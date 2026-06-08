A hónap végéig hosszabbították meg a felmondási időt a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az alkalmazottak egyelőre maradnak, de nem tudni mikor indul újra a termelés
Fotó: Haáz Vince
Július végéig hosszabbították meg a felmondási időt a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál dolgozó csaknem ezer szakember számára. A rossz hír, hogy az országos portálok szerint csak jövő tavasszal kezdődhet el újra a termelés a nagyüzemben.
Június 8-án járt le a felmondási határidő annak a csaknem ezer alkalmazottnak, akik a marosvásárhelyi vegyipari kombinátban dolgoztak. Mint beszámoltunk róla a svájci tulajdonos januárban jelentette be, hogy eredménytelennek minősíti az állam tulajdonában levő Romgazzal folyatott adásvételi egyeztetéseket, és felmond a csaknem ezer alkalmazottjának.
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.
A szakszervezet több tiltakozást is szervezett, kérve, hogy találjanak megoldást az ország egyetlen műtrágyagyárának megmentésére és a munkahelyek megtartására. Végül
Emil Almașan a vegyipari kombinát szakszervezeti elnöke a Székelyhonnak elmondta, valóban június 8-án lejárt a felmondási idő, de meghosszabbították, így keddtől nem vár munkanélküliség az alkalmazottakra.
– mondta a szakszervezet képviselője. Kérdésünkre rámutatott arra is, nem tudja, hogy mi lesz a következő lépés, csak az országos hírportálokról értesült arról, hogy
A tranzakció lezárásához szükség van még a versenyhivatal jóváhagyására is.
Az országos gazdasági hírportálok arra hívják fel a figyelmet, hogy idén márciusban a kormány elfogadott egy sürgősségi rendelet, amely a lakosság földgázfogyasztásának biztosításáról szól, és ennek értelmében
Mint írják ilyen körülmények között a Romgaz reálisan nem rendelkezik olyan saját földgázmennyiséggel, amely lehetővé tenné a marosvásárhelyi vegyipari kombinát újraindítását 2027 áprilisa előtt. Gondot jelent az is, hogy a hatályos rendelkezések szerint 2026-ban az állami tulajdonú vállalatok csak akkor alkalmazhatnak, ha tevékenységük bővül.
Nem kizárt, hogy az állam kivételt tesz a tulajdonában levő vállalattal és bizonyos feltétekkel, alapos indoklás nyomán feloldja a megszorításokat.
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