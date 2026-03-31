Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

Simon Virág

2026. március 31., 12:552026. március 31., 12:55

2026. március 31., 13:022026. március 31., 13:02

Az eső ellenére kitartottak a tüntetők

Az eső ellenére kitartottak a tüntetők

Fotó: Haáz Vince

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

Május elsején jár le a határidő, amikor a magántulajdonban lévő marosvásárhelyi vegyipari kombinát vezetősége megkezdi az elbocsátási értesítések kézbesítését. Addig kellene megoldást találni az ezer alkalmazottat foglalkoztató nagyüzem számára. Kedden délelőtt

a kombinát több mint háromszáz alkalmazottja vonult utcára, hogy felhívja a közvélemény és a politikusok figyelmét arra, amit ők vészhelyzetnek neveznek.
A vegyipari kombinát vezetősége több mint egy éve tárgyal az állami tulajdonban lévő Romgazzal az üzem eladásáról.

Több százan vonultak utcára, munkahelyüket féltik

Közben a magas gázárak miatt csak nagyon rövid ideig termeltek, többnyire külföldről behozott műtrágyát csomagoltak és árusítottak. Az egyeztetések azonban nem haladtak a svájci tulajdonos elvárásainak megfelelően, ezért

január elején hatszáz alkalmazottat technikai munkanélküliségre küldtek.

Így ők kevesebb pénzt kaptak és az ebédjegyektől is elestek. Március 12-én a vállalat vezetősége bejelentette, hogy elindították a kollektív elbocsátási eljárást, ami még 45 napos haladékot adott az egyeztetésekre.

Emil Almășan: a kormány meg kell mentse a kombinátot

Csak a kormány

A Maros Megyei Prefektusi Hivatal előtt szervezett keddi tüntetésen Emil Almășan, a vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője arról beszélt, hogy

a kormánynak közbe kell lépnie, és meg kell mentenie a vegyipari kombinátot.

Kiemelte: ha az országban több helyen új labdarúgó stadionok épülnek, akkor nem lehet azt mondani, hogy nincs pénz a nagyüzem megmentésére. Arról is beszélt, hogy számít a Maros megyei politikusok támogatására, ezért április 9-re találkozóra hívta őket a prefektúrára.

„Emberek vagyunk, családjaink vannak, dolgozni akarunk.

A kombinátnak ezer alkalmazottja van, de a karbantartásért és szállításért felelős cégekkel együtt kétezer-ötszáz családot érint a gyár bezárása.

Láthattuk, milyen nehéz helyzetbe került Dicsőszentmárton, amikor ott bezárták a Bicapa kombinátot. Az üzem végleges bezárása egész Maros megye gazdaságára negatív hatással lesz” – fejtette ki a szakszervezeti vezető.

Bizonytalan jövő

Az utcára vonulók közül többen elmondták, hogy

már most is nehezen tudják fizetni a kölcsöneiket és a közköltségeket, ezért aggódnak amiatt, mi lesz a családjukkal, ha munka nélkül maradnak.

Úgy vélik, az egyéni drámák mellett a tömeges elbocsátás hátrányosan érintené az üzletek forgalmát, az önkormányzat bevételeit, és nehéz helyzetbe hozná a mezőgazdasági termelőket is, hiszen drágább, külföldről behozott műtrágyát kellene használniuk.

Január elejétől technikai munkanélküliek a kombinát alkalmazottai

Az alkalmazottak elismerték, hogy a vegyipari kombinát nem működik hatékonyan, a berendezések immár hatvanévesek, ugyanakkor szerintük ezek ma is használhatók, és az évek során fejlesztések is történtek. Abban is egyetértettek, hogy

ha május elsejével elbocsátják az alkalmazottakat, szinte lehetetlen lesz újraindítani a termelést.

A szitáló esőben a munkahelyüket és megélhetésüket féltő emberek egyebek mellett azt skandálták, hogy dolgozni akarnak, meg kell menteni a román mezőgazdaságot, és többször elhangzott a Romgaz neve is.

Több felirat is volt, de a bekiabálások sem maradtak el

Többen azt hangsúlyozták, hogy dolgozni akarnak

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások

A rovat további cikkei

2026. március 31., kedd

45 ezer lejes bírságot kapott a marosludasi önkormányzat az illegális hulladéklerakóban kiütött tűz miatt

A Maros megyei környezetőrség 45 ezer lejre bírságolta meg Marosludas polgármesteri hivatalát, miután március 24-én tűz ütött ki egy illegális hulladéklerakóban, amelyet 72 órás beavatkozás után sikerült eloltani.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Bolojan szerint az árak emelkedése gazdasági visszaesést fog eredményezni idén

Ilie Bolojan szerint a 2026-os év a vártnál nehezebb lesz, mivel a közel-keleti helyzet jelentősen bonyolítja a dolgokat; és megemlítette, hogy az árak emelkedése enyhe gazdasági visszaesést eredményez.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Várják a CSM véleményezését a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezethez

A nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó törvénytervezet készen van, és csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) véleményezésére várnak – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Tovább drágult kedden az üzemanyag

A kormány meghozott intézkedései mellett tovább emelkedett az üzemanyagok ára kedden. Hétfőn nem volt változás az árakban a szombati emelkedéshez képest.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

A miniszterelnök szerint a kormány a héten dönthet az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány a következő napokban dönt az üzemanyagok, elsősorban a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában

Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

2026. március 31., kedd

2026. március 30., hétfő

Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet

Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Beperelte a kormányt a legfelsőbb bíróság a bértartozások ügyében

A legfelsőbb bíróság hétfőn bejelentette, hogy beperelt a közigazgatási bíróságon a kormányt és a pénzügyminisztériumot a bírák és ügyészeknek megítélt bérjogosultságok 2026-ban esedékes kifizetésének elhalasztása miatt.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén

A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására – véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Üzemanyagárak és élelmiszerárak: újabb intézkedésekről tárgyaltak

Az üzemanyagár-emelkedések hatását fékezni hivatott újabb intézkedésekről tárgyaltak hétfői ülésükön a koalíciós pártok politikusai.

2026. március 30., hétfő

