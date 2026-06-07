Rekordot döntött a Székelyföldi Grafikai Biennáléra benevező alkotók száma

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Fotó: Vargyasi Levente
Minden eddiginél nagyobb nemzetközi érdeklődés övezte a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálét: a rendezvény történetében még soha nem válaszolt ennyi alkotó a felhívásra.
A nyolchetes pályázati időszak alatt a világ 71 országából összesen 1034 művész 2195 műalkotással nevezett be a biennáléra. A rendkívüli érdeklődés és a beérkezett pályaművek magas szakmai színvonala ismét megerősíti a Székelyföldi Grafikai Biennálé nemzetközi rangját és szakmai jelentőségét.
A beküldési határidő május 11-én éjfélkor zárult, ezt követően május 14–19. között került sor a zsűrizés első szakaszára. A nagyszámú benevezett mű közül a zsűri 267 alkotást válogatott be a biennálé törzsanyagába.
A kiválasztott művek online formában is elérhetővé válnak a biennálé honlapján, fizikai valójukban megtekinthetők lesznek a biennálé kiállításain, illetve a biennálé katalógusában is helyet kapnak.
A 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé zsűrijét a szakma nemzetközileg elismert képviselői alkotják: Iulia Mirica bukaresti grafikus és illusztrátor, prof. dr. Erőss István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, Barabant Renata-Brigitte képzőművész, a bécsi Képzőművészeti Egyetem oktatója, phd. Upadhyay Vidhyasagar indiai képzőművész, dr. Bordás Beáta művészettörténész, a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ vezetője, valamint Ferencz S. Apor képzőművész, a biennálé kurátora.
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