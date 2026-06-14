Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő aláírta vasárnap az Adrian-Ioan Veștea miniszterelnökké jelöléséről szóló rendeletet – közölte az elnöki hivatal.
Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással – ismerteti az Agerpres.
Nicușor Dan államfő vasárnap reggel jelentette be, hogy Eugen Tomac visszalépett, és Adrian Veșteát kéri fel kormányalakításra.
Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.
Az RMDSZ vezetősége vasárnap 18 órakor kezdődő ülésén dönti el, hogy támogatja-e Adrian Veștea kijelölt kormányfőt – nyilatkozta Csoma Botond a Digi 24 televíziónak.
A szövetség képviselőházi frakcióvezetője szerint az RMDSZ-t is meglepte Nicușor Dan bejelentése, miszerint Adrian Veșteát bízza meg kormányalakítással. Csoma szerint sejthető volt, hogy Eugen Tomac parlamenti támogatás hiányában visszaléphet, de arra számítottak, hogy
„De nem így történt. Nicușor Dan választotta ki a kijelölt miniszterelnököt” – tette hozzá.
Az RMDSZ vezetősége a vasárnap 18 órakor kezdődő ülésén dönti el, hogy támogatja-e Adrian Veștea kijelölt kormányfőt. Csoma szerint
„Ez egy sokkal összetettebb elemzés lesz. Meg kell néznünk, hogy Veștea úr milyen támogatottsággal rendelkezik, és honnan érkezik ez a támogatás. A PSD önmagában nem elegendő a parlamenti többséghez” – nyilatkozta Csoma.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetősége vasárnap 19 órakor kezdődő ülésén dönti el, hogy támogatja-e Adrian Veștea kijelölt miniszterelnököt – tájékoztatott a párt sajtószóvivője, Cristian Seidler.
Az USR alelnöke, Radu Mihaiu szerint meglepte őket a hirtelen érkezett bejelentés. Azt is közölte, hogy a további lépésekről a párt vezető testületében döntenek, de úgy véli, hogy
„Veștea urat még csak nem is a PNL javaslatára nevesítették. Ha a PSD javasolta - márpedig Zamfir úr (Daniel Zamfir, a PSD szenátusi frakcióvezetője – szerk. megj.) nagyon örült az imént a hírnek - rendkívül nehéz lenne számunkra megszavazni” – fogalmazott Mihaiu a Digi24 televíziónak adott interjúban.
A Maros megyei tűzoltóknak vasárnap délután több helyszínen is be kellett avatkozniuk ez esőzések okozta károk elhárításáért. Délután ötkor a beavatkozások még folyamatban voltak.
Tovább gyűrűzik a vita Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése körül. Miközben a PNL egyik európai parlamenti képviselője a politikus kizárását követeli, az AUR előre hozott választásokat sürget, az RMDSZ pedig még mérlegeli álláspontját.
Adrian Veștea szerint miniszterelnökké jelölése nem a PNL megosztását szolgálja, hanem lehetőséget ad arra, hogy a liberálisok folytassák a reformokat és bizonyítsák: készek felelősséget vállalni Románia stabilitásáért.
A legtöbb közúti baleset vasárnap történik, a kritikus időszak pedig 13 óra és 17 óra közé esik – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Vasárnap a Maros megyei közlekedési rendőrök közúti ellenőrzést és balesetmegelőzési tevékenységet tartanak.
Rendkívüli egyeztetésre hívja össze a PSD vezető testületeit Mihai Fifor, miután Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással. A szociáldemokraták szerint a döntés előtt nem egyeztettek velük.
Erős szélre és zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése újabb politikai vitát váltott ki. Ilie Bolojan szerint a lépés a PNL megosztására irányul, míg az USR képviselője azt kifogásolja, hogy Nicușor Dan államfő nem egyeztetett előzetesen az új jelölt személyéről.
Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.
Tisztában voltam azzal, hogy egy szürreális filmre vettem jegyet, amikor úgy döntöttem, hogy megnézem az A24 új horrorfilmjét, a Hátsó szobákat.
Vasárnap nyújtja be a parlamentnek Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök a szakértői kormány névsorát és programját. A tervek szerint a kabinet 18 tagból állna: 15 miniszter és három miniszterelnök-helyettes kapna helyet benne.
szóljon hozzá!