A hónap végéig hosszabbították meg a felmondási időt a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az alkalmazottak egyelőre maradnak, de nem tudni mikor indul újra a termelés

Július végéig hosszabbították meg a felmondási időt a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál dolgozó csaknem ezer szakember számára. A rossz hír, hogy az országos portálok szerint csak jövő tavasszal kezdődhet el újra a termelés a nagyüzemben.

Simon Virág 2026. június 08., 20:022026. június 08., 20:02

Június 8-án járt le a felmondási határidő annak a csaknem ezer alkalmazottnak, akik a marosvásárhelyi vegyipari kombinátban dolgoztak. Mint beszámoltunk róla a svájci tulajdonos januárban jelentette be, hogy eredménytelennek minősíti az állam tulajdonában levő Romgazzal folyatott adásvételi egyeztetéseket, és felmond a csaknem ezer alkalmazottjának. korábban írtuk Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek. Hirdetés A szakszervezet több tiltakozást is szervezett, kérve, hogy találjanak megoldást az ország egyetlen műtrágyagyárának megmentésére és a munkahelyek megtartására. Végül

a Romgaz bejelentette, hogy megveszi a vegyipari kombinátot.

Mire számíthatnak? Emil Almașan a vegyipari kombinát szakszervezeti elnöke a Székelyhonnak elmondta, valóban június 8-án lejárt a felmondási idő, de meghosszabbították, így keddtől nem vár munkanélküliség az alkalmazottakra.

Arról értesítettek minket, hogy a felmondási időt július 31-ig meghosszabbították. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak megkapják a teljes fizetésüket, de egyelőre nem kell bejárjanak dolgozni

– mondta a szakszervezet képviselője. Kérdésünkre rámutatott arra is, nem tudja, hogy mi lesz a következő lépés, csak az országos hírportálokról értesült arról, hogy

a Romgaz közgyűlését, ami jóvá kell hagyja az adásvételt, július 6-ra hívták össze.

A tranzakció lezárásához szükség van még a versenyhivatal jóváhagyására is. Mikor kezdődhet újra a termelés? Az országos gazdasági hírportálok arra hívják fel a figyelmet, hogy idén márciusban a kormány elfogadott egy sürgősségi rendelet, amely a lakosság földgázfogyasztásának biztosításáról szól, és ennek értelmében

2027. március 31. a Romgaz, a földgáztermelését elsődlegesen a lakosság kiszolgálására használhatja.

Mint írják ilyen körülmények között a Romgaz reálisan nem rendelkezik olyan saját földgázmennyiséggel, amely lehetővé tenné a marosvásárhelyi vegyipari kombinát újraindítását 2027 áprilisa előtt. Gondot jelent az is, hogy a hatályos rendelkezések szerint 2026-ban az állami tulajdonú vállalatok csak akkor alkalmazhatnak, ha tevékenységük bővül.

Mindez azt is jelenti, hogy amíg a kombinát nem kezd működni, termelni, az Romgaz nem tudja átvenni az alkalmazottait.