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Részegen vezetett, lebukott az oroszhegyi sofőr

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Saját falujában állították meg a rendőrök azt az oroszhegyi sofőrt, aki erősen ittas állapotban ült a kormány mögé pénteken koradélután.

Székelyhon

2026. június 13., 12:152026. június 13., 12:15

Igazoltatás céljából állították meg a rendőrök délután 6 óra körül Oroszhegy községben egy 53 éves férfit. Mint az ellenőrzés során kiderült, a helybéli illető jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott, mielőtt a kormányhoz ült volna:

az alkoholszondás vizsgálat 0,82 m/l légalkoholszintet mutatott ki a férfi leheletéből.

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eljárást indítottak ellene – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Hargita megye Udvarhelyszék Rendőrség
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