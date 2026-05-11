Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon. A férfit hajtóvadászat során fogták el egy repceföldön, s mint hétfőn az ügyészség közölte, visszaeső bűnözőről van szó, akit korábban már elítéltek emberölés miatt.

A Bihar megyei ügyészség hétfői közlése szerint a rendőröket pénteken délelőtt a 112-n értesítette egy férfi, hogy 18 éves lánya – aki egy perbáthidai kecskefarmon töltötte iskolai gyakorlatát – nem válaszol a telefonhívásokra.

A hatóságok a farm tulajdonosával együtt indultak a lány keresésére, akit végül holtan találtak meg egy repceföldön, a település külterületén, nyaktájéki vágott és szúrt sebekkel.

„Az eddigi nyomozás alapján megalapozott a gyanú, hogy a 39 éves férfi, akit korábban emberölés miatt ítéltek el, május 8-án délelőtt tizenegy körül Perbáthida külterületén több késszúrást mért az áldozat nyakára, amelyek a halálához vezettek” – írja a News.ro hírportál az ügyészség közlésére hivatkozva.

Az ügyészség a gyanúsított harmincnapos előzetes letartóztatását indítványozta, amelyet a Bihar megyei törvényszék jóvá is hagyott. A férfit minősített emberöléssel gyanúsítják.

