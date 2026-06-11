Kezdődik a strandszezon Parajdon

Megnyitja kapuit a parajdi sós strand pénteken, a nyitónapon minden érdeklődő ingyenesen látogathatja a létesítményt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Kezdődik a szezon a parajdi sós strandon, amely június 12-től várja a látogatókat.

A strand szerdától péntekig 12 és 20 óra között, szombaton és vasárnap pedig 10 és 20 óra között tart nyitva. Hétfőn és kedden zárva lesz – olvasható a Parajdi Sóbánya Facebook-oldalon.