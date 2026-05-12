Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Az idei pünkösdi búcsú jelmondata a keresztséghez kötődik
Fotó: Borbély Fanni
Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.
2026. május 12., 12:152026. május 12., 12:15
Kevesebb mint két hét múlva kezdődik a csíksomlyói pünkösdi búcsú, az előkészületek már javában zajlanak a zarándoklat lebonyolítására.
Albert István, ferences nevén Leánder OFM házfőnöktől megtudtuk, hogy
Fotó: katolikus.hu
A meghívott szónokról azt kell tudni, hogy 1964-ben Budapesten született, Ferenc pápa 2017-ben nevezte ki a Szombathelyi Egyházmegye megyés püspökévé. 2021. március 15-én a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült.
Az idei pünkösdi búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi:
Mint a ferences szerzetes magyarázta, a mottó ahhoz kapcsolódik, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte.
Fotó: László Ildikó
A pünkösdi búcsúra a csíksomlyói ferencesek önkénteseket keresnek. A megbeszélés május 14-én, csütörtökön 19 órakor lesz. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a 0722-292 676-os telefonszámon.
