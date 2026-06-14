A PSD vezetősége rendkívüli egyeztetést tart Veștea jelöléséről

Fotó: Kozán István
Rendkívüli egyeztetésre hívja össze a PSD vezető testületeit Mihai Fifor, miután Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással. A szociáldemokraták szerint a döntés előtt nem egyeztettek velük.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezető testületeinek összehívását jelentette be vasárnap Mihai Fifor PSD-s képviselő, miután Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra. Fifor közlése szerint
A politikus a Facebook-oldalán azt írta, hogy az államfő nem konzultált a PSD-vel Adrian Veștea kormányalakítási megbízásáról. Álláspontja szerint
Fifor hangsúlyozta, hogy a PSD vezető fórumai a következő órákban döntenek arról, miként viszonyulnak az új helyzethez, és milyen álláspontot képviselnek Adrian Veștea miniszterelnök-jelölésével kapcsolatban.
A bejelentés előzménye, hogy vasárnap reggel Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezt követően pedig Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát nevezte meg új miniszterelnök-jelöltként.
Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.
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Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.
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