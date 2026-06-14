Veștea: nem fenyegetés, hanem felelősség a PNL számára a jelölésem

Adrian Veștea szerint miniszterelnökké jelölése nem a PNL megosztását szolgálja, hanem lehetőséget ad arra, hogy a liberálisok folytassák a reformokat és bizonyítsák: készek felelősséget vállalni Románia stabilitásáért.

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Adrian Veștea szerint miniszterelnökké jelölése nem fenyegetést, hanem felelősséget jelent a Nemzeti Liberális Párt (PNL) számára. A politikus Facebook-bejegyzésében köszönte meg Nicușor Dan államfő bizalmát, hangsúlyozva, hogy a kormányalakítási megbízás egyszerre megtiszteltetés és hatalmas felelősség egy olyan időszakban, amikor Románia nem engedheti meg magának a politikai patthelyzeteket és a félbehagyott projekteket. Veștea úgy fogalmazott,

Szerinte a párt ezzel ismét bizonyíthatja, hogy kész kormányozni, amikor az országnak stabilitásra van szüksége, és képes meghozni a fontos döntéseket. A politikus kiemelte, hogy támogatta Ilie Bolojan kezdeményezéseit, és folytatni kívánja azokat a projekteket, amelyeket szükségesnek és hasznosnak tart. Hozzátette,

Bejegyzésében arra is felszólította a PNL-t, hogy üljön ismét tárgyalóasztalhoz az Európa-barát pártokkal, és keressen megoldásokat a kormányzás folytatására. Mint írta, erre nem a tisztségek vagy politikai számítások miatt van szükség, hanem Románia és az állampolgárok érdekében, akik stabilitást, fejlődést és befejezett beruházásokat várnak.

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Veștea szerint az országnak nem nyilatkozatokra, hanem megvalósított beruházásokra és betartott ígéretekre van szüksége.