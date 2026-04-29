Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

Elkezdték a felmondási értesítők kiosztását szerdán a marosvásárhelyi vegyipari kombinátban. A műtrágyaüzem svájci tulajdonban van, és az elmúlt években többször leállították a földgáz árának emelkedése és a gazdasági bizonytalanságok miatt. A tulajdonosok egy éve egyeztetnek az állami tulajdonban levő Romgazzal az eladásról, de mindeddig nem jutottak dűlőre. Az alkalmazottaknak idén év elején jelentették be, hogy

Szerdán több száz alkalmazott kapta meg a felmondási értesítőt, ami a tulajdonképpeni felmondást előzi meg. A munkaügyi törvény szerint

az értesítés kiközlésétől számított húsz munkanapon belül, ha semmi nem változik, akkor az elbocsátás hivatalossá válik.

A Székelyhon birtokába jutott tájékoztató irat szerint a vegyipari kombinát szakszervezete tíznapos haladékot a kért a Maros megyei munkaügyi felügyelőségtől, arra hivatkozva, hogy az üzem tulajdonosai árajánlatot kaptak a Romgaztól, és a végső döntés meghozatalához időre van szükségük. A munkaügyi felügyelőség szerdán jóváhagyta a szakszervezet kérését, tíz nappal meghosszabbítva a felmondási időt.

A nevük elhallgatását kérő alkalmazottak arról számoltak be, hogy azt mondták nekik, most már nem is kell bejárniuk, majd értesítik őket, ha lesznek fejlemények, és ezt a felmondási időt használják ki arra, hogy új munkahely után néznek.

