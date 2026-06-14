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Július végéig megújul a székelykeresztúri múzeum

Bár a múzeum nem látogatható, azért bőven van feladatuk az ottdolgozóknak

Bár a múzeum nem látogatható, azért bőven van feladatuk az ottdolgozóknak

Fotó: László Ildikó

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A ponyva és az állványok mögött zajlik a székelykeresztúri Molnár István Múzeum energetikai felújítása; a belső festések egy részét saját forrásból kell megoldja az önkormányzat. A megpályázott projektet július végén kell lezárják.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 14., 08:562026. június 14., 08:56

Noha az nem mondható, hogy teljesen leromlott állapotban volt a székelykeresztúri Molnár István Múzeum, de az biztos, hogy energiahatékonyság szempontjából elavult megoldásokat alkalmaztak benne – tudtuk meg Koncz Hunor János polgármestertől.

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Mint mondta,

mivel egy ikonikus épületéről van szó, ráadásul a város történetének fontos ereklyéit őrzik a múzeumban, ezért fontosnak látták, hogy korszerűsítéseket végezzenek ott.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

„Azért az nem volt helyes, hogy reggel hatkor el kellett kezdeni fűteni, ha este egy rendezvényt szerettünk volna tartani ott.

Idézet
Nem mindegy, hogy milyen környezetben és körülmények között fogadjuk a látogatókat

– magyarázta az elöljáró. Éppen ezért pályáztak az országos helyreállítási terv programban, ahol támogatást kaptak az áfástól 2,6 millió lej értékű energetikai felújítás megvalósítására.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Még két hónap

A munkálatok 35-40 százaléka mostanra megvalósult, hamarosan kezdődik a fűtés- és villanyhálózatok modernizálása, helyükre fognak kerülni az új ajtók és ablakok, továbbá a tetőzet rendbetétele és a hőszigetelések is folyamatban vannak. A későbbiekben a napelemek is fel fognak kerülni az épületre, amelyek nyári időszakban biztosítani fogják az intézmény energiaellátását.

A kivitelezést július végig kell befejezni.

A polgármester rámutatott, a beruházás részeként, a helyi költségvetésből finanszírozva három elektromosautó-töltőállomást is kellett volna építsenek. Ezeknek csak az elektromos hálózatra való csatlakoztatása több mint egymillió lejjel terhelte volna az amúgy is szűkös városi büdzsét. Szerencsére azonban a kormány lehetővé tette, hogy lemondjanak a töltőállomásokról, amit meg is tett az önkormányzat, jelentős összeget spórolva ezáltal.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A projekt másik „szépséghibája” az, hogy nem tartalmazza az épület belső részeinek teljes újrafestését. Ettől függetlenül fontosnak tartják, hogy ezt is megoldják, így saját költségen fognak festeni – hangsúlyozta Koncz.

A település vezetője arra is kitért, hogy nagyon gazdag a tárgyi emlékek leltára a múzeumban, így

azt szeretnék, hogy a modernizálások lezártával együttműködést hozzanak létre a szintén nemrég helyreállított Gyárfás-kúriával.

Utóbbi helyszínt ugyanis még vonzóbbá lehetne tenni a turisták számára, ha ott is nyílnának kiállítások.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Dolgoznak az alkalmazottak

Sándor Zsigmond Ibolya, a múzeum igazgatója a Székelyhonnak elmondta, bár zajlanak a felújítások és ezért nem látogatható az intézményük, azért komoly szakmai háttérmunkát végeznek a kollégáikkal. Példaként említette, hogy a porral járó építkezés miatt folyamatosan csomagolni, költöztetni kell a műtárgyakat, ami szakszerű előkészítést és kivitelezést igényel.

Udvarhelyszék Székelykeresztúr
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