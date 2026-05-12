Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Az idei pünkösdi búcsú jelmondata a keresztséghez kötődik

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

Barabás Hajnal 2026. május 12., 12:15

Kevesebb mint két hét múlva kezdődik a csíksomlyói pünkösdi búcsú, az előkészületek már javában zajlanak a zarándoklat lebonyolítására. Albert István, ferences nevén Leánder OFM házfőnöktől megtudtuk, hogy

a búcsús szentmise szónokának Székely János szombathelyi megyés püspököt kérték fel.

A meghívott szónokról azt kell tudni, hogy 1964-ben Budapesten született, Ferenc pápa 2017-ben nevezte ki a Szombathelyi Egyházmegye megyés püspökévé. 2021. március 15-én a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült. A keresztség középpontban Az idei pünkösdi búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi:

A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt!”

Mint a ferences szerzetes magyarázta, a mottó ahhoz kapcsolódik, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte.

