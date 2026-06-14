Bolojan és az USR is bírálja Adrian Veștea jelölésének módját

Fotó: Presidency
Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése újabb politikai vitát váltott ki. Ilie Bolojan szerint a lépés a PNL megosztására irányul, míg az USR képviselője azt kifogásolja, hogy Nicușor Dan államfő nem egyeztetett előzetesen az új jelölt személyéről.
2026. június 14., 11:232026. június 14., 11:23
2026. június 14., 11:482026. június 14., 11:48
A PNL elnöke, Ilie Bolojan „ellenséges lépésnek” nevezte Adrian Veștea jelölését, és úgy véli, hogy az a párt megosztására irányuló kísérlet. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Veștea a PNL egyik első alelnöke, ezért
Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint Bolojan ugyanakkor leszögezte, hogy a párt vezetése továbbra is egységes marad, és nem hagyja magát ilyen módon befolyásolni.
Közben az USR részéről Alexandru Dimitriu képviselő azt kifogásolta, hogy az államfő a döntés meghozatala előtt nem egyeztetett a parlamenti pártokkal. A politikus szerint Nicușor Dannak előbb fel kellett volna mérnie, hogy Adrian Veștea rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatottsággal, és csak ezt követően kellett volna megneveznie az új miniszterelnök-jelöltet.
Adrian Veștea vasárnap reggel elfogadta a kormányalakítási megbízást, miután Eugen Tomac lemondott a feladatról. Az új kijelölt miniszterelnök azt mondta, tisztában van az ország előtt álló kihívásokkal, és vállalja a kormányzás felelősségét.
Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Cristian Ghinea szerint új ideológiai törésvonal rajzolódik ki a román politikában:
A politikus vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint Nicușor Dan államfő döntése csak felszínre hozta ezt a már jó ideje formálódó ellentétet. „Ma már nem a bal-jobb vagy az Európa-barát - szuverenista törésvonal a meghatározó, hanem az, hogy ki akar reformot, és ki ragaszkodik a fennálló rendszerhez” – írta Ghinea, aki szerint
Szerinte ebből a szempontból lényegtelen, hogy Nicușor Dan jelöltje a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tagja, mert a valódi választóvonal ma nem a párthovatartozás, hanem a reformokhoz való viszony.
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