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Román állampolgárok is kárt szenvedtek a Belfastban kitört erőszakos zavargások nyomán

• Fotó: Andreas Becker/EPA/Agerpres

Fotó: Andreas Becker/EPA/Agerpres

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A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az edinburgh-i román konzuli hivatal képviselői kapcsolatban állnak három román állampolgárságú családdal, amelyek otthonát megrongálták az éjszakai események közben. Az érintett román állampolgárok jelenleg biztonságban vannak, és jelezték, hogy mielőbb visszatérnének Romániába.

Székelyhon

2026. június 10., 18:502026. június 10., 18:50

A külügy jelenlegi információi szerint a zavargásoknak nincsenek román állampolgárságú sérültjei.

Az edinburgh-i konzulátus munkatársai figyelemmel követik a román állampolgárok helyzetét, és kapcsolatban állnak mind a helyi hatóságokkal, mind az ott élő román közösségek képviselőivel.

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A tárca azt ajánlja az Észak-Írországban tartózkodó román állampolgároknak, hogy kövessék a helyi rendőrség utasításait, és kerüljék azokat a helyeket, ahol zavargások vannak. Vészhelyzet esetén a román állampolgárok a főkonzulátus +44 (0) 7951 858 445-es telefonszámát hívhatják – írja az Agerpres hírügynökség a külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva.

Tüntetők százai civilek házait, autóbuszokat, rendőrautókat gyújtottak fel Észak-Belfastbana kedd este, miután hétfőn egy késes támadás miatt letartóztattak a hatóságok egy szudáni férfit.

A tüntetők azt mondták, ki akarják űzni a migránsokat – számolt be a Reuters és az AFP.

Világ
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