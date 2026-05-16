Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre. A figyelmeztető előrejelzések szombat délutántól vasárnap reggelig érvényesek.

Székelyhon 2026. május 16., 11:422026. május 16., 11:42

A meteorológusok szerint szombat 14 órától vasárnap 10 óráig Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Gorj és Prahova megye hegyvidéki térségeiben narancssárga jelzés lesz érvényben. Az érintett régiókban időszakosan felhőszakadások várhatók. Rövid idő alatt 40–60 liter, elszigetelten 70 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Szombat 12 órától vasárnap 10 óráig a Körösvidék déli részén, a Bánságban, Olténiában, Munténia legnagyobb részén és Erdély délnyugati térségeiben fokozott légköri instabilitásra kell számítani.

Felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható.

A csapadék mennyisége általában 25–40 liter lesz négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–70 kilométer/órát, elszigetelten szélvihar is kialakulhat. A sárga jelzésű riasztás Arad, Temes, Krassó-Szörény, Hunyad, Fehér, Szeben, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomița, Călărași, Ilfov megyére és Bukarestre teljes egészében, Brassó megyére pedig részben érvényes. Emellett a meteorológusok figyelmeztető előrejelzése szerint szombat 12 órától vasárnap 21 óráig

az egész országban légköri instabilitás, felhőszakadás, jégeső, viharos szél és jelentős lehűlés várható.