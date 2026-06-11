Tucatnyi román állampolgár kéri a konzuli segítséget utazási okmányok kiállításához

Tüntetők százai civilek házait, autóbuszokat, rendőrautókat gyújtottak fel Észak-Belfastban
Fotó: Adam Vaughan/EPA/Agerpres
Eddig huszonegy Észak-Írországban élő ember kért konzuli segítséget a román hatóságoktól utazási okmányok kiállításához a belfasti zavargások miatt – közölték csütörtökön külügyminisztériumi források.
Ezek szerint húsz román állampolgárról – tizenhárom felnőtt és hét gyermek –, valamint egy külföldi állampolgárról van szó. Ez négy családot és egy párt jelent, valamint további három egyedülálló, de egymással rokoni kapcsolatban lévő embert.
Csütörtökön az edinburgh-i román konzul Belfastba utazott, hogy tárgyaljon a rendőrséggel és a helyi hatóságokkal a helyzetről.
A román külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint három román állampolgárságú család lakásában is kár esett a Belfastban szerdára virradóan kitört erőszakos zavargások nyomán. Az érintettek jelenleg biztonságban vannak, és jelezték, hogy
A külügy jelenlegi információi szerint a zavargásoknak nincsenek román állampolgárságú sérültjei – írja az Agerpres hírügynökség.
A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az edinburgh-i román konzuli hivatal képviselői kapcsolatban állnak három román állampolgárságú családdal, amelyek otthonát megrongálták az éjszakai események közben.
Az edinburgh-i konzulátus munkatársai figyelemmel követik a román állampolgárok helyzetét, és kapcsolatban állnak mind a helyi hatóságokkal, mind az ott élő román közösségek képviselőivel. A tárca azt ajánlja az Észak-Írországban tartózkodó román állampolgároknak, hogy kövessék a helyi rendőrség utasításait, és kerüljék azokat a helyeket, ahol zavargások vannak. Vészhelyzet esetén a román állampolgárok a főkonzulátus +44 (0) 7951 858 445-es telefonszámát hívhatják.
Tüntetők százai civilek házait, autóbuszokat, rendőrautókat gyújtottak fel Észak-Belfastban kedd este, miután hétfőn egy késes támadás miatt letartóztattak a hatóságok egy szudáni férfit. A tüntetők azt mondták, ki akarják űzni a migránsokat – számolt be a Reuters és az AFP.
A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az edinburgh-i román konzuli hivatal képviselői kapcsolatban állnak három román állampolgárságú családdal, amelyek otthonát megrongálták az éjszakai események közben.
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