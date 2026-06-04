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Életmentő tudásra tehetnek szert a motorosok a hétvégén Sepsiszentgyörgyön

A szervezők célja, hogy hozzájáruljanak a háromszéki motorosok biztonságosabb közlekedéséhez, miközben erősítik a felelősségteljes motoros kultúrát és a közösségi összetartozást. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A szervezők célja, hogy hozzájáruljanak a háromszéki motorosok biztonságosabb közlekedéséhez, miközben erősítik a felelősségteljes motoros kultúrát és a közösségi összetartozást. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Több mint ötven motoros fejlesztheti tudását ezen a hétvégén a sepsiszentgyörgyi Motorious Tramps RC által szervezett motoros vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági tréningen, mely idén bővített programmal várja az érdeklődőket.

Bodor Tünde

2026. június 04., 13:472026. június 04., 13:47

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A Motorious Napok központi eleme a gyakorlati vezetéstechnikai képzés, amelyet Bálint Levente, a Wide Road szakoktatója vezet. Szombaton és vasárnap 9 és 17 óra között 26 résztvevő fejlesztheti tudását olyan kulcsfontosságú területeken, mint

  • a magabiztos motorkezelés,

  • a vészfékezés,

  • a veszélyhelyzet-kezelés

  • és a defenzív vezetési technikák alkalmazása.

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A program egyik idei újdonsága az Off-Road Safety képzés utcai és túramotorosok számára. A foglalkozást Búzás Csaba világjáró motoros, a Moto Zen szakoktatója tartja, aki arra a helyzetre készíti fel a résztvevőket, amikor egy kerülőút, murvás szakasz vagy váratlan manőver miatt el kell hagyni az aszfaltot. A képzés

célja, hogy a motorosok magabiztosabban mozogjanak földúton, murván és egyenetlen terepen is.

A helyszínen a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) munkatársai elsősegélynyújtási képzésekkel segítik a résztvevőket abban, hogy szükség esetén megfelelően tudjanak reagálni egy baleseti helyzetben.

A tavalyi hasonló képzés mintegy 300 érdeklődőt vonzott, a szervezők idén is hasonló jelenlétre számítanak, hiszen nézőként is értékes tapasztalatot lehet szerezni.

Háromszék Közlekedés Sepsiszentgyörgy
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