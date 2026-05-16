Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Barabás Hajnal

2026. május 16., 10:302026. május 16., 10:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Korondon már több alkalommal figyelmeztették a lakosságot medvék jelenléte miatt, és így történt szombat reggel is.

Egy nappal korábban, pénteken négy másik településen adott ki Ro-Alert riasztást a Hargita megyei tűzoltóság a vadállatok miatt: Tusnádfürdőn, Ivóban, Csíksomlyón és a Salamás községhez tartozó Runk faluban.

Hirdetés

Csíksomlyón az utóbbi időszakban szintén több példányt láttak. A városvezetés szerint a pünkösdi búcsút megelőzően idén is szerveznek hajtóvadászatot a zarándokok biztonsága érdekében.

korábban írtuk

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt
Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt

Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.

A medvék párzási időszakában gyakrabban találkozhatunk a vadállatokkal, mert napközben is aktívabbak, mint máskor. Ez az időszak június közepéig tart. Ilyenkor érdemes óvatosabban kirándulni a természetben.

korábban írtuk

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük
Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

Hargita megye medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában
Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Csúnyán befürödtek Erdélyben a 30 millió eurós akvaparktervvel
Kovács István vezeti a feljutási harc egyik csatáját a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Székelyhon

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában
Székelyhon

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában
Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Székely Sport

Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Csúnyán befürödtek Erdélyben a 30 millió eurós akvaparktervvel
Krónika

Csúnyán befürödtek Erdélyben a 30 millió eurós akvaparktervvel
Kovács István vezeti a feljutási harc egyik csatáját a 2. Ligában
Székely Sport

Kovács István vezeti a feljutási harc egyik csatáját a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni
Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni
2026. május 16., szombat

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni
2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon
Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon
2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon
2026. május 15., péntek

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”
Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”
2026. május 15., péntek

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”
Hirdetés
2026. május 15., péntek

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint
Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint
2026. május 15., péntek

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint
2026. május 15., péntek

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás
Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás
2026. május 15., péntek

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás
2026. május 15., péntek

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában
Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában
2026. május 15., péntek

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában
Hirdetés
2026. május 15., péntek

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen
Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen
2026. május 15., péntek

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen
2026. május 15., péntek

Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
2026. május 15., péntek

Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
2026. május 15., péntek

Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak

A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak
Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak
2026. május 15., péntek

Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!