Életmentő tudásra tehetnek szert a motorosok a hétvégén Sepsiszentgyörgyön

Több mint ötven motoros fejlesztheti tudását ezen a hétvégén a sepsiszentgyörgyi Motorious Tramps RC által szervezett motoros vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági tréningen, mely idén bővített programmal várja az érdeklődőket.

A Motorious Napok központi eleme a gyakorlati vezetéstechnikai képzés, amelyet Bálint Levente, a Wide Road szakoktatója vezet. Szombaton és vasárnap 9 és 17 óra között 26 résztvevő fejlesztheti tudását olyan kulcsfontosságú területeken, mint

a magabiztos motorkezelés,

a vészfékezés,

a veszélyhelyzet-kezelés

és a defenzív vezetési technikák alkalmazása.

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A program egyik idei újdonsága az Off-Road Safety képzés utcai és túramotorosok számára. A foglalkozást Búzás Csaba világjáró motoros, a Moto Zen szakoktatója tartja, aki arra a helyzetre készíti fel a résztvevőket, amikor egy kerülőút, murvás szakasz vagy váratlan manőver miatt el kell hagyni az aszfaltot. A képzés