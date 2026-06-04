Húsz év börtönre ítélték a berecki férfit, aki halálra verte édesapját

Húsz év letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a Kovászna Megyei Törvényszék azt az 50 éves berecki férfit, aki a vád szerint 2023 augusztusában olyan súlyosan bántalmazta édesapját, hogy a férfi belehalt sérüléseibe. Az ítélet nem jogerős.

A Kovászna megyei ügyészség tájékoztatása szerint a bíróság szerdán mondta ki az ítéletet. A vádlottat minősített emberölés és családon belüli erőszak keretében elkövetett emberölés miatt marasztalták el, egyúttal fenntartották az ellene korábban elrendelt előzetes letartóztatást is.

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A nyomozás adatai szerint a tragédia 2023. augusztus 15-én történt a Bereck községhez tartozó Kézdimartonoson. A férfi és édesapja közös háztartásban éltek, kapcsolatukat pedig régóta konfliktusok terhelték. Az ügyészség szerint a vádlott egy vita hevében feldúlta apja szobáját, majd