Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Korondon már több alkalommal figyelmeztették a lakosságot medvék jelenléte miatt, és így történt szombat reggel is.

Egy nappal korábban, pénteken négy másik településen adott ki Ro-Alert riasztást a Hargita megyei tűzoltóság a vadállatok miatt: Tusnádfürdőn, Ivóban, Csíksomlyón és a Salamás községhez tartozó Runk faluban.

Csíksomlyón az utóbbi időszakban szintén több példányt láttak. A városvezetés szerint a pünkösdi búcsút megelőzően idén is szerveznek hajtóvadászatot a zarándokok biztonsága érdekében.

A medvék párzási időszakában gyakrabban találkozhatunk a vadállatokkal, mert napközben is aktívabbak, mint máskor. Ez az időszak június közepéig tart. Ilyenkor érdemes óvatosabban kirándulni a természetben.