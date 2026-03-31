Hirdetés

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat. Simon Virág 2026. március 31., 12:552026. március 31., 12:55 2026. március 31., 13:022026. március 31., 13:02

Az eső ellenére kitartottak a tüntetők Fotó: Haáz Vince

Május elsején jár le a határidő, amikor a magántulajdonban lévő marosvásárhelyi vegyipari kombinát vezetősége megkezdi az elbocsátási értesítések kézbesítését. Addig kellene megoldást találni az ezer alkalmazottat foglalkoztató nagyüzem számára. Kedden délelőtt

a kombinát több mint háromszáz alkalmazottja vonult utcára, hogy felhívja a közvélemény és a politikusok figyelmét arra, amit ők vészhelyzetnek neveznek.

A vegyipari kombinát vezetősége több mint egy éve tárgyal az állami tulajdonban lévő Romgazzal az üzem eladásáról.

Több százan vonultak utcára, munkahelyüket féltik Fotó: Haáz Vince

Közben a magas gázárak miatt csak nagyon rövid ideig termeltek, többnyire külföldről behozott műtrágyát csomagoltak és árusítottak. Az egyeztetések azonban nem haladtak a svájci tulajdonos elvárásainak megfelelően, ezért

január elején hatszáz alkalmazottat technikai munkanélküliségre küldtek.

Így ők kevesebb pénzt kaptak és az ebédjegyektől is elestek. Március 12-én a vállalat vezetősége bejelentette, hogy elindították a kollektív elbocsátási eljárást, ami még 45 napos haladékot adott az egyeztetésekre.

Emil Almășan: a kormány meg kell mentse a kombinátot Fotó: Haáz Vince

Csak a kormány A Maros Megyei Prefektusi Hivatal előtt szervezett keddi tüntetésen Emil Almășan, a vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője arról beszélt, hogy

a kormánynak közbe kell lépnie, és meg kell mentenie a vegyipari kombinátot.

Kiemelte: ha az országban több helyen új labdarúgó stadionok épülnek, akkor nem lehet azt mondani, hogy nincs pénz a nagyüzem megmentésére. Arról is beszélt, hogy számít a Maros megyei politikusok támogatására, ezért április 9-re találkozóra hívta őket a prefektúrára. „Emberek vagyunk, családjaink vannak, dolgozni akarunk.

A kombinátnak ezer alkalmazottja van, de a karbantartásért és szállításért felelős cégekkel együtt kétezer-ötszáz családot érint a gyár bezárása.

Láthattuk, milyen nehéz helyzetbe került Dicsőszentmárton, amikor ott bezárták a Bicapa kombinátot. Az üzem végleges bezárása egész Maros megye gazdaságára negatív hatással lesz” – fejtette ki a szakszervezeti vezető.

Fotó: Haáz Vince

Bizonytalan jövő Az utcára vonulók közül többen elmondták, hogy

már most is nehezen tudják fizetni a kölcsöneiket és a közköltségeket, ezért aggódnak amiatt, mi lesz a családjukkal, ha munka nélkül maradnak.

Úgy vélik, az egyéni drámák mellett a tömeges elbocsátás hátrányosan érintené az üzletek forgalmát, az önkormányzat bevételeit, és nehéz helyzetbe hozná a mezőgazdasági termelőket is, hiszen drágább, külföldről behozott műtrágyát kellene használniuk.

Január elejétől technikai munkanélküliek a kombinát alkalmazottai Fotó: Haáz Vince

Az alkalmazottak elismerték, hogy a vegyipari kombinát nem működik hatékonyan, a berendezések immár hatvanévesek, ugyanakkor szerintük ezek ma is használhatók, és az évek során fejlesztések is történtek. Abban is egyetértettek, hogy

ha május elsejével elbocsátják az alkalmazottakat, szinte lehetetlen lesz újraindítani a termelést.

A szitáló esőben a munkahelyüket és megélhetésüket féltő emberek egyebek mellett azt skandálták, hogy dolgozni akarnak, meg kell menteni a román mezőgazdaságot, és többször elhangzott a Romgaz neve is.

Több felirat is volt, de a bekiabálások sem maradtak el Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Többen azt hangsúlyozták, hogy dolgozni akarnak Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince