Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt

Úgy tűnik, hiába tiltakoztak, elvesztik a munkahelyüket az Azomureș dolgozói
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.
2026. április 29., 18:25
Elkezdték a felmondási értesítők kiosztását szerdán a marosvásárhelyi vegyipari kombinátban. A műtrágyaüzem svájci tulajdonban van, és az elmúlt években többször leállították a földgáz árának emelkedése és a gazdasági bizonytalanságok miatt. A tulajdonosok egy éve egyeztetnek az állami tulajdonban levő Romgazzal az eladásról, de mindeddig nem jutottak dűlőre. Az alkalmazottaknak idén év elején jelentették be, hogy
Szerdán több száz alkalmazott kapta meg a felmondási értesítőt, ami a tulajdonképpeni felmondást előzi meg. A munkaügyi törvény szerint
A Székelyhon birtokába jutott tájékoztató irat szerint a vegyipari kombinát szakszervezete tíznapos haladékot a kért a Maros megyei munkaügyi felügyelőségtől, arra hivatkozva, hogy az üzem tulajdonosai árajánlatot kaptak a Romgaztól, és a végső döntés meghozatalához időre van szükségük. A munkaügyi felügyelőség szerdán jóváhagyta a szakszervezet kérését, tíz nappal meghosszabbítva a felmondási időt.
A nevük elhallgatását kérő alkalmazottak arról számoltak be, hogy azt mondták nekik, most már nem is kell bejárniuk, majd értesítik őket, ha lesznek fejlemények, és ezt a felmondási időt használják ki arra, hogy új munkahely után néznek.
Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.
Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.
