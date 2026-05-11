Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon. A férfit hajtóvadászat során fogták el egy repceföldön, s mint hétfőn az ügyészség közölte, visszaeső bűnözőről van szó, akit korábban már elítéltek emberölés miatt.

Székelyhon

2026. május 11., 18:312026. május 11., 18:31

2026. május 11., 18:322026. május 11., 18:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Bihar megyei ügyészség hétfői közlése szerint a rendőröket pénteken délelőtt a 112-n értesítette egy férfi, hogy 18 éves lánya – aki egy perbáthidai kecskefarmon töltötte iskolai gyakorlatát – nem válaszol a telefonhívásokra.

A hatóságok a farm tulajdonosával együtt indultak a lány keresésére, akit végül holtan találtak meg egy repceföldön, a település külterületén, nyaktájéki vágott és szúrt sebekkel.

„Az eddigi nyomozás alapján megalapozott a gyanú, hogy a 39 éves férfi, akit korábban emberölés miatt ítéltek el, május 8-án délelőtt tizenegy körül Perbáthida külterületén több késszúrást mért az áldozat nyakára, amelyek a halálához vezettek” – írja a News.ro hírportál az ügyészség közlésére hivatkozva.

Az ügyészség a gyanúsított harmincnapos előzetes letartóztatását indítványozta, amelyet a Bihar megyei törvényszék jóvá is hagyott. A férfit minősített emberöléssel gyanúsítják.

korábban írtuk

Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát
Hatórányi keresés után egy repceföldön elbújva fogták el a mezőn meggyilkolt 18 éves lány gyilkosát

Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.

korábban írtuk

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról
Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról

Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.

Hirdetés

Belföld Bűnügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Áramszünet várható több településen is
Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Áramszünet várható több településen is
Székelyhon

Áramszünet várható több településen is
Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Székelyhon

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Székely Sport

Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Krónika

Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Székely Sport

Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában

Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa hétfőn Budapesten.

Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában
Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában
2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.

Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni
Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni
2026. május 11., hétfő

Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni
2026. május 11., hétfő

Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások

Nicușor Dan államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat – nyilatkozták hétfőn politikai források.

Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások
Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások
2026. május 11., hétfő

Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások
2026. május 11., hétfő

Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek

Több ittas sofőrt, jogosítvány nélkül vezető autóst és egy feltételezhetően hamis jogosítvánnyal közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében.

Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek
Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek
2026. május 11., hétfő

Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
2026. május 11., hétfő

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
2026. május 11., hétfő

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is

Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki.

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
2026. május 11., hétfő

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
2026. május 11., hétfő

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője

Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell alakítja az Egyke, Szentgyörgyi Bálint első mozifilmje címszerepét. A besúgó című sorozattal ismertté vált rendező alkotása a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készül.

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
2026. május 11., hétfő

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin

Alapvetően más szemléletet és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter az Országgyűlés egészségügyi bizottságában. Ugyanakkor Karikó Katalint felkérte tanácsadójának.

Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin
Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin
2026. május 11., hétfő

Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin
2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán.

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
2026. május 11., hétfő

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen

Elfogadták hétfőn Székelyudvarhely költségvetését. Az önkormányzat 73 millió lejt fordít beruházásokra, miközben a működési költségeket és az alintézmények kiadásait igyekeztek mérsékelni. Rossz hír, hogy leépítésekre is számítani kell.

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
2026. május 11., hétfő

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!