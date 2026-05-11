Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

A vízszolgáltatás leállásával járó javításokat végzett a céhes városban a Hydrokov Rt. május 10-én és 11-én, miután egy építkezési munkálat során megsérült az egyik fővezeték, majd csőtörés következett be.

Hétfői közleményükben hangsúlyozták, a javítási folyamatok során kiemelten figyeltek a vízminőség ellenőrzésére, hogy kizárják a korábban tapasztalt mikrobiológiai fertőzés megismétlődését. Munkatársaik