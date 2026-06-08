Heten lettek rosszul egy családi összejövetel után

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Fotó: László Ildikó
Négy gyermek és három felnőtt lett rosszul egy összejövetelen Hidegségben vasárnap este. A mentőegységek valamennyiüket csíkszeredai kórházba szállították.
A helyszíni információk szerint egy család és ismerőseik közös étkezést követően rosszul lettek, hányásra és fejfájásra panaszkodtak. A hatóságok közlése szerint nem turistákról, hanem helyi családtagokról és barátaikról van szó.
A beavatkozás kezdetén négy érintett – két felnőtt és két gyermek – szállításáról érkezett bejelentés, később azonban további három embernél is hasonló tünetek jelentkeztek. Végül
Közülük hatan a tűzoltóság tömeges sérültszállító járművével utaztak, egy felnőttet pedig a mentőszolgálat egysége szállított kórházba.
Az eset körülményeit vizsgálják – tájékoztat a Hargita megyei katasztrófavédelem.
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