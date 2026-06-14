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Hivatalos Adrian Veștea kormányalakítási megbízása, az USR és az RMDSZ este dönt arról, hogy támogatják-e

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Nicușor Dan államfő aláírta vasárnap az Adrian-Ioan Veștea miniszterelnökké jelöléséről szóló rendeletet – közölte az elnöki hivatal.

Székelyhon

2026. június 14., 17:482026. június 14., 17:48

Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással – ismerteti az Agerpres.

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Nicușor Dan államfő vasárnap reggel jelentette be, hogy Eugen Tomac visszalépett, és Adrian Veșteát kéri fel kormányalakításra.

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Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan
Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan

Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.

Az RMDSZ hamarosan dönt

Az RMDSZ vezetősége vasárnap 18 órakor kezdődő ülésén dönti el, hogy támogatja-e Adrian Veștea kijelölt kormányfőt – nyilatkozta Csoma Botond a Digi 24 televíziónak.

A szövetség képviselőházi frakcióvezetője szerint az RMDSZ-t is meglepte Nicușor Dan bejelentése, miszerint Adrian Veșteát bízza meg kormányalakítással. Csoma szerint sejthető volt, hogy Eugen Tomac parlamenti támogatás hiányában visszaléphet, de arra számítottak, hogy

a sikertelen próbálkozása után a korábbi koalíció pártjai „rugalmasabb álláspontra helyezkednek”, és egy közös miniszterelnök-jelöltet javasolnak majd az újabb cotroceni-i egyeztetéseken.

„De nem így történt. Nicușor Dan választotta ki a kijelölt miniszterelnököt” – tette hozzá.

Az RMDSZ vezetősége a vasárnap 18 órakor kezdődő ülésén dönti el, hogy támogatja-e Adrian Veștea kijelölt kormányfőt. Csoma szerint

a döntést nem csak az határozza meg, hogy az RMDSZ szerepet kap-e vagy sem a következő kormányban.

„Ez egy sokkal összetettebb elemzés lesz. Meg kell néznünk, hogy Veștea úr milyen támogatottsággal rendelkezik, és honnan érkezik ez a támogatás. A PSD önmagában nem elegendő a parlamenti többséghez” – nyilatkozta Csoma.

Az USR is vasárnap este dönt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetősége vasárnap 19 órakor kezdődő ülésén dönti el, hogy támogatja-e Adrian Veștea kijelölt miniszterelnököt – tájékoztatott a párt sajtószóvivője, Cristian Seidler.

Az USR alelnöke, Radu Mihaiu szerint meglepte őket a hirtelen érkezett bejelentés. Azt is közölte, hogy a további lépésekről a párt vezető testületében döntenek, de úgy véli, hogy

az alakulat továbbra is kitart azon elhatározása mellett, hogy nem támogat olyan kormányt, amelyiknek a PSD is tagja.

„Veștea urat még csak nem is a PNL javaslatára nevesítették. Ha a PSD javasolta - márpedig Zamfir úr (Daniel Zamfir, a PSD szenátusi frakcióvezetője – szerk. megj.) nagyon örült az imént a hírnek - rendkívül nehéz lenne számunkra megszavazni” – fogalmazott Mihaiu a Digi24 televíziónak adott interjúban.

Belföld
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