Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Az idei pünkösdi búcsú jelmondata a keresztséghez kötődik

Az idei pünkösdi búcsú jelmondata a keresztséghez kötődik

Fotó: Borbély Fanni

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

Barabás Hajnal

2026. május 12., 12:152026. május 12., 12:15

2026. május 12., 12:242026. május 12., 12:24

Kevesebb mint két hét múlva kezdődik a csíksomlyói pünkösdi búcsú, az előkészületek már javában zajlanak a zarándoklat lebonyolítására.

Albert István, ferences nevén Leánder OFM házfőnöktől megtudtuk, hogy

a búcsús szentmise szónokának Székely János szombathelyi megyés püspököt kérték fel.

A meghívott szónokról azt kell tudni, hogy 1964-ben Budapesten született, Ferenc pápa 2017-ben nevezte ki a Szombathelyi Egyházmegye megyés püspökévé. 2021. március 15-én a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült.

A keresztség középpontban

Az idei pünkösdi búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi:

Idézet
A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt!”

Mint a ferences szerzetes magyarázta, a mottó ahhoz kapcsolódik, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte.

A pünkösdi búcsúra a csíksomlyói ferencesek önkénteseket keresnek. A megbeszélés május 14-én, csütörtökön 19 órakor lesz. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a 0722-292 676-os telefonszámon.

Csíkszék Csíksomlyó Csíksomlyói búcsú
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 12., kedd

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.

2026. május 11., hétfő

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

2026. május 10., vasárnap

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás

Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.

2026. május 09., szombat

A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni

Kirajzolódott a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, hogy a gyerekeket nem leegyszerűsített tartalmakkal, hanem őszinteséggel, bevonódással, ritmussal, képekkel és valódi figyelemmel lehet megszólítani.

2026. május 08., péntek

Baleset történt Csíkszentkirálynál

Baleset történt az 578-as európai úton Csíkszentkirály közelében, egy személy megsérült.

2026. május 08., péntek

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt

Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.

2026. május 07., csütörtök

Szerény költségvetéssel számol idén Csíkszereda

Elfogadták Csíkszereda 2026-os költségvetését: a város idén 347,52 millió lejes büdzsével számol, ami mintegy 90 millió lejjel kevesebb a tavalyinál. A városvezetés szerint idén több rendezvény elmarad.

2026. május 07., csütörtök

Forgalomkorlátozásra kell számítani Csíkmadarason az országút mentén

Folytatódnak a Kicsi terelőút munkálatai Csíkmadarason, az országút mentén – olvasható a község Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

2026. május 07., csütörtök

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely

Nem egyszerű térítésmentesen, háziorvosi küldőpapírral laborvizsgálatokat végeztetni Csíkszeredában, hiszen ismét megnövekedtek a várólisták ezekre az egészségügyi szolgáltatásokra.

2026. május 06., szerda

Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját

Csíkszentgyörgy zászlajáról fogadott el határozatot a román kormány – jelentette be szerdán Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter.

