Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Fotó: Haáz Vince

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre. A figyelmeztető előrejelzések szombat délutántól vasárnap reggelig érvényesek.

Székelyhon

2026. május 16., 11:422026. május 16., 11:42

A meteorológusok szerint szombat 14 órától vasárnap 10 óráig Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Gorj és Prahova megye hegyvidéki térségeiben narancssárga jelzés lesz érvényben. Az érintett régiókban időszakosan felhőszakadások várhatók. Rövid idő alatt 40–60 liter, elszigetelten 70 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

Szombat 12 órától vasárnap 10 óráig a Körösvidék déli részén, a Bánságban, Olténiában, Munténia legnagyobb részén és Erdély délnyugati térségeiben fokozott légköri instabilitásra kell számítani.

Felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható.

A csapadék mennyisége általában 25–40 liter lesz négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–70 kilométer/órát, elszigetelten szélvihar is kialakulhat.

A sárga jelzésű riasztás Arad, Temes, Krassó-Szörény, Hunyad, Fehér, Szeben, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomița, Călărași, Ilfov megyére és Bukarestre teljes egészében, Brassó megyére pedig részben érvényes.

Emellett a meteorológusok figyelmeztető előrejelzése szerint szombat 12 órától vasárnap 21 óráig

az egész országban légköri instabilitás, felhőszakadás, jégeső, viharos szél és jelentős lehűlés várható.

Szombat délután és a szombatról vasárnapra virradóra elsősorban az ország déli, nyugati, északnyugati és középső térségeiben, valamint a hegyvidéken lesz instabil az időjárás, vasárnap pedig délkeleten és nyugaton. Sokfelé felhőszakadások is várható, a lehulló csapadék mennyisége általában 20–50 liter lesz négyzetméterenként. Átmenetileg villámlásra is számítani lehet, helyenként jégeső is előfordulhat.

Szombaton az ország nagy részén megerősödik a szél, elszigetelten viharos – 40–60 kilométer/órás sebességű – széllökések is lehetnek.

Vasárnap lehűl az idő, különösen a déli és délnyugati régiókban, ahol a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál alacsonyabb lesz – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

2026. május 16., szombat

2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
2026. május 15., péntek

