Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligencia alapú csevegőrobottal bővül az online ügyfélszolgálat
Fotó: Erdély Bálint Előd
Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.
Digitalizációra nyert támogatást a Közpönti Fejlesztési Régiónál több Kovászna megyei település. A finanszírozásra
Kézdiszéken partnerségben pályázott Csernáton, Kézdivásárhely, Dálnok és Szentkatolna,
Sepsiszéken társult Gidófalva, Sepsikőröspatak, Maksa és Uzon,
Erdővidéken pedig Barót, Vargyas, Nagyajta és Bacon nyert közösen támogatást.
A fejlesztések várhatóan évente több mint tízezer felhasználót érintenek majd.
A három projekt egyenként körülbelül 2,5 millió lej értékű digitalizációt tesz lehetővé, amelyből több mint 2 millió lej vissza nem térítendő európai uniós támogatás. A tervezett fejlesztéseket Kézdi- és Sepsiszéken jövő év májusáig, Erdővidéken pedig júniusig kell megvalósítani. A beruházással hatékonyabbá válik az online ügyintézés:
– utóbbi azt a célt szolgálja, hogy az ügyfeleknek információkat nyújtson, gyorsan és hatékonyan válaszoljon a felmerülő kérdésekre.
Az önkormányzatok emellett a következő hónapokban a belső munkafolyamatok optimalizálásán és az adatfeldolgozás hatékonyabbá tételén is dolgoznak majd.
