Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.

Bodor Tünde

2026. május 09., 20:022026. május 09., 20:02

Az esetről Pastor Nicolae zágonbárkányi polgármester tájékoztatott, azonban az áldozattal még neki sem sikerült beszélnie, mert annak sürgős kórházi ellátásra volt szüksége.

Elmondása szerint a bárkányi férfi Kommandóról igyekezett haza az erdőn át, amikor pár száz méterre a falutól megtámadta egy bocsos medve. Valamiképpen mégis sikerült megmenekülnie és az első házig eljutnia, ahol mentőt hívtak hozzá.

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő
Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.

Háromszék medve
2026. május 09., szombat

Erős közösségben sérülékeny emberek

Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát

Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.

Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra

Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.

Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.

Kézdivásárhely teljes területén elzárják a vizet vasárnap éjszaka

Vízkimaradás lesz Kézdivásárhely teljes területén vasárnap, ugyanis megsérült a város egyik fővezetéke – olvasható a Hydrokov tájékoztatásában.

Nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolás diákokra

A kézdivásárhelyi diáknapozókat ért éles kritikák miatt különösen nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolásokra. Az idei évben a megyei tanács is a diákokra fókuszál, és igényre szabott programokkal nyújt támogatást, útmutatást a fiataloknak.

Bocsos medve tartja félelemben a kommandóiakat

Rettegésben tartja a kommandóiakat egy anyamedve, amely egy ideje bejár a faluba elválasztás előtt álló bocsaival. A nagyvad a temetőben egy házaspárt ijesztett meg, majd egy gazdához tört be, elpusztított egy juhot, és egy fiatalra is majdnem rátámadt.

Rejtélyes módon fogy el a víz a szotyori vezetékekből

Évente visszatérő probléma, hogy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban reggelente és esténként „hörögnek” a vízcsapok. A falubeliek felháborodása határtalan.

Hivatásos személyi gondozókat toboroznak Háromszéken

Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne.

