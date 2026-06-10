Vaddisznót nevelt az udvarán egy háromszéki férfi, eljárás indult ellene

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Két hónapos nőstény vaddisznót találtak a rendőrök egy 43 éves Kovászna megyei férfi otthonában kedden, orvvadászat gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A helyszínen nagy mennyiségű szemét égetésének nyomait is felfedezték, ez szintén büntetendő.
2026. június 10., 17:352026. június 10., 17:35
2026. június 10., 18:422026. június 10., 18:42
A hatóságok a június 9-én, a Jupiter országos rendőrségi akció keretében tartottak házkutatást a férfi lakóhelyén, ahol megtalálták a fiatal vaddisznót. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsított valószínűleg
A Kovászna megyei rendőrség közleménye szerint a házkutatás során további jogsértések gyanúja is felmerült.
A ház mögötti kertben olyan nyomokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy mintegy 900 kilogrammnyi vegyes, nem veszélyes hulladékot égettek el. Emiatt a hatóságok
Az ügyben négy előállítási parancsot hajtottak végre, és négy személyt kísértek be a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságra kihallgatás céljából. A hatóságok folytatják a nyomozást a történetek pontos feltárása érdekében.
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