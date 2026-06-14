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Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom Közel ezer hívő és meghívott vendég részvételével áldották meg vasárnap, hét évig tartó felújítást követően a madéfalvi Jézus Szíve-templomot. Az ünnepségen a megújult orgonát is felszentelték. Székelyhon 2026. június 14., 17:112026. június 14., 17:11 2026. június 14., 18:092026. június 14., 18:09

Fotó: Olti Angyalka

Közel ezer hívő és meghívott vendég részvételével áldották meg vasárnap, hét évig tartó felújítást követően a madéfalvi Jézus Szíve-templomot. Az ünnepségen a megújult orgonát is felszentelték.

Székelyhon 2026. június 14., 17:112026. június 14., 17:11 2026. június 14., 18:092026. június 14., 18:09

Ünnepi szentmise keretében adták át vasárnap a felújított madéfalvi római katolikus plébániatemplomot. A Jézus Szíve tiszteletére felszentelt neogótikus templom

hét évig tartó munkálatok után nyitotta meg ismét teljes egészében kapuit a hívek előtt.

A település központjában álló, a székelység történelmi emlékezetéhez és a közeli Siculicidium-emlékműhöz is szorosan kapcsolódó, 103 éves templomban 800–1000 ember gyűlt össze a hálaadó ünnepségre. Hirdetés

Fotó: Olti Angyalka

A szentmisét ft. Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrálta, és jelen volt többek között Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba megyei tanácsos, valamint Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja is.

A templom felújítása 2019-ben kezdődött.

A munkálatok során megújult az épület a toronytól az alapzatig, és elkészült az orgona felújítása is, amelyet szintén az ünnepségen áldottak meg.

Fotó: Olti Angyalka

Kovács Gergely érsek homíliájában hangsúlyozta: a mai ünnep nem elsősorban a kövekről, falakról és az épület szépségéről szól, hanem arról a közösségről, amelynek

hite és összefogása lehetővé tette a megújulást.

Az egyházi elöljáró továbbá köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal vagy imádságukkal hozzájárultak a templom felújításához.

Fotó: Olti Angyalka

Beszédében arra is emlékeztetett, hogy

a templom nem múzeum vagy emlékmű, hanem Isten háza, a találkozás, az irgalom, a megbocsátás és az újrakezdés helye.

Arra biztatta a híveket, hogy ne csak az épületet őrizzék meg, hanem azt a hitet is, amely életre kelti annak falait.A vasárnapi ünneppel a hajnali harangszó is visszatért Madéfalvára, jelezve, hogy a megújult templom ismét teljes egészében a közösség szolgálatába állt.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka