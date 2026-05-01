Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve. Időnként pedig megmártózva akár a kaszálókat borító vízben, akár a szejkefürdői kádas fürdőben – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
A gondtalan kisgyermekkori évek után az iskolásokra rendezettséget, fegyelmezettség igénylő felvonulások vártak a múlt rendszerben – emlékezik vissza videónkban „a munkásosztály ünnepnapjára” az 1947-es születésű csíkszentkirályi Vitos Ágoston. A 85 esztendős máréfalvi Mihálykó Ferencné Györffi Ilona az egyszerűséget megtestesítő hosszú kirándulásokat, szalonnasütéseket és a mezei gyöngyvirágok szedését, majd legények kalapjára tűzését idézte fel, kiemelve, hiányoznak neki azok az idők, amikor összetartóbb volt egy-egy közösség.
Köszönjük az archív felvételeket Kerekes Szilárdnak, Szőcs Edgárnak, az Ipics-apacs, Csíkszereda!, a Régi fotók Erdélyből, a Régi képek Csíkszentkirályról, a Kápolnásfalu régi arculata Facebook-oldalaknak, a Csíki Székely Múzeumnak, valamint az azopan.ro és az elmultjelen.ro honlapoknak.
