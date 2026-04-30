Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?

A Hydrokov csütörtöki közleménye szerint május 5-ig még biztosan nem iható a vezetékes víz Kézdivásárhely több utcájában

Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.

Kocsis Károly 2026. április 30., 21:152026. április 30., 21:15

Nem csitulnak a kedélyek Kézdivásárhelyen a vízszennyeződés okán, főként a Bálványos, Kert, Vár, Határér és Arany János utcákban, ahol a szolgáltató április 24-i tájékoztatása értelmében nem javallott a vezetékes víz fogyasztása. Sokan panaszkodnak hasmenéssel, hányással járó megbetegedésekre,

volt, aki kórházba is került.

Szilveszter Szabolcs alpolgármester szerdán hivatalos átiratban fordult a Hydrokov vezetőségéhez. Kérdései arra irányultak, hogy miután az első lakossági bejelentést már április 21-én megkapták, tehát felmerülhetett a gyanú, hogy az ivóvíz fertőzött lehet, miért csak három nappal később értesítették erről az érintett fogyasztókat;

mi okozta a késlekedést;

hány lakos fogyaszthatott esetleg szennyezett vizet a késedelmes kommunikáció miatt;

ki vállalja ezért a felelősséget, és lesznek-e következményei;

miként tervezik kártalanítani a lakosságot;

milyen biztosítékot adnak arra, hogy a jövőben gyorsabb lesz a kommunikáció;

milyen típusú berendezést vásárolnak a víz helyben történő ellenőrzésére, ezek mikor érkeznek meg, és mikortól lesznek használatban? Válaszában Kozsokár Attila, a Hydrokov vezérigazgatója azt állítja, az április 21-i, vagyis a víz kellemetlen szagára vonatkozó lakossági bejelentés napján végzett vegyi elemzés nem mutatott ki szennyeződést, annak gyanúja voltaképpen csak április 23-án, az előzetes – esetlegesen E. coli- vagy Enterococcus-fertőzésre utaló – laboreredmények kapcsán merült fel, és másnap, április 24-én tájékoztatták erről a lakosságot, illetve javasolták, hogy az érintett utcákban ne fogyasszanak vezetékes vizet. Ezért

az „egynapos” késedelemért a vezérigazgató magára vállalja a felelősséget, de várható következményekről nem beszél.

Magyarázatképpen annyit még hozzátesz, hogy „kezdetben elszigetelt problémának gondoltuk, és el akartuk kerülni a pánikkeltést”, ugyanakkor elismeri, hogy

a lakosságot már április 23-án, a gyanú felmerülésekor tájékoztatni kellett volna.

Nem bocsátkozik becslésbe arra nézve, hogy hányan fertőződhettek meg a megkésett kommunikáció miatt, de úgy véli, „ennek esélye minimális, mivel a hálózat mosása és fertőtlenítése már a gyanú felmerülésekor megtörtént”, és „a későbbi laboreredmények is ezt támasztják alá, mivel csak egy esetben mutattak ki szennyezést”.

Az első lakossági bejelentés a Bálványos utcából érkezett – még április 21-én Fotó: Tuchiluș Alex

A ügyfeleket „a jogszabályoknak megfelelően” tervezik kárpótolni: az érintett utcák palackozott vízzel való ellátását már megkezdték,

„az érintett időszakra nem számlázzuk a szolgáltatást,

az esetleges egészségügyi költségeket is megtérítjük.” A jövőben minden szennyeződési gyanú esetén azonnal értesítik majd a lakosságot, és javasolják, hogy ne fogyasszák a csapvizet a laboreredmények megérkezéséig – ígéri. A szolgáltató már lépéseket tett hordozható elemzőberendezések vásárlására, amelyek hozzávetőleg 15 percen belül jelzik a mikrobiológiai szennyeződést. Ezek várhatóan május 8-ig megérkeznek, ám „a pontos azonosításhoz továbbra is akkreditált laborvizsgálat szükséges” – áll Kozsokár Attila válaszlevelében. Szilveszter Szabolcs lapunknak kifejtette, nem tartja kielégítőnek a kapott válaszokat, hiszen még mindig nem tudni, mi okozta a szennyeződését, és

hiányolja a várható következmények felvázolását is.

Amíg ez nem tisztázódik, a részvényes kézdivásárhelyi önkormányzat megbízottjaként a Hydrokov vezetőtanácsában nem szavaz meg semmilyen határozatjavaslatot.

Szilveszter Szabolcs alpolgármester elfogadhatatlannak tartja a Hydrokov eljárását Fotó: Kocsis Károly

Elvárta volna azt is, hogy Kozsokár Attila személyesen tartson terepszemlét az érintett utcákban, „beszéljen az emberekkel, biztosítsa őket arról, hogy a szolgáltató maximális komolysággal kezeli a helyzetet.” Hirdetés A Hydrokov közösségi oldalán a lakók konkrét elvárásokat is megfogalmaznak a lehetséges konklúziókat illetően. „A vezetés nemcsak a sikerek megünneplését, hanem a válsághelyzetekért való maradéktalan felelősségvállalást is jelenti. Az a tény, hogy az esemény alapjaiban rendítette meg a lakosság bizalmát..., úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a morális és szakmai integritás helyreállításának egyetlen módja az, ha levonják a megfelelő konzekvenciát, és lemond a vezetőség” – írja hozzászólásában egyikük.

„Javult a helyzet”, de azért még ne igyanak a csapból



A Hydrokov Rt. csütörtök délutáni közleménye szerint „javult a helyzet a kézdivásárhelyi Bálványos, Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében”. Mint írják, a legfrissebb laboreredmények alapján a fővezetékben lévő víz fogyasztható, csupán egy belső hálózatban mutattak ki mikrobiológiai szennyeződést.



„Hat Bálványos utcai, illetve két Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban, itt 5 TKE, azaz telepképző egység/100 ml E. coli: 2 TKE/100 ml jelent meg az eredményeken. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomáscsökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni; ameddig ez nem történik meg, addig minden kijelentés csak vádaskodás lenne.



A probléma végleges megoldása érdekében a Hydrokov május 5-én, kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígértek az érintetteknek” – áll a közleményben.