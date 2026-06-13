Ismét rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Rovarirtási akciót szervez Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szombat éjjel a város valamennyi területén. Azt javasolják, csukják be az ablakokat, ha arra jár a rovarirtó szereket permetező autó.

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Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, 22 óra és hajnali 3 óra között újabb rovarirtási akció zajlik a város teljes területén: parkokban, zöldövezetekben, lakótelepek között, valamint a Somostetőn, a Víkendtelepen és az Állatkert területén – adta hírül a város önkormányzata.

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Megjegyzik, a felhasznált szerek engedélyezettek és biztonságosak a lakosság számára, de