A PSD vezetősége rendkívüli egyeztetést tart Veștea jelöléséről

Rendkívüli egyeztetésre hívja össze a PSD vezető testületeit Mihai Fifor, miután Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással. A szociáldemokraták szerint a döntés előtt nem egyeztettek velük.

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezető testületeinek összehívását jelentette be vasárnap Mihai Fifor PSD-s képviselő, miután Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra. Fifor közlése szerint

A politikus a Facebook-oldalán azt írta, hogy az államfő nem konzultált a PSD-vel Adrian Veștea kormányalakítási megbízásáról. Álláspontja szerint

egy ilyen fontos döntés előtt szükség lett volna a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetésekre.

Fifor hangsúlyozta, hogy a PSD vezető fórumai a következő órákban döntenek arról, miként viszonyulnak az új helyzethez, és milyen álláspontot képviselnek Adrian Veștea miniszterelnök-jelölésével kapcsolatban.

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A bejelentés előzménye, hogy vasárnap reggel Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezt követően pedig Nicușor Dan államfő Adrian Veșteát nevezte meg új miniszterelnök-jelöltként.