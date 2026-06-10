Patthelyzetben a székelyudvarhelyi Ugron Gábor utca felújítása

Ha lakóházakat nem is, de melléképületeket el kell bontani az utcafelújításhoz

Magántulajdonban lévő kerítéseket és épületeket kellene elbontani ahhoz, hogy felújíthassák a székelyudvarhelyi Ugron Gábor utca felső szakaszát. Keresik a lakók ingatlanjait legkevésbé érintő törvényes megoldást, de gyakorlatilag áll a projekt.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 10., 09:552026. június 10., 09:55

Hat évvel ezelőtt fejeződött be az Ugron Gábor utca alsó szakaszának felújítása, amelyet saját beruházásként valósított meg az önkormányzat. Az utca felsőbb, a Hősök sírja és a ravatalozó közötti részének korszerűsítéséért az Anghel Saligny-programban pályázott 2021-ben a városvezetés, a fejlesztési minisztérium pedig 3,5 millió lejes támogatást ítélt meg a munkálatokra. A kivitelezés viszont azóta sem történt meg, ezért is érdeklődtünk a polgármesteri hivatalnál, hogy mi a gond. Bonyodalmak Azt már két évvel ezelőtt is tudni lehetett, hogy területeket kell kisajátítani a felújításra váró útszakaszon ahhoz, hogy a törvény által előírt szélesség meglegyen, a betervezett járdával együtt. Ez az intézkedés

nagyjából húsz tulajdonost érintene, akiknek a kerítése, melléképülete, telke vagy éppen a lakóháza „lóg bele” az úthoz tartozó területbe.

Ebből jól látszik, hogy meglehetősen komplikált helyzetről van szó, ezért felmerült annak a lehetősége is, hogy az önkormányzat lemondjon a projektről. Hirdetés Időközben változott a városvezetés, így a projekttel kapcsolatos gondolkodás is. Tavaly a Székelyhonnak azt nyilatkozták, hogy fontosnak tartják a megvalósítást, hiszen temetők vannak az Ugron Gábor utca felsőbb szakaszán, amelyek megközelíthetőségét javítani kell. Azt ígérték, hogy igyekeznek módosítani a terveket, mégpedig úgy, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak. Patthelyzet Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője megkeresésünkkor elmondta, noha nem mondtak le a beruházásról, sajnos azóta sem sikerült lényegében előrelépni. A terveket némileg módosították, ám

mindenképp szükség lesz területkisajátításokra a felújításhoz,

hiszen biztosítaniuk kell a kétsávos út és a hozzá tartozó járda törvény által előírt szélességét.

Fotó: Csató Andrea