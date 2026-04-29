Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt

Úgy tűnik, hiába tiltakoztak, elvesztik a munkahelyüket az Azomureș dolgozói

Úgy tűnik, hiába tiltakoztak, elvesztik a munkahelyüket az Azomureș dolgozói

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

Simon Virág

2026. április 29., 18:252026. április 29., 18:25

2026. április 29., 18:272026. április 29., 18:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elkezdték a felmondási értesítők kiosztását szerdán a marosvásárhelyi vegyipari kombinátban. A műtrágyaüzem svájci tulajdonban van, és az elmúlt években többször leállították a földgáz árának emelkedése és a gazdasági bizonytalanságok miatt. A tulajdonosok egy éve egyeztetnek az állami tulajdonban levő Romgazzal az eladásról, de mindeddig nem jutottak dűlőre. Az alkalmazottaknak idén év elején jelentették be, hogy

ha nem történik előrelépés, május elsején megkezdik a tömeges elbocsátást.

Szerdán több száz alkalmazott kapta meg a felmondási értesítőt, ami a tulajdonképpeni felmondást előzi meg. A munkaügyi törvény szerint

az értesítés kiközlésétől számított húsz munkanapon belül, ha semmi nem változik, akkor az elbocsátás hivatalossá válik.

A Székelyhon birtokába jutott tájékoztató irat szerint a vegyipari kombinát szakszervezete tíznapos haladékot a kért a Maros megyei munkaügyi felügyelőségtől, arra hivatkozva, hogy az üzem tulajdonosai árajánlatot kaptak a Romgaztól, és a végső döntés meghozatalához időre van szükségük. A munkaügyi felügyelőség szerdán jóváhagyta a szakszervezet kérését, tíz nappal meghosszabbítva a felmondási időt.

A nevük elhallgatását kérő alkalmazottak arról számoltak be, hogy azt mondták nekik, most már nem is kell bejárniuk, majd értesítik őket, ha lesznek fejlemények, és ezt a felmondási időt használják ki arra, hogy új munkahely után néznek.

korábban írtuk

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai
Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

korábban írtuk

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál
Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

Marosszék Marosvásárhely Társadalom Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 29., szerda

Harmincezer liter vizet tud szállítani az adományban kapott tartálykocsi

Temes megye után országszinten csak Maros megyében van két, 30 ezer literes tartálykocsi, amivel ivóvizet tudnak biztosítani szükség esetén a lakosságnak. Az elsőt Marosvásárhelytől kapta a tűzoltóság, a másodikat szerdán délután a megyei tanácstól.

2026. április 29., szerda

Hirdetés
2026. április 29., szerda

Tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársukat gyászolják

A Marosvásárhelyi Sportegyesület (MSE) sportközössége is gyászolja tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársát, Fülöp Miklóst.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Az ilyen európai uniós beruházások bármikor jöhetnek: sok millió euró hálózatbővítésre

Kilencvenegyezer lakosnak lesz minőségi ivóvize és részben csatornahálózata két éven belül, miután megvalósul az Aquaserv vízszolgáltató 186 millió eurós nagyberuházása. Maros megye mellett Hargita megye egyik városát is érinti a fejlesztés.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Sikerült befogni a Somostetőn kóborló fiatal medvét – videóval

Befogta a néhány napja állított csapda azt a fiatal hím medvét, amely a közelmúltban többször is feltűnt Marosvásárhelyen a Somostető környékén, az állatkert közelében.

2026. április 29., szerda

Hirdetés
2026. április 29., szerda

Teherautó és személygépkocsi ütközött Maros megyében

Baleset történt a Százkézd községhez tartozó Zoltán településen, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók és a mentősök.

2026. április 29., szerda

2026. április 28., kedd

Métereken át tolta maga előtt a személyautót a kamion a körforgalomban – videóval

Térfigyelő kamera is rögzítette egy teherautó és személygépkocsi ütközését Marosvásárhely egyik legforgalmasabb útkereszteződésében.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye

Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.

2026. április 28., kedd

Hirdetés
2026. április 28., kedd

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi irodaházban

Irodaház gyulladt ki Marosvásárhelyen, kedden koradélután, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Nem mindennapi mentéshez riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

Rendkívüli beavatkozásra volt szükség Marosvásárhelyen, ahol egy gyermek karja szorult be egy parkban található pad fémrácsai közé. Az esethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Robbanás következtében történt tűzeset Marosvásárhelyen

Robbanást követő tűzhöz riasztották a tűzoltókat Marosvásárhely lakóövezeten kívüli részére, kedden hajnalban.

2026. április 28., kedd

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!