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Heten lettek rosszul egy családi összejövetel után

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Négy gyermek és három felnőtt lett rosszul egy összejövetelen Hidegségben vasárnap este. A mentőegységek valamennyiüket csíkszeredai kórházba szállították.

Székelyhon

2026. június 08., 08:392026. június 08., 08:39

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A helyszíni információk szerint egy család és ismerőseik közös étkezést követően rosszul lettek, hányásra és fejfájásra panaszkodtak. A hatóságok közlése szerint nem turistákról, hanem helyi családtagokról és barátaikról van szó.

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A beavatkozás kezdetén négy érintett – két felnőtt és két gyermek – szállításáról érkezett bejelentés, később azonban további három embernél is hasonló tünetek jelentkeztek. Végül

négy gyermeket és három felnőttet vittek a csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba kivizsgálásra.

Közülük hatan a tűzoltóság tömeges sérültszállító járművével utaztak, egy felnőttet pedig a mentőszolgálat egysége szállított kórházba.

Az eset körülményeit vizsgálják – tájékoztat a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Csíkszék Gyimesek
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