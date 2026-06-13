Saját falujában állították meg a rendőrök azt az oroszhegyi sofőrt, aki erősen ittas állapotban ült a kormány mögé pénteken koradélután.

Székelyhon 2026. június 13., 12:152026. június 13., 12:15

Igazoltatás céljából állították meg a rendőrök délután 6 óra körül Oroszhegy községben egy 53 éves férfit. Mint az ellenőrzés során kiderült, a helybéli illető jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott, mielőtt a kormányhoz ült volna:

az alkoholszondás vizsgálat 0,82 m/l légalkoholszintet mutatott ki a férfi leheletéből.