14., vasárnap

Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan

Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.

Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan
Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan
2026. június 14., vasárnap

Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan
Hirdetés
2026. június 13., szombat

Ilyen, amikor egy youtuber mozifilmet rendez

Tisztában voltam azzal, hogy egy szürreális filmre vettem jegyet, amikor úgy döntöttem, hogy megnézem az A24 új horrorfilmjét, a Hátsó szobákat.

Ilyen, amikor egy youtuber mozifilmet rendez
Ilyen, amikor egy youtuber mozifilmet rendez
2026. június 13., szombat

Ilyen, amikor egy youtuber mozifilmet rendez
2026. június 13., szombat

Székelyföldet is nevesíti a Tomac-kormány reformterve

Vasárnap nyújtja be a parlamentnek Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök a szakértői kormány névsorát és programját. A tervek szerint a kabinet 18 tagból állna: 15 miniszter és három miniszterelnök-helyettes kapna helyet benne.

Székelyföldet is nevesíti a Tomac-kormány reformterve
Székelyföldet is nevesíti a Tomac-kormány reformterve
2026. június 13., szombat

Székelyföldet is nevesíti a Tomac-kormány reformterve
2026. június 13., szombat

Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt

Országszerte 59 személyt őrizetbe vettek, 96-ot hatósági felügyelet alá, nyolcat pedig előzetes letartóztatásba helyeztek június 8. és 12. között az úgynevezett Jupiter művelet keretében.

Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt
Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt
2026. június 13., szombat

Országszerte több mint ezer házkutatást tartottak és 535 személyt állítottak elő, mindössze öt nap alatt
Hirdetés
2026. június 13., szombat

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz élére

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének, a párt szombaton Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes voksból 729-cel erősítették meg tisztségében az egyetlen jelöltként induló pártelnököt.

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz élére
Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz élére
2026. június 13., szombat

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz élére
2026. június 13., szombat

Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán: politikai és gazdasági káosz felé tart Magyarország

A Fidesz szombati tisztújító kongresszusán Orbán Viktor elismerte, hogy a választási vereségért őt terheli a felelősség, ugyanakkor bírálta az új kormány politikáját, és arról beszélt, hogy az ország politikai és gazdasági káosz felé tart.

Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán: politikai és gazdasági káosz felé tart Magyarország
Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán: politikai és gazdasági káosz felé tart Magyarország
2026. június 13., szombat

Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán: politikai és gazdasági káosz felé tart Magyarország
2026. június 13., szombat

Nicușor Dan: a bányászjárás a demokrácia elleni erőszak szimbóluma

A bányászjárás áldozatai előtt tisztelgett szombaton Nicușor Dan államfő Bukarestben. Az elnök szerint az 1990-es események a román demokrácia egyik legsötétebb fejezetét jelentik.

Nicușor Dan: a bányászjárás a demokrácia elleni erőszak szimbóluma
Nicușor Dan: a bányászjárás a demokrácia elleni erőszak szimbóluma
2026. június 13., szombat

Nicușor Dan: a bányászjárás a demokrácia elleni erőszak szimbóluma
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!