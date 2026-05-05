Baleset miatt áll a forgalom Bereckben

Autóbaleset miatt teljes útzárat rendeltek el a 11-es országút Kézdivásárhely és Ónfalva közötti szakaszán, Bereck kijáratánál.

Két autó ütközött össze a Kovászna megyei Bereck Ojtoz felőli kijáratánál kedden kora délután. A forgalom teljesen leállt az érintett útszakaszon. A baleset helyszínére riasztották a mentőegységeket, hogy elsősegélyt nyújtsanak a balesetben érintett két személynek.

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság rövid közleményében arra kéri az autóvezetőket, hogy óvatosan közlekedjenek az érintett útszakaszon és tartsák be a rendőrök utasításait.