Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligencia alapú csevegőrobottal bővül az online ügyfélszolgálat

Mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligencia alapú csevegőrobottal bővül az online ügyfélszolgálat

Fotó: Erdély Bálint Előd

Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.

Farkas Orsolya

2026. május 08., 14:202026. május 08., 14:20

Digitalizációra nyert támogatást a Közpönti Fejlesztési Régiónál több Kovászna megyei település. A finanszírozásra

  • Kézdiszéken partnerségben pályázott Csernáton, Kézdivásárhely, Dálnok és Szentkatolna,

  • Sepsiszéken társult Gidófalva, Sepsikőröspatak, Maksa és Uzon,

  • Erdővidéken pedig Barót, Vargyas, Nagyajta és Bacon nyert közösen támogatást.

A fejlesztések várhatóan évente több mint tízezer felhasználót érintenek majd.

A három projekt egyenként körülbelül 2,5 millió lej értékű digitalizációt tesz lehetővé, amelyből több mint 2 millió lej vissza nem térítendő európai uniós támogatás. A tervezett fejlesztéseket Kézdi- és Sepsiszéken jövő év májusáig, Erdővidéken pedig júniusig kell megvalósítani. A beruházással hatékonyabbá válik az online ügyintézés:

új platformokat, mobilalkalmazások fejlesztenek, valamint egy mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotot (chatbotot) is létrehoznak

– utóbbi azt a célt szolgálja, hogy az ügyfeleknek információkat nyújtson, gyorsan és hatékonyan válaszoljon a felmerülő kérdésekre.

Az önkormányzatok emellett a következő hónapokban a belső munkafolyamatok optimalizálásán és az adatfeldolgozás hatékonyabbá tételén is dolgoznak majd.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. május 08., péntek

Kézdivásárhely teljes területén elzárják a vizet vasárnap éjszaka

Vízkimaradás lesz Kézdivásárhely teljes területén vasárnap, ugyanis megsérült a város egyik fővezetéke – olvasható a Hydrokov tájékoztatásában.

2026. május 08., péntek

2026. május 07., csütörtök

Nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolás diákokra

A kézdivásárhelyi diáknapozókat ért éles kritikák miatt különösen nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolásokra. Az idei évben a megyei tanács is a diákokra fókuszál, és igényre szabott programokkal nyújt támogatást, útmutatást a fiataloknak.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Bocsos medve tartja félelemben a kommandóiakat

Rettegésben tartja a kommandóiakat egy anyamedve, amely egy ideje bejár a faluba elválasztás előtt álló bocsaival. A nagyvad a temetőben egy házaspárt ijesztett meg, majd egy gazdához tört be, elpusztított egy juhot, és egy fiatalra is majdnem rátámadt.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Rejtélyes módon fogy el a víz a szotyori vezetékekből

Évente visszatérő probléma, hogy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban reggelente és esténként „hörögnek” a vízcsapok. A falubeliek felháborodása határtalan.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 06., szerda

Hivatásos személyi gondozókat toboroznak Háromszéken

Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

Baleset miatt több órán keresztül állt a forgalom Berecknél – frissítve

Autóbaleset miatt teljes útzárat rendeltek el a 11-es országút Kézdivásárhely és Ónfalva (Onești) közötti szakaszán, Bereck kijáratánál.

2026. május 05., kedd

2026. május 04., hétfő

Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket

Egy súlyos eset árnyékolja be az amúgy a szokásoknál csendesebb és visszafogottabb Szent György Napok rendezvénysorozatát: két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket arra, hogy pénzt adjanak nekik. A rendőrség elfogta a két kamaszt.

2026. május 04., hétfő

2026. május 03., vasárnap

Beolvad a művelődési központ a népiskolába, de a programok maradnak

A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.

2026. május 03., vasárnap

2026. május 03., vasárnap

Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön

Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi parkban. Az eredeti terveket a lakossági visszajelzések és szakmai viták után módosították, hogy az eredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen.

2026. május 03., vasárnap

2026. május 03., vasárnap

Erőn felül vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.

2026. május 03., vasárnap

