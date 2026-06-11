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Tucatnyi román állampolgár kéri a konzuli segítséget utazási okmányok kiállításához

Tüntetők százai civilek házait, autóbuszokat, rendőrautókat gyújtottak fel Észak-Belfastban

Tüntetők százai civilek házait, autóbuszokat, rendőrautókat gyújtottak fel Észak-Belfastban

Fotó: Adam Vaughan/EPA/Agerpres

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Eddig huszonegy Észak-Írországban élő ember kért konzuli segítséget a román hatóságoktól utazási okmányok kiállításához a belfasti zavargások miatt – közölték csütörtökön külügyminisztériumi források.

Székelyhon

2026. június 11., 17:422026. június 11., 17:42

Ezek szerint húsz román állampolgárról – tizenhárom felnőtt és hét gyermek –, valamint egy külföldi állampolgárról van szó. Ez négy családot és egy párt jelent, valamint további három egyedülálló, de egymással rokoni kapcsolatban lévő embert.

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Csütörtökön az edinburgh-i román konzul Belfastba utazott, hogy tárgyaljon a rendőrséggel és a helyi hatóságokkal a helyzetről.

Észak-Írországban körülbelül húszezer román állampolgár él.

A román külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint három román állampolgárságú család lakásában is kár esett a Belfastban szerdára virradóan kitört erőszakos zavargások nyomán. Az érintettek jelenleg biztonságban vannak, és jelezték, hogy

mielőbb visszatérnének Romániába.

A külügy jelenlegi információi szerint a zavargásoknak nincsenek román állampolgárságú sérültjei – írja az Agerpres hírügynökség.

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A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az edinburgh-i román konzuli hivatal képviselői kapcsolatban állnak három román állampolgárságú családdal, amelyek otthonát megrongálták az éjszakai események közben.

Az edinburgh-i konzulátus munkatársai figyelemmel követik a román állampolgárok helyzetét, és kapcsolatban állnak mind a helyi hatóságokkal, mind az ott élő román közösségek képviselőivel. A tárca azt ajánlja az Észak-Írországban tartózkodó román állampolgároknak, hogy kövessék a helyi rendőrség utasításait, és kerüljék azokat a helyeket, ahol zavargások vannak. Vészhelyzet esetén a román állampolgárok a főkonzulátus +44 (0) 7951 858 445-es telefonszámát hívhatják.

Tüntetők százai civilek házait, autóbuszokat, rendőrautókat gyújtottak fel Észak-Belfastban kedd este, miután hétfőn egy késes támadás miatt letartóztattak a hatóságok egy szudáni férfit. A tüntetők azt mondták, ki akarják űzni a migránsokat – számolt be a Reuters és az AFP.

Világ
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