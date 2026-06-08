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A hónap végéig hosszabbították meg a felmondási időt a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az alkalmazottak egyelőre maradnak, de nem tudni mikor indul újra a termelés • Fotó: Haáz Vince

Az alkalmazottak egyelőre maradnak, de nem tudni mikor indul újra a termelés

Fotó: Haáz Vince

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Július végéig hosszabbították meg a felmondási időt a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál dolgozó csaknem ezer szakember számára. A rossz hír, hogy az országos portálok szerint csak jövő tavasszal kezdődhet el újra a termelés a nagyüzemben.

Simon Virág

2026. június 08., 20:022026. június 08., 20:02

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Június 8-án járt le a felmondási határidő annak a csaknem ezer alkalmazottnak, akik a marosvásárhelyi vegyipari kombinátban dolgoztak. Mint beszámoltunk róla a svájci tulajdonos januárban jelentette be, hogy eredménytelennek minősíti az állam tulajdonában levő Romgazzal folyatott adásvételi egyeztetéseket, és felmond a csaknem ezer alkalmazottjának.

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A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

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A szakszervezet több tiltakozást is szervezett, kérve, hogy találjanak megoldást az ország egyetlen műtrágyagyárának megmentésére és a munkahelyek megtartására. Végül

a Romgaz bejelentette, hogy megveszi a vegyipari kombinátot.

Mire számíthatnak?

Emil Almașan a vegyipari kombinát szakszervezeti elnöke a Székelyhonnak elmondta, valóban június 8-án lejárt a felmondási idő, de meghosszabbították, így keddtől nem vár munkanélküliség az alkalmazottakra.

Idézet
Arról értesítettek minket, hogy a felmondási időt július 31-ig meghosszabbították. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak megkapják a teljes fizetésüket, de egyelőre nem kell bejárjanak dolgozni

– mondta a szakszervezet képviselője. Kérdésünkre rámutatott arra is, nem tudja, hogy mi lesz a következő lépés, csak az országos hírportálokról értesült arról, hogy

a Romgaz közgyűlését, ami jóvá kell hagyja az adásvételt, július 6-ra hívták össze.

A tranzakció lezárásához szükség van még a versenyhivatal jóváhagyására is.

Mikor kezdődhet újra a termelés?

Az országos gazdasági hírportálok arra hívják fel a figyelmet, hogy idén márciusban a kormány elfogadott egy sürgősségi rendelet, amely a lakosság földgázfogyasztásának biztosításáról szól, és ennek értelmében

2027. március 31. a Romgaz, a földgáztermelését elsődlegesen a lakosság kiszolgálására használhatja.

Mint írják ilyen körülmények között a Romgaz reálisan nem rendelkezik olyan saját földgázmennyiséggel, amely lehetővé tenné a marosvásárhelyi vegyipari kombinát újraindítását 2027 áprilisa előtt. Gondot jelent az is, hogy a hatályos rendelkezések szerint 2026-ban az állami tulajdonú vállalatok csak akkor alkalmazhatnak, ha tevékenységük bővül.

Mindez azt is jelenti, hogy amíg a kombinát nem kezd működni, termelni, az Romgaz nem tudja átvenni az alkalmazottait.

Nem kizárt, hogy az állam kivételt tesz a tulajdonában levő vállalattal és bizonyos feltétekkel, alapos indoklás nyomán feloldja a megszorításokat.

Marosszék Marosvásárhely
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