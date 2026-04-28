Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Egészségbiztosítással rendelkező aktív dolgozók is jogosultak gyógykezelési jegyekre, bizonyos feltételek mellett. Képünk illusztráció

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

Bodor Tünde

2026. április 28., 20:072026. április 28., 20:07

Közérdekű jellege miatt dr. Ráduly István, Kovászna megye prefektusa keddi sajtótájékoztatóján fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a nyugdíjasok és más biztosított személyek által igényelhető gyógykezelési jegyekre.

2026-ban az Országos Nyugdíjpénztár 114 ezer jegyet oszt ki, ebből ezer jut Kovászna megyének. Az üdülőjegyek már megérkeztek a megyei intézményekhez, ezért Ráduly István ismertette a jegyek igénylésének feltételeit, illetve a jogosultak kategóriáit. Fontos tudni, hogy

nemcsak a nyugdíjasok jogosultak ezekre a jegyekre, hanem egészségbiztosítással rendelkező aktív dolgozók is,

  • ha krónikus betegségük van,

  • valamilyen rokkantsági fokozatba vannak besorolva,

  • ha munkahelyi baleset utáni felépülésüket kell elősegíteni,

  • vagy a kezelés a munkaképesség visszanyerését célozza.

  • Az érintett férje vagy felesége is jogosult a gyógykezelési jegyre, attól függetlenül, hogy az illető biztosított vagy sem.

A gyógykezelési jegyeket az adott üdülőhelyeken kezelt betegségek szerint osztják el, így idegrendszeri, reumatikus, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, nőgyógyászati vagy légúti problémák esetén lehet igényelni. A jegyek többsége a nyugdíjpénztár tulajdonában lévő kezelőegységekbe szól, de szerződéses alapon más szálláshelyekre is biztosítanak kezelési jegyet.

A szolgáltatás igénybevételéhez a hátrányos helyzetű személyek kivételével

50 százalékos önrésszel kell hozzájárulni.

Ingyen csak az összes jegy 15 százaléka bocsátható az igénylők rendelkezésére. Egy kezelésre szóló jegy 16 napos tartózkodást foglal magában, ebből 12 nap a gyógykezelés.

Mindenki kiszámíthatja az esélyeit

Az elosztási rendszer átlátható: a jegyeket pontszám szerinti rangsorolás alapján osztják el. Ha például valaki az elmúlt két évben nem kapott jegyet, 10 pont jár neki, ha egyet kapott idényen kívül, akkor 5 pont jár, míg ha főszezonban volt jegye az elmúlt két esztendőben, csupán 3 pontot kap.

Hasonlóképpen rokkantsági nyugdíj esetén 10 pont jár, öregségi nyugdíjnál 6, előrehozott nyugdíjnál pedig 2 pont. Mivel előfordul, hogy egy felkapott üdülőhelyre több az igénylés, mint a jegy,

minden személy három opciót jelölhet meg a kérése benyújtásakor.

A legkeresettebb gyógyüdülőhelyek közé tartozik Szováta, Félixfürdő, Tusnádfürdő, valamint a Fekete-tenger partján fekvő üdülőhelyek. Fontos szempont, hogy egy személy évente csak egyetlen kezelési jegyet kaphat. A feltételek teljes egészében megtalálhatók a megyei nyugdíjpénztár honlapján.

A kezelési jegy igényléséhez kérést kell benyújtani a területi nyugdíjpénztárhoz, azokkal az orvosi dokumentumokkal együtt, amelyek igazolják a kezelés szükségességét. A nyomtatványok elérhetők az ügyfélszolgálaton, illetve letölthetők az intézmény honlapjáról is. A jegyeket turnusok szerint osztják szét, a kedvezményezetteket pedig időben értesítik a kezelés időpontjáról és helyszínéről.

A prefektus sajtótájékoztatóján közölte azt is, hogy a Nép Ügyvédje legközelebb május 4-én 10 órától tart meghallgatást a kormányhivatalban. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet a 0267 315 444-es, illetve a 0268 471 100-as számokon.

Háromszék Turizmus Társadalom
2026. április 28., kedd

Lemondott Kovászna megye PSD-s alprefektusa

A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.

2026. április 28., kedd

Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.

2026. április 27., hétfő

A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

2026. április 27., hétfő

Elkészült az új uzoni óvoda: ősszel már itt kezdhetik a tanévet a gyerekek

Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik.

2026. április 27., hétfő

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

2026. április 26., vasárnap

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

2026. április 25., szombat

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

2026. április 24., péntek

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

2026. április 24., péntek

Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

2026. április 24., péntek

Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 

A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.

