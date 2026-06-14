Nem csillapodnak az indulatok Veștea jelölése körül: kizárást követelnek, az AUR választásokat akar

Fotó: Presidency
Tovább gyűrűzik a vita Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése körül. Miközben a PNL egyik európai parlamenti képviselője a politikus kizárását követeli, az AUR előre hozott választásokat sürget, az RMDSZ pedig még mérlegeli álláspontját.
Továbbra is heves reakciókat vált ki Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése – derül ki az Agerpres hírügynökség tájékoztatásából. Gheorghe Falcă nemzeti liberális párti európai parlamenti képviselő vasárnap
Falcă szerint a politikus azzal, hogy elfogadta a kormányalakítási megbízást, szembement a párt vezetőtestületének egyhangú döntésével, amely Ilie Bolojan támogatásáról szólt.
és bírálta mindazokat, akik szerinte a párt stabilitása helyett saját érdekeiket helyezik előtérbe. Kijelentette:
Közben a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is reagált a fejleményekre. A párt közleményében bírálta Nicușor Dan államfőt, amiért Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással, noha egyik politikai alakulat sem jelölte őt a tisztségre. Az AUR szerint az államfő döntése tovább mélyíti a politikai válságot, amelynek egyetlen alkotmányos megoldása az előre hozott választások kiírása lenne.
és kész egyeztetni minden érintett féllel erről a lehetőségről.
Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, támogatja-e a kijelölt miniszterelnököt. Csoma Botond, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, őket is meglepte Nicușor Dan bejelentése. Hozzátette, arra számítottak, hogy Eugen Tomac visszalépése után a korábbi koalíciós pártok közös miniszterelnök-jelöltben állapodnak meg, végül azonban az államfő választotta ki a jelöltet.
Hangsúlyozta, hogy a döntés nem kizárólag attól függ, szerepet kap-e a szövetség a következő kormányban. Mint fogalmazott, azt is mérlegelni kell, hogy a kijelölt miniszterelnök milyen parlamenti támogatásra számíthat, mivel a PSD önmagában nem elegendő a többség biztosításához.
Adrian Veștea szerint miniszterelnökké jelölése nem a PNL megosztását szolgálja, hanem lehetőséget ad arra, hogy a liberálisok folytassák a reformokat és bizonyítsák: készek felelősséget vállalni Románia stabilitásáért.
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Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése újabb politikai vitát váltott ki. Ilie Bolojan szerint a lépés a PNL megosztására irányul, míg az USR képviselője azt kifogásolja, hogy Nicușor Dan államfő nem egyeztetett előzetesen az új jelölt személyéről.
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