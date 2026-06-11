Egész napos mozizásra várják az érdeklődőket Szentegyházán

Egész napos filmünneppel várják a mozirajongókat június 17-én Szentegyházán. A Vándormozi négy magyar alkotást vetít le, a belépés ingyenes.

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A Vándormozi filmünnepet szervez Szentegyházán június 17-én, szerdán. Az egész napos rendezvénynek a Gábor Áron Művelődési Ház ad otthont, ahol a nézők klasszikus és kortárs magyar filmeket is megtekinthetnek.

A vetítések sorát a Csongor és Tünde nyitja, ezt követi a Bölöni – az erdélyi legenda című dokumentumfilm. A programban szerepel még a Hogyan tudnék élni nélküled?, valamint a Reménytelennel – József Attila pszichoanalízise című alkotás is.

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A részvétel ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A vetítések mellett fesztiválhangulattal és kísérőprogramokkal is készülnek a szervezők.