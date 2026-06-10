Patthelyzetben a székelyudvarhelyi Ugron Gábor utca felújítása

Ha lakóházakat nem is, de melléképületeket el kell bontani az utcafelújításhoz
Fotó: László Ildikó
Magántulajdonban lévő kerítéseket és épületeket kellene elbontani ahhoz, hogy felújíthassák a székelyudvarhelyi Ugron Gábor utca felső szakaszát. Keresik a lakók ingatlanjait legkevésbé érintő törvényes megoldást, de gyakorlatilag áll a projekt.
Hat évvel ezelőtt fejeződött be az Ugron Gábor utca alsó szakaszának felújítása, amelyet saját beruházásként valósított meg az önkormányzat. Az utca felsőbb, a Hősök sírja és a ravatalozó közötti részének korszerűsítéséért az Anghel Saligny-programban pályázott 2021-ben a városvezetés, a fejlesztési minisztérium pedig 3,5 millió lejes támogatást ítélt meg a munkálatokra. A kivitelezés viszont azóta sem történt meg, ezért is érdeklődtünk a polgármesteri hivatalnál, hogy mi a gond.
Azt már két évvel ezelőtt is tudni lehetett, hogy területeket kell kisajátítani a felújításra váró útszakaszon ahhoz, hogy a törvény által előírt szélesség meglegyen, a betervezett járdával együtt. Ez az intézkedés
Ebből jól látszik, hogy meglehetősen komplikált helyzetről van szó, ezért felmerült annak a lehetősége is, hogy az önkormányzat lemondjon a projektről.
Időközben változott a városvezetés, így a projekttel kapcsolatos gondolkodás is. Tavaly a Székelyhonnak azt nyilatkozták, hogy fontosnak tartják a megvalósítást, hiszen temetők vannak az Ugron Gábor utca felsőbb szakaszán, amelyek megközelíthetőségét javítani kell.
Azt ígérték, hogy igyekeznek módosítani a terveket, mégpedig úgy, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak.
Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője megkeresésünkkor elmondta, noha nem mondtak le a beruházásról, sajnos azóta sem sikerült lényegében előrelépni. A terveket némileg módosították, ám
hiszen biztosítaniuk kell a kétsávos út és a hozzá tartozó járda törvény által előírt szélességét.
Fotó: Csató Andrea
Azt viszont sikerült elérni, hogy lakóházakat ne kelljen elbontani, de kerítések és különböző melléképületek továbbra is érintettek. Ez pedig egyértelműen nem tetszik a tulajdonosoknak.
„Patthelyzet alakult ki. Továbbra is keressük azt a megoldást, ami a legkevésbé fáj a lakóknak, és az előírásoknak is megfelel, viszont ez egyelőre nagyon nem látszik” – fogalmazott a szóvivő.
Hiába nyert három utcafelújítással kapcsolatos projekt megvalósítására támogatást 2022-ben a székelyudvarhelyi önkormányzat az Anghel Saligny programban, a kivitelezés még egy esetben sem kezdődött el – több beruházásnál is komplikációk adódtak.
Újabb Ro-Alert figyelmeztetést kaptak kedd este a székelyvarságiak medve jelenléte miatt. Mindez alig két nappal azután történt, hogy egy emberre veszélyessé vált nagyvadat kilőttek a településen.
Házkutatásokat tartottak kedden Hargita megyében a Jupiter-hadművelet részeként a rendőrség gazdasági nyomozói. Több mint három kilogramm törvénytelenül értékesített vízipipadohányt foglaltak le.
Bethlen Kata egyházépítő és mecénási tevékenységét feldolgozó kötetet mutatnak be csütörtökön a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány két évtizedes kutatómunka eredményeit összegzi.
Befejeződtek az aszfaltozási munkálatok a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalomnál, de újabb útlezárásra lehet számítani Szombatfalván – közölte Székelyudvarhely polgármestere.
Ismét megjelent Székelyudvarhelyen a medvebocs, amelyet szombaton rögzítettek a város térfigyelő kamerái – jelenleg a helyszínen keresik a vadat a hatóságok, hogy elaltassák, majd elszállítsák.
Három kisteherautó ütközött össze hétfő reggel a 13A jelzésű országúton, Máréfalva község területén.
Medvebocs haladt át Székelyudvarhely központján – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dávid Endre alpolgármester, hozzátéve, hogy a területet a hajnali órákban biztosították. Kéréssel fordult a városlakókhoz.
Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.
Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.
Balesetet szenvedett egy kerékpáros Sikaszó közelében, a 138-as megyei úton péntek délután.
szóljon hozzá!