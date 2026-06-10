Román állampolgárok is kárt szenvedtek a Belfastban kitört erőszakos zavargások nyomán

Fotó: Andreas Becker/EPA/Agerpres
A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az edinburgh-i román konzuli hivatal képviselői kapcsolatban állnak három román állampolgárságú családdal, amelyek otthonát megrongálták az éjszakai események közben. Az érintett román állampolgárok jelenleg biztonságban vannak, és jelezték, hogy mielőbb visszatérnének Romániába.
A külügy jelenlegi információi szerint a zavargásoknak nincsenek román állampolgárságú sérültjei.
Az edinburgh-i konzulátus munkatársai figyelemmel követik a román állampolgárok helyzetét, és kapcsolatban állnak mind a helyi hatóságokkal, mind az ott élő román közösségek képviselőivel.
A tárca azt ajánlja az Észak-Írországban tartózkodó román állampolgároknak, hogy kövessék a helyi rendőrség utasításait, és kerüljék azokat a helyeket, ahol zavargások vannak. Vészhelyzet esetén a román állampolgárok a főkonzulátus +44 (0) 7951 858 445-es telefonszámát hívhatják – írja az Agerpres hírügynökség a külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva.
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