Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.
Az esetről Pastor Nicolae zágonbárkányi polgármester tájékoztatott, azonban az áldozattal még neki sem sikerült beszélnie, mert annak sürgős kórházi ellátásra volt szüksége.
Elmondása szerint a bárkányi férfi Kommandóról igyekezett haza az erdőn át, amikor pár száz méterre a falutól megtámadta egy bocsos medve. Valamiképpen mégis sikerült megmenekülnie és az első házig eljutnia, ahol mentőt hívtak hozzá.
Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.
