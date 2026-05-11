Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról

Képünk illusztráció
Fotó: Gábos Albin
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon. A férfit hajtóvadászat során fogták el egy repceföldön, s mint hétfőn az ügyészség közölte, visszaeső bűnözőről van szó, akit korábban már elítéltek emberölés miatt.
A Bihar megyei ügyészség hétfői közlése szerint a rendőröket pénteken délelőtt a 112-n értesítette egy férfi, hogy 18 éves lánya – aki egy perbáthidai kecskefarmon töltötte iskolai gyakorlatát – nem válaszol a telefonhívásokra.
A hatóságok a farm tulajdonosával együtt indultak a lány keresésére, akit végül holtan találtak meg egy repceföldön, a település külterületén, nyaktájéki vágott és szúrt sebekkel.
„Az eddigi nyomozás alapján megalapozott a gyanú, hogy a 39 éves férfi, akit korábban emberölés miatt ítéltek el, május 8-án délelőtt tizenegy körül Perbáthida külterületén több késszúrást mért az áldozat nyakára, amelyek a halálához vezettek” – írja a News.ro hírportál az ügyészség közlésére hivatkozva.
Az ügyészség a gyanúsított harmincnapos előzetes letartóztatását indítványozta, amelyet a Bihar megyei törvényszék jóvá is hagyott. A férfit minősített emberöléssel gyanúsítják.
Meggyilkoltak pénteken a Bihar megyei Perbáthidán egy 18 éves lányt, a rendőrség több mint hat órán át tartó keresés után fogta el délután a gyilkosság fő gyanúsítottját.
Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.
