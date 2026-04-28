Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Egészségbiztosítással rendelkező aktív dolgozók is jogosultak gyógykezelési jegyekre, bizonyos feltételek mellett. Képünk illusztráció
Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.
Közérdekű jellege miatt dr. Ráduly István, Kovászna megye prefektusa keddi sajtótájékoztatóján fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a nyugdíjasok és más biztosított személyek által igényelhető gyógykezelési jegyekre.
2026-ban az Országos Nyugdíjpénztár 114 ezer jegyet oszt ki, ebből ezer jut Kovászna megyének. Az üdülőjegyek már megérkeztek a megyei intézményekhez, ezért Ráduly István ismertette a jegyek igénylésének feltételeit, illetve a jogosultak kategóriáit. Fontos tudni, hogy
ha krónikus betegségük van,
valamilyen rokkantsági fokozatba vannak besorolva,
ha munkahelyi baleset utáni felépülésüket kell elősegíteni,
vagy a kezelés a munkaképesség visszanyerését célozza.
Az érintett férje vagy felesége is jogosult a gyógykezelési jegyre, attól függetlenül, hogy az illető biztosított vagy sem.
A gyógykezelési jegyeket az adott üdülőhelyeken kezelt betegségek szerint osztják el, így idegrendszeri, reumatikus, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, nőgyógyászati vagy légúti problémák esetén lehet igényelni. A jegyek többsége a nyugdíjpénztár tulajdonában lévő kezelőegységekbe szól, de szerződéses alapon más szálláshelyekre is biztosítanak kezelési jegyet.
A szolgáltatás igénybevételéhez a hátrányos helyzetű személyek kivételével
Ingyen csak az összes jegy 15 százaléka bocsátható az igénylők rendelkezésére. Egy kezelésre szóló jegy 16 napos tartózkodást foglal magában, ebből 12 nap a gyógykezelés.
Az elosztási rendszer átlátható: a jegyeket pontszám szerinti rangsorolás alapján osztják el. Ha például valaki az elmúlt két évben nem kapott jegyet, 10 pont jár neki, ha egyet kapott idényen kívül, akkor 5 pont jár, míg ha főszezonban volt jegye az elmúlt két esztendőben, csupán 3 pontot kap.
Hasonlóképpen rokkantsági nyugdíj esetén 10 pont jár, öregségi nyugdíjnál 6, előrehozott nyugdíjnál pedig 2 pont. Mivel előfordul, hogy egy felkapott üdülőhelyre több az igénylés, mint a jegy,
A legkeresettebb gyógyüdülőhelyek közé tartozik Szováta, Félixfürdő, Tusnádfürdő, valamint a Fekete-tenger partján fekvő üdülőhelyek. Fontos szempont, hogy egy személy évente csak egyetlen kezelési jegyet kaphat. A feltételek teljes egészében megtalálhatók a megyei nyugdíjpénztár honlapján.
A kezelési jegy igényléséhez kérést kell benyújtani a területi nyugdíjpénztárhoz, azokkal az orvosi dokumentumokkal együtt, amelyek igazolják a kezelés szükségességét. A nyomtatványok elérhetők az ügyfélszolgálaton, illetve letölthetők az intézmény honlapjáról is. A jegyeket turnusok szerint osztják szét, a kedvezményezetteket pedig időben értesítik a kezelés időpontjáról és helyszínéről.
A prefektus sajtótájékoztatóján közölte azt is, hogy a Nép Ügyvédje legközelebb május 4-én 10 órától tart meghallgatást a kormányhivatalban. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet a 0267 315 444-es, illetve a 0268 471 100-as számokon.
A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.
Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.
Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.
Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik.
Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.
A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.
Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.
Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.
Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.
A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.
