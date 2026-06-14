Július végéig megújul a székelykeresztúri múzeum

Bár a múzeum nem látogatható, azért bőven van feladatuk az ottdolgozóknak
Fotó: László Ildikó
A ponyva és az állványok mögött zajlik a székelykeresztúri Molnár István Múzeum energetikai felújítása; a belső festések egy részét saját forrásból kell megoldja az önkormányzat. A megpályázott projektet július végén kell lezárják.
Noha az nem mondható, hogy teljesen leromlott állapotban volt a székelykeresztúri Molnár István Múzeum, de az biztos, hogy energiahatékonyság szempontjából elavult megoldásokat alkalmaztak benne – tudtuk meg Koncz Hunor János polgármestertől.
Mint mondta,
Fotó: László Ildikó
„Azért az nem volt helyes, hogy reggel hatkor el kellett kezdeni fűteni, ha este egy rendezvényt szerettünk volna tartani ott.
– magyarázta az elöljáró. Éppen ezért pályáztak az országos helyreállítási terv programban, ahol támogatást kaptak az áfástól 2,6 millió lej értékű energetikai felújítás megvalósítására.
Fotó: László Ildikó
A munkálatok 35-40 százaléka mostanra megvalósult, hamarosan kezdődik a fűtés- és villanyhálózatok modernizálása, helyükre fognak kerülni az új ajtók és ablakok, továbbá a tetőzet rendbetétele és a hőszigetelések is folyamatban vannak. A későbbiekben a napelemek is fel fognak kerülni az épületre, amelyek nyári időszakban biztosítani fogják az intézmény energiaellátását.
A polgármester rámutatott, a beruházás részeként, a helyi költségvetésből finanszírozva három elektromosautó-töltőállomást is kellett volna építsenek. Ezeknek csak az elektromos hálózatra való csatlakoztatása több mint egymillió lejjel terhelte volna az amúgy is szűkös városi büdzsét. Szerencsére azonban a kormány lehetővé tette, hogy lemondjanak a töltőállomásokról, amit meg is tett az önkormányzat, jelentős összeget spórolva ezáltal.
Fotó: László Ildikó
A projekt másik „szépséghibája” az, hogy nem tartalmazza az épület belső részeinek teljes újrafestését. Ettől függetlenül fontosnak tartják, hogy ezt is megoldják, így saját költségen fognak festeni – hangsúlyozta Koncz.
A település vezetője arra is kitért, hogy nagyon gazdag a tárgyi emlékek leltára a múzeumban, így
Utóbbi helyszínt ugyanis még vonzóbbá lehetne tenni a turisták számára, ha ott is nyílnának kiállítások.
Fotó: László Ildikó
Sándor Zsigmond Ibolya, a múzeum igazgatója a Székelyhonnak elmondta, bár zajlanak a felújítások és ezért nem látogatható az intézményük, azért komoly szakmai háttérmunkát végeznek a kollégáikkal. Példaként említette, hogy a porral járó építkezés miatt folyamatosan csomagolni, költöztetni kell a műtárgyakat, ami szakszerű előkészítést és kivitelezést igényel.
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