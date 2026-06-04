Húsz év börtönre ítélték a berecki férfit, aki halálra verte édesapját

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Fotó: Olti Angyalka
Húsz év letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a Kovászna Megyei Törvényszék azt az 50 éves berecki férfit, aki a vád szerint 2023 augusztusában olyan súlyosan bántalmazta édesapját, hogy a férfi belehalt sérüléseibe. Az ítélet nem jogerős.
A Kovászna megyei ügyészség tájékoztatása szerint a bíróság szerdán mondta ki az ítéletet. A vádlottat minősített emberölés és családon belüli erőszak keretében elkövetett emberölés miatt marasztalták el, egyúttal fenntartották az ellene korábban elrendelt előzetes letartóztatást is.
A nyomozás adatai szerint a tragédia 2023. augusztus 15-én történt a Bereck községhez tartozó Kézdimartonoson. A férfi és édesapja közös háztartásban éltek, kapcsolatukat pedig régóta konfliktusok terhelték. Az ügyészség szerint a vádlott egy vita hevében feldúlta apja szobáját, majd
A bántalmazás ezt követően tovább folytatódott: amikor az idős férfi a földre került, fia a mellkasára és a fejére nehezedett.
A szakértői megállapítások szerint a halálát traumás és vérzéses sokk okozta. A vádirat elkészülte után az ügyészség emberölés miatt emelt vádat a férfi ellen, aki az eljárás során végig előzetes letartóztatásban maradt. A bíróság most első fokon 20 év szabadságvesztést szabott ki rá.
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