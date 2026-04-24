Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

A kézdivásárhelyi Bálványos utcából érkezett panaszok nyomán a Hydrokov Rt. mikrobiológiai vízvizsgálatot kért egy független labortól, hogy a szennyezés lehetséges okait tisztázzák. Az előzetes eredmények alapján az adott szakaszon vett minta valóban szennyezett, ezért a Hydrokov arra kéri az utca lakóit, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

Az elmúlt napok során a szolgáltató több óvintézkedést is végrehajtott: fertőtlenítette az érintett zónában az ivóvízvezetéket, illetve megelőzésképpen megemelték a klórszintet.