Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?

A Hydrokov csütörtöki közleménye szerint május 5-ig még biztosan nem iható a vezetékes víz Kézdivásárhely több utcájában

A Hydrokov csütörtöki közleménye szerint május 5-ig még biztosan nem iható a vezetékes víz Kézdivásárhely több utcájában

Fotó: Tuchiluș Alex

Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.

Kocsis Károly

2026. április 30., 21:152026. április 30., 21:15

Nem csitulnak a kedélyek Kézdivásárhelyen a vízszennyeződés okán, főként a Bálványos, Kert, Vár, Határér és Arany János utcákban, ahol a szolgáltató április 24-i tájékoztatása értelmében nem javallott a vezetékes víz fogyasztása. Sokan panaszkodnak hasmenéssel, hányással járó megbetegedésekre,

volt, aki kórházba is került.

Szilveszter Szabolcs alpolgármester szerdán hivatalos átiratban fordult a Hydrokov vezetőségéhez. Kérdései arra irányultak, hogy

  • miután az első lakossági bejelentést már április 21-én megkapták, tehát felmerülhetett a gyanú, hogy az ivóvíz fertőzött lehet, miért csak három nappal később értesítették erről az érintett fogyasztókat;

  • mi okozta a késlekedést;

  • hány lakos fogyaszthatott esetleg szennyezett vizet a késedelmes kommunikáció miatt;

  • ki vállalja ezért a felelősséget, és lesznek-e következményei;

  • miként tervezik kártalanítani a lakosságot;

  • milyen biztosítékot adnak arra, hogy a jövőben gyorsabb lesz a kommunikáció;

  • milyen típusú berendezést vásárolnak a víz helyben történő ellenőrzésére, ezek mikor érkeznek meg, és mikortól lesznek használatban?

Válaszában Kozsokár Attila, a Hydrokov vezérigazgatója azt állítja, az április 21-i, vagyis a víz kellemetlen szagára vonatkozó lakossági bejelentés napján végzett vegyi elemzés nem mutatott ki szennyeződést, annak gyanúja voltaképpen csak április 23-án, az előzetes – esetlegesen E. coli- vagy Enterococcus-fertőzésre utaló – laboreredmények kapcsán merült fel, és másnap, április 24-én tájékoztatták erről a lakosságot, illetve javasolták, hogy az érintett utcákban ne fogyasszanak vezetékes vizet. Ezért

az „egynapos” késedelemért a vezérigazgató magára vállalja a felelősséget, de várható következményekről nem beszél.

Magyarázatképpen annyit még hozzátesz, hogy „kezdetben elszigetelt problémának gondoltuk, és el akartuk kerülni a pánikkeltést”, ugyanakkor elismeri, hogy

a lakosságot már április 23-án, a gyanú felmerülésekor tájékoztatni kellett volna.

Nem bocsátkozik becslésbe arra nézve, hogy hányan fertőződhettek meg a megkésett kommunikáció miatt, de úgy véli, „ennek esélye minimális, mivel a hálózat mosása és fertőtlenítése már a gyanú felmerülésekor megtörtént”, és „a későbbi laboreredmények is ezt támasztják alá, mivel csak egy esetben mutattak ki szennyezést”.

Az első lakossági bejelentés a Bálványos utcából érkezett – még április 21-én

Az első lakossági bejelentés a Bálványos utcából érkezett – még április 21-én

Fotó: Tuchiluș Alex

A ügyfeleket „a jogszabályoknak megfelelően” tervezik kárpótolni:

  • az érintett utcák palackozott vízzel való ellátását már megkezdték,

  • „az érintett időszakra nem számlázzuk a szolgáltatást,

  • az esetleges egészségügyi költségeket is megtérítjük.”

A jövőben minden szennyeződési gyanú esetén azonnal értesítik majd a lakosságot, és javasolják, hogy ne fogyasszák a csapvizet a laboreredmények megérkezéséig – ígéri.

A szolgáltató már lépéseket tett hordozható elemzőberendezések vásárlására, amelyek hozzávetőleg 15 percen belül jelzik a mikrobiológiai szennyeződést. Ezek várhatóan május 8-ig megérkeznek, ám „a pontos azonosításhoz továbbra is akkreditált laborvizsgálat szükséges” – áll Kozsokár Attila válaszlevelében.

Szilveszter Szabolcs lapunknak kifejtette, nem tartja kielégítőnek a kapott válaszokat, hiszen még mindig nem tudni, mi okozta a szennyeződését, és

hiányolja a várható következmények felvázolását is.

Amíg ez nem tisztázódik, a részvényes kézdivásárhelyi önkormányzat megbízottjaként a Hydrokov vezetőtanácsában nem szavaz meg semmilyen határozatjavaslatot.

Szilveszter Szabolcs alpolgármester elfogadhatatlannak tartja a Hydrokov eljárását

Szilveszter Szabolcs alpolgármester elfogadhatatlannak tartja a Hydrokov eljárását

Fotó: Kocsis Károly

Elvárta volna azt is, hogy Kozsokár Attila személyesen tartson terepszemlét az érintett utcákban, „beszéljen az emberekkel, biztosítsa őket arról, hogy a szolgáltató maximális komolysággal kezeli a helyzetet.”

A Hydrokov közösségi oldalán a lakók konkrét elvárásokat is megfogalmaznak a lehetséges konklúziókat illetően. „A vezetés nemcsak a sikerek megünneplését, hanem a válsághelyzetekért való maradéktalan felelősségvállalást is jelenti. Az a tény, hogy az esemény alapjaiban rendítette meg a lakosság bizalmát..., úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a morális és szakmai integritás helyreállításának egyetlen módja az, ha levonják a megfelelő konzekvenciát, és lemond a vezetőség” – írja hozzászólásában egyikük.

„Javult a helyzet”, de azért még ne igyanak a csapból

A Hydrokov Rt. csütörtök délutáni közleménye szerint „javult a helyzet a kézdivásárhelyi Bálványos, Vár, Kert és Határér utcák vízminőségében”. Mint írják, a legfrissebb laboreredmények alapján a fővezetékben lévő víz fogyasztható, csupán egy belső hálózatban mutattak ki mikrobiológiai szennyeződést.

„Hat Bálványos utcai, illetve két Kert utcai mintavételt követően mindössze egy pozitív mintát azonosítottak a laboratóriumban, itt 5 TKE, azaz telepképző egység/100 ml E. coli: 2 TKE/100 ml jelent meg az eredményeken. A szakemberek szerint ennek oka a hálózati víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása lehet, ami nyomáscsökkenés esetén visszaszennyezheti a rendszert, azonban ezt a kutakból vett mintával lehet csak igazolni; ameddig ez nem történik meg, addig minden kijelentés csak vádaskodás lenne.

A probléma végleges megoldása érdekében a Hydrokov május 5-én, kedden teljes hálózati átmosást és belső ellenőrzéseket végez. Addig elővigyázatosságból azt kérik, hogy a vezetékes vizet senki ne használja ivásra vagy főzésre, csak tisztálkodásra. A lakók számára továbbra is biztosítanak palackozott vizet, a későbbiekben pedig kompenzációt ígértek az érintetteknek” – áll a közleményben.

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov
Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán
Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában
Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

2026. április 30., csütörtök

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 30., csütörtök

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.

2026. április 30., csütörtök

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban

Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

2026. április 29., szerda

2026. április 28., kedd

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Lemondott Kovászna megye PSD-s alprefektusa

A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.

2026. április 28., kedd

2026. április 27., hétfő

A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

2026. április 27., hétfő

