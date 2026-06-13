Egyre korábban kezdődik és tovább tart pollenszezon – mit tehetnek az allergiások?

A felmelegedés következtében a pollenszezon egyre hosszabb és intenzívebb, az allergiás betegeket pedig szüntelenül kínozzák a tünetek. Szerencsére a pollenallergia jól kezelhető, azonban ha elhanyagoljuk, akkor asztma is kialakulhat belőle.

Farkas Orsolya 2026. június 13., 09:022026. június 13., 09:02

Sokan azt gondolják, hogy a színes, rovarok által beporzott virágok okozzák a legtöbb allergiás panaszt, de valójában a szélmegporzású növények – például fűfélék, fafélék – a pollenallergiások legnagyobb ellenségei. Ezek a növények

hatalmas mennyiségben bocsátanak ki pollent, és amint a levegőbe jutnak, a szél akár több száz kilométeres távolságba is elszállítja, beteríti velük az autókat, házakat is.

Albert Kinga, a sepsiszentgyörgyi Albert Optimun Medicals allergológus és klinikai immunológus főorvosa beszélt a legfőbb tudnivalókról. Beléptünk a nyári pollenallergia időszakába A pollenallergia gyermekeknél és felnőtteknél is kialakulhat, akár egyik évről a másikra. Szénanáthának is nevezik, de ez megtévesztő, ugyanis nemcsak a szénából származó pollenek válthatnak ki allergiás reakciót. Eleinte csak felső légúti panaszokat okoz, például orrfolyást, orrdugulást, szemviszketést, tüsszögést, idővel azonban súlyosbodnak a tünetek, az alsó légutakban is gyulladás keletkezik, és kialakul az asztma. Hirdetés A kültéri allergének közül a pollenek számítanak a leggyakoribbnak, de a szabadban jelen lévő penészgombák is képesek szénanáthaszerű tüneteket kiváltani. A beltéri allergének tünetei kevésbé „látványosak”, de az ezekre érzékeny betegek esetében ugyanúgy fennáll az asztma kialakulásának veszélye – hívta fel a figyelmet a szakember.

A parlagfű pollenje az egyik legagresszívabb Fotó: Pixabay

A pollenallergia gyűjtőfogalom, hiszen arra nem nagyon van példa, hogy egy beteg minden típusú pollenre allergiás. Leggyakrabban az alábbi típusok okoznak gondot: tavasszal a barkás növények, nyírfafélék;

nyáron elsősorban a fűfélék, penészgombák;

ősszel főleg a gyomnövények, elsősorban a parlagfű. A lista csupán irányadó jellegű, a pontos okokat allergológus szakorvos tudja megmondani a kivizsgálás során. Megfázás vagy allergia? A pollenallergia tünetei hasonlítanak egy elhúzódó megfázáshoz, ám a szakember szerint nagyon fontos, hogy időben felismerjük a kettő közötti különbséget. Egy egyszerű nátha legfeljebb egy hétig húzódhat el, ugyanakkor megfázás esetén jellemző a levertség, láz, fájdalom is, ami allergia esetében nem szokott fennállni. Röviden összegezve:

állandó megfázás nem létezik, tehát ha több napon át orrdugulást, orrfolyást, szemvörösödést, könnyezést, tüsszögést, nehézlégzést, köhögést tapasztal a beteg, akkor már gyanakodhat allergiára.

A felsorolt tünetekből általában kettő-hármat is megtapasztal a beteg. Albert Kinga rámutatott, a statisztikák szerint tíz allergiás betegből öt esetében idővel asztma lép fel, ugyanakkor Romániában minden harmadik gyermek szénanáthás.

A fenyvesekből származó sárga por belepheti az autókat, de allergiás tüneteket ritkán okoz Fotó: Pál Árpád

Tapasztalatai szerint az allergia átlagosan 5–6 éves korban jelentkezik, és a 10–12 éves korosztályban éri el a csúcspontját; ráadásul gyerekeknél a szénanátha sokkal progresszívebben alakul asztma irányába. Éppen ezért fontos a szülőkben tudatosítani azt hogy

a szénanátha nem olyasmi, amit a gyermek idővel kinő,

és nem is olyan enyhe lefolyású, mint amilyet régebben tapasztalhattak. Minél melegebb az idő, annál erőteljesebb a szezon Az éghajlatváltozás hatásai Székelyföldön is érezhetők: a telek enyhébbek, a tavasz korábban kezdődik, a nyár forró, az ősz pedig hosszú ideig elhúzódik. Amikor az hőmérséklet magasabb, a pollenek hosszabb ideig és nagyobb számban termelődnek. Viszont amikor az idő csapadékosabb, hűvösebb, az allergiásoknak is könnyebb túlvészelni. Éppen ezért nem lehet kijelenteni, hogy a pollenallergiások tünetei minden évben ugyanolyan mértékben súlyosbodnának, de azt érdemes észben tartani, hogy

a tünetek a megfelelő kezelés hiányában soha nem fognak eltűnni teljesen.

„Bizonyos pollenek ráadásul agresszívebbekké válnak a meleg hatására, és olyan fehérjét termelnek a felületükön, amely sokkal jobban károsítja a nyálkahártyát. Az érintett betegek olyan tüneteket produkálnak, amelyeket már nehéz a hagyományos kezeléssel kordában tartani. A parlagfű-allergia erre klasszikus példa, amely esetében egyszerű szénanáthából öt év leforgása alatt is asztma alakulhat ki” – húzta alá.

Fotó: Tuchiluș Alex