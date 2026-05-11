Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

Kérik a lakókat, hogy haladéktalanul jelezzék, ha rendellenességet találnak a vízszolgáltatásban
Fotó: Borbély Fanni
A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.
A vízszolgáltatás leállásával járó javításokat végzett a céhes városban a Hydrokov Rt. május 10-én és 11-én, miután egy építkezési munkálat során megsérült az egyik fővezeték, majd csőtörés következett be.
Hétfői közleményükben hangsúlyozták, a javítási folyamatok során kiemelten figyeltek a vízminőség ellenőrzésére, hogy kizárják a korábban tapasztalt mikrobiológiai fertőzés megismétlődését. Munkatársaik
és a lakosságnak nem kell aggódnia a szolgáltatás minősége miatt.
A biztonság kedvéért május 11-én a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatósághoz (DSP) is eljuttatták a mintákat, a szakvizsgálatok eredménye várhatóan a hét második felében érkezik meg. A hivatalos zárójelentésről tájékoztatják a fogyasztókat – ígérte a szolgáltató.
Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.
Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.
Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.
Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.
Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.
Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.
Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.
Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.
Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.
szóljon hozzá!