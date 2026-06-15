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Sokat segíthet a pályaválasztásban: mentorprogram Háromszéken

Gáj Nándor, Kovászna Megye tanácsának alelnöke reményei szerint a nyári szünet alatt a mentorprogram olyan élményt és tapasztalatot kínál, amely túlmutat a tantermi oktatáson

Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke reményei szerint a nyári szünet alatt a mentorprogram olyan élményt és tapasztalatot kínál, amely túlmutat a tantermi oktatáson

Fotó: Gáj Nándor Facebook-oldala

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Helyi vállalkozók és szakemberek segítik a háromszéki középiskolásokat a pályaválasztásban. A diákok személyes találkozókon ismerhetnek meg különféle szakmákat és életutakat.

Kocsis Károly

2026. június 15., 15:482026. június 15., 15:48

Június 19-ig lehet online űrlap kitöltésével jelentkezni Kovászna Megye Tanácsának A diákok éve égisze alatt meghirdetett mentorprogramjára. A Kovászna megyei középiskolások háromszéki vállalkozókkal, szakemberekkel, illetve különféle szakmákkal és életutakkal ismerkedhetnek meg.

Amint azt Gáj Nándortól, a megyei tanács alelnökétől megtudtuk, a kezdeményezés előzményeként egy tanév eleji felmérés során 866 középiskolás fogalmazta meg azt az igényét, hogy leginkább ilyen típusú segítségre lenne szüksége.

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Az informatika és digitális technológiák, a marketing és kommunikáció, a média, a pénzügyek és befektetések, a turizmus és vendéglátás, az oktatás, a projektmenedzsment, az élelmiszeripar, a faipar, a csomagolóanyag-gyártás, a szépségipar, a design, a mezőgazdaság és a jog területéről 25 vállalkozó, szakember vállalta, hogy év végéig megosztja tapasztalatait a fiatalokkal.

A diákok maguk választják ki azt a mentort, aki a legközelebb áll az érdeklődési körükhöz, és legfeljebb 3–5 tagú csoportokban látogatnak el hozzá, hogy legyen lehetőség valódi párbeszédre és személyes kapcsolatok kialakítására.

A program nem fizetett gyakornoki program.

Háromszék Oktatás
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