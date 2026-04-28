Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

Bodor Tünde 2026. április 28., 20:072026. április 28., 20:07

Közérdekű jellege miatt dr. Ráduly István, Kovászna megye prefektusa keddi sajtótájékoztatóján fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a nyugdíjasok és más biztosított személyek által igényelhető gyógykezelési jegyekre. 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztár 114 ezer jegyet oszt ki, ebből ezer jut Kovászna megyének. Az üdülőjegyek már megérkeztek a megyei intézményekhez, ezért Ráduly István ismertette a jegyek igénylésének feltételeit, illetve a jogosultak kategóriáit. Fontos tudni, hogy

nemcsak a nyugdíjasok jogosultak ezekre a jegyekre, hanem egészségbiztosítással rendelkező aktív dolgozók is,

ha krónikus betegségük van,

valamilyen rokkantsági fokozatba vannak besorolva,

ha munkahelyi baleset utáni felépülésüket kell elősegíteni,

vagy a kezelés a munkaképesség visszanyerését célozza.

Az érintett férje vagy felesége is jogosult a gyógykezelési jegyre, attól függetlenül, hogy az illető biztosított vagy sem. A gyógykezelési jegyeket az adott üdülőhelyeken kezelt betegségek szerint osztják el, így idegrendszeri, reumatikus, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, nőgyógyászati vagy légúti problémák esetén lehet igényelni. A jegyek többsége a nyugdíjpénztár tulajdonában lévő kezelőegységekbe szól, de szerződéses alapon más szálláshelyekre is biztosítanak kezelési jegyet. A szolgáltatás igénybevételéhez a hátrányos helyzetű személyek kivételével

50 százalékos önrésszel kell hozzájárulni.

Ingyen csak az összes jegy 15 százaléka bocsátható az igénylők rendelkezésére. Egy kezelésre szóló jegy 16 napos tartózkodást foglal magában, ebből 12 nap a gyógykezelés. Mindenki kiszámíthatja az esélyeit Az elosztási rendszer átlátható: a jegyeket pontszám szerinti rangsorolás alapján osztják el. Ha például valaki az elmúlt két évben nem kapott jegyet, 10 pont jár neki, ha egyet kapott idényen kívül, akkor 5 pont jár, míg ha főszezonban volt jegye az elmúlt két esztendőben, csupán 3 pontot kap. Hasonlóképpen rokkantsági nyugdíj esetén 10 pont jár, öregségi nyugdíjnál 6, előrehozott nyugdíjnál pedig 2 pont. Mivel előfordul, hogy egy felkapott üdülőhelyre több az igénylés, mint a jegy,

minden személy három opciót jelölhet meg a kérése benyújtásakor.

A legkeresettebb gyógyüdülőhelyek közé tartozik Szováta, Félixfürdő, Tusnádfürdő, valamint a Fekete-tenger partján fekvő üdülőhelyek. Fontos szempont, hogy egy személy évente csak egyetlen kezelési jegyet kaphat. A feltételek teljes egészében megtalálhatók a megyei nyugdíjpénztár honlapján. A kezelési jegy igényléséhez kérést kell benyújtani a területi nyugdíjpénztárhoz, azokkal az orvosi dokumentumokkal együtt, amelyek igazolják a kezelés szükségességét. A nyomtatványok elérhetők az ügyfélszolgálaton, illetve letölthetők az intézmény honlapjáról is. A jegyeket turnusok szerint osztják szét, a kedvezményezetteket pedig időben értesítik a kezelés időpontjáról és helyszínéről.