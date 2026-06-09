Több mint három kilogramm vízipipadohányt foglaltak le Hargita megyében

Házkutatásokat tartottak kedden Hargita megyében a Jupiter-hadművelet részeként a rendőrség gazdasági nyomozói. Több mint három kilogramm törvénytelenül értékesített vízipipadohányt foglaltak le.

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A Jupiter-hadművelet részeként a Hargita megyei rendőrség gazdasági nyomozói kedden házkutatásokat tartottak Hargita megyében. A nyomozók azt vizsgálták, hogy a gyanúsítottak adójegy nélküli vagy hamis adójeggyel ellátott jövedéki terméket – például dohányárut – tároltak vagy árusítottak-e illegálisan, a törvényes határt meghaladó mennyiségben.

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A székelyudvarhelyi bíróság által engedélyezett két házkutatáson a nyomozók