Nem csillapodnak az indulatok Veștea jelölése körül: kizárást követelnek, az AUR választásokat akar

Tovább gyűrűzik a vita Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése körül. Miközben a PNL egyik európai parlamenti képviselője a politikus kizárását követeli, az AUR előre hozott választásokat sürget, az RMDSZ pedig még mérlegeli álláspontját.

Székelyhon 2026. június 14., 15:332026. június 14., 15:33

Továbbra is heves reakciókat vált ki Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése – derül ki az Agerpres hírügynökség tájékoztatásából. Gheorghe Falcă nemzeti liberális párti európai parlamenti képviselő vasárnap

Veștea kizárását kérte a PNL-ből.

Falcă szerint a politikus azzal, hogy elfogadta a kormányalakítási megbízást, szembement a párt vezetőtestületének egyhangú döntésével, amely Ilie Bolojan támogatásáról szólt.

Az EP-képviselő úgy véli, Veștea jelölése egy, a PSD és az AUR érdekeit szolgáló politikai játszma része,

és bírálta mindazokat, akik szerinte a párt stabilitása helyett saját érdekeiket helyezik előtérbe. Kijelentette:

aki elfogadja, hogy saját pártja ellen használják fel, az az alapszabály szerint kizárást érdemel.

Közben a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is reagált a fejleményekre. A párt közleményében bírálta Nicușor Dan államfőt, amiért Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással, noha egyik politikai alakulat sem jelölte őt a tisztségre. Az AUR szerint az államfő döntése tovább mélyíti a politikai válságot, amelynek egyetlen alkotmányos megoldása az előre hozott választások kiírása lenne.

A párt úgy véli, a döntést vissza kell adni a választóknak,

és kész egyeztetni minden érintett féllel erről a lehetőségről. Hirdetés Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, támogatja-e a kijelölt miniszterelnököt. Csoma Botond, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, őket is meglepte Nicușor Dan bejelentése. Hozzátette, arra számítottak, hogy Eugen Tomac visszalépése után a korábbi koalíciós pártok közös miniszterelnök-jelöltben állapodnak meg, végül azonban az államfő választotta ki a jelöltet.

Csoma szerint az RMDSZ vezetősége vasárnap esti ülésén elemzi Adrian Veștea támogatottságát és annak politikai hátterét.