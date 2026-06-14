Veștea: nem fenyegetés, hanem felelősség a PNL számára a jelölésem

Fotó: Presidency
Adrian Veștea szerint miniszterelnökké jelölése nem a PNL megosztását szolgálja, hanem lehetőséget ad arra, hogy a liberálisok folytassák a reformokat és bizonyítsák: készek felelősséget vállalni Románia stabilitásáért.
Adrian Veștea szerint miniszterelnökké jelölése nem fenyegetést, hanem felelősséget jelent a Nemzeti Liberális Párt (PNL) számára. A politikus Facebook-bejegyzésében köszönte meg Nicușor Dan államfő bizalmát, hangsúlyozva, hogy a kormányalakítási megbízás egyszerre megtiszteltetés és hatalmas felelősség egy olyan időszakban, amikor Románia nem engedheti meg magának a politikai patthelyzeteket és a félbehagyott projekteket. Veștea úgy fogalmazott,
Szerinte a párt ezzel ismét bizonyíthatja, hogy kész kormányozni, amikor az országnak stabilitásra van szüksége, és képes meghozni a fontos döntéseket. A politikus kiemelte, hogy támogatta Ilie Bolojan kezdeményezéseit, és folytatni kívánja azokat a projekteket, amelyeket szükségesnek és hasznosnak tart. Hozzátette,
Bejegyzésében arra is felszólította a PNL-t, hogy üljön ismét tárgyalóasztalhoz az Európa-barát pártokkal, és keressen megoldásokat a kormányzás folytatására. Mint írta, erre nem a tisztségek vagy politikai számítások miatt van szükség, hanem Románia és az állampolgárok érdekében, akik stabilitást, fejlődést és befejezett beruházásokat várnak.
Veștea szerint az országnak nem nyilatkozatokra, hanem megvalósított beruházásokra és betartott ígéretekre van szüksége.
Mindez azt követően hangzott el, hogy Ilie Bolojan korábban „ellenséges lépésnek” és a PNL megosztására irányuló kísérletnek nevezte Adrian Veștea miniszterelnök-jelölését.
Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése újabb politikai vitát váltott ki. Ilie Bolojan szerint a lépés a PNL megosztására irányul, míg az USR képviselője azt kifogásolja, hogy Nicușor Dan államfő nem egyeztetett előzetesen az új jelölt személyéről.
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Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése újabb politikai vitát váltott ki. Ilie Bolojan szerint a lépés a PNL megosztására irányul, míg az USR képviselője azt kifogásolja, hogy Nicușor Dan államfő nem egyeztetett előzetesen az új jelölt személyéről.
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