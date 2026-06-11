Tucatnyi román állampolgár kéri a konzuli segítséget utazási okmányok kiállításához

Eddig huszonegy Észak-Írországban élő ember kért konzuli segítséget a román hatóságoktól utazási okmányok kiállításához a belfasti zavargások miatt – közölték csütörtökön külügyminisztériumi források.

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Ezek szerint húsz román állampolgárról – tizenhárom felnőtt és hét gyermek –, valamint egy külföldi állampolgárról van szó. Ez négy családot és egy párt jelent, valamint további három egyedülálló, de egymással rokoni kapcsolatban lévő embert.

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Csütörtökön az edinburgh-i román konzul Belfastba utazott, hogy tárgyaljon a rendőrséggel és a helyi hatóságokkal a helyzetről.