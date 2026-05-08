Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.

A három projekt egyenként körülbelül 2,5 millió lej értékű digitalizációt tesz lehetővé, amelyből több mint 2 millió lej vissza nem térítendő európai uniós támogatás. A tervezett fejlesztéseket Kézdi- és Sepsiszéken jövő év májusáig, Erdővidéken pedig júniusig kell megvalósítani. A beruházással hatékonyabbá válik az online ügyintézés:

A fejlesztések várhatóan évente több mint tízezer felhasználót érintenek majd.

Erdővidéken pedig Barót, Vargyas, Nagyajta és Bacon nyert közösen támogatást.

Digitalizációra nyert támogatást a Közpönti Fejlesztési Régiónál több Kovászna megyei település. A finanszírozásra

új platformokat, mobilalkalmazások fejlesztenek, valamint egy mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotot (chatbotot) is létrehoznak

– utóbbi azt a célt szolgálja, hogy az ügyfeleknek információkat nyújtson, gyorsan és hatékonyan válaszoljon a felmerülő kérdésekre.

Az önkormányzatok emellett a következő hónapokban a belső munkafolyamatok optimalizálásán és az adatfeldolgozás hatékonyabbá tételén is dolgoznak majd.