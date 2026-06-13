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Egyre korábban kezdődik és tovább tart pollenszezon – mit tehetnek az allergiások?

Dr. Albert Kinga allergológus és klinikai immunológus válaszolt a Székelyhonnak • Fotó: Albert Optimun Medicals

Dr. Albert Kinga allergológus és klinikai immunológus válaszolt a Székelyhonnak

Fotó: Albert Optimun Medicals

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A felmelegedés következtében a pollenszezon egyre hosszabb és intenzívebb, az allergiás betegeket pedig szüntelenül kínozzák a tünetek. Szerencsére a pollenallergia jól kezelhető, azonban ha elhanyagoljuk, akkor asztma is kialakulhat belőle.

Farkas Orsolya

2026. június 13., 09:022026. június 13., 09:02

Sokan azt gondolják, hogy a színes, rovarok által beporzott virágok okozzák a legtöbb allergiás panaszt, de valójában a szélmegporzású növények – például fűfélék, fafélék – a pollenallergiások legnagyobb ellenségei. Ezek a növények

hatalmas mennyiségben bocsátanak ki pollent, és amint a levegőbe jutnak, a szél akár több száz kilométeres távolságba is elszállítja, beteríti velük az autókat, házakat is.

Albert Kinga, a sepsiszentgyörgyi Albert Optimun Medicals allergológus és klinikai immunológus főorvosa beszélt a legfőbb tudnivalókról.

Beléptünk a nyári pollenallergia időszakába

A pollenallergia gyermekeknél és felnőtteknél is kialakulhat, akár egyik évről a másikra. Szénanáthának is nevezik, de ez megtévesztő, ugyanis nemcsak a szénából származó pollenek válthatnak ki allergiás reakciót. Eleinte csak felső légúti panaszokat okoz, például orrfolyást, orrdugulást, szemviszketést, tüsszögést, idővel azonban súlyosbodnak a tünetek, az alsó légutakban is gyulladás keletkezik, és kialakul az asztma.

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A kültéri allergének közül a pollenek számítanak a leggyakoribbnak, de a szabadban jelen lévő penészgombák is képesek szénanáthaszerű tüneteket kiváltani. A beltéri allergének tünetei kevésbé „látványosak”, de az ezekre érzékeny betegek esetében ugyanúgy fennáll az asztma kialakulásának veszélye – hívta fel a figyelmet a szakember.

A parlagfű pollenje az egyik legagresszívabb • Fotó: Pixabay Galéria

A parlagfű pollenje az egyik legagresszívabb

Fotó: Pixabay

A pollenallergia gyűjtőfogalom, hiszen arra nem nagyon van példa, hogy egy beteg minden típusú pollenre allergiás. Leggyakrabban az alábbi típusok okoznak gondot:

  • tavasszal a barkás növények, nyírfafélék;

  • nyáron elsősorban a fűfélék, penészgombák;

  • ősszel főleg a gyomnövények, elsősorban a parlagfű.

A lista csupán irányadó jellegű, a pontos okokat allergológus szakorvos tudja megmondani a kivizsgálás során.

Megfázás vagy allergia?

A pollenallergia tünetei hasonlítanak egy elhúzódó megfázáshoz, ám a szakember szerint nagyon fontos, hogy időben felismerjük a kettő közötti különbséget. Egy egyszerű nátha legfeljebb egy hétig húzódhat el, ugyanakkor megfázás esetén jellemző a levertség, láz, fájdalom is, ami allergia esetében nem szokott fennállni. Röviden összegezve:

állandó megfázás nem létezik, tehát ha több napon át orrdugulást, orrfolyást, szemvörösödést, könnyezést, tüsszögést, nehézlégzést, köhögést tapasztal a beteg, akkor már gyanakodhat allergiára.

A felsorolt tünetekből általában kettő-hármat is megtapasztal a beteg.

Albert Kinga rámutatott, a statisztikák szerint tíz allergiás betegből öt esetében idővel asztma lép fel, ugyanakkor Romániában minden harmadik gyermek szénanáthás.

A fenyvesekből származó sárga por belepheti az autókat, de allergiás tüneteket ritkán okoz • Fotó: Pál Árpád Galéria

A fenyvesekből származó sárga por belepheti az autókat, de allergiás tüneteket ritkán okoz

Fotó: Pál Árpád

Tapasztalatai szerint az allergia átlagosan 5–6 éves korban jelentkezik, és a 10–12 éves korosztályban éri el a csúcspontját; ráadásul gyerekeknél a szénanátha sokkal progresszívebben alakul asztma irányába. Éppen ezért fontos a szülőkben tudatosítani azt hogy

a szénanátha nem olyasmi, amit a gyermek idővel kinő,

és nem is olyan enyhe lefolyású, mint amilyet régebben tapasztalhattak.

Minél melegebb az idő, annál erőteljesebb a szezon

Az éghajlatváltozás hatásai Székelyföldön is érezhetők: a telek enyhébbek, a tavasz korábban kezdődik, a nyár forró, az ősz pedig hosszú ideig elhúzódik. Amikor az hőmérséklet magasabb, a pollenek hosszabb ideig és nagyobb számban termelődnek. Viszont amikor az idő csapadékosabb, hűvösebb, az allergiásoknak is könnyebb túlvészelni.

Éppen ezért nem lehet kijelenteni, hogy a pollenallergiások tünetei minden évben ugyanolyan mértékben súlyosbodnának, de azt érdemes észben tartani, hogy

a tünetek a megfelelő kezelés hiányában soha nem fognak eltűnni teljesen.

„Bizonyos pollenek ráadásul agresszívebbekké válnak a meleg hatására, és olyan fehérjét termelnek a felületükön, amely sokkal jobban károsítja a nyálkahártyát. Az érintett betegek olyan tüneteket produkálnak, amelyeket már nehéz a hagyományos kezeléssel kordában tartani. A parlagfű-allergia erre klasszikus példa, amely esetében egyszerű szénanáthából öt év leforgása alatt is asztma alakulhat ki” – húzta alá.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A parlagfű pollenje az egyik legagresszívebb allergén, de még ez is kezelhető. A szakember szerint a legtöbb típusú szénanátha esetében a tünetek megfelelő gyógyszerekkel könnyen enyhíthetők, sőt allergén specifikus immunterápiával gyógyíthatók is.

Azonban asztma esetén az orvosok sem tudnak csodát tenni. Ez egy krónikus betegség, amelyet kialakulása után reaktiválhat maga az allergia, de a fertőzések, hideg levegő, sőt a köd is. „Például akkor, ha egy nyári pollenallergiából kialakul az asztma, az már nemcsak nyáron fogja zavarni a beteget, amikor virágoznak a növények, hanem nagy valószínűséggel egész évben” – emelte ki.

Így zajlik a konzultáció

A pollenallergiás tünetekkel küzdő személyek számára tehát

  1. a nulladik lépés a probléma felismerése,

  2. ezt követően mihamarabb érdemes teljes kivizsgálást kérni egy allergológustól.

  3. A konzultáció során az orvos különböző teszteket, illetve szükség esetén külön légzésfunkciós próbát végez, hogy leellenőrizze, mire allergiás és milyen stádiumban tart a beteg.

  4. A diagnózis felállítását követően általában a betegre bízzák azt, hogy milyen kezelést szeretne.

Tüneti kezeléssel már nagyban javítható a komfortérzet. A szezonális kezelést még a növények virágzása előtt kell elkezdeni, kizárólag a szakorvos által felírt gyógyszerekkel, és nem a patikában kapható, vény nélküli tablettákkal. Annál is inkább, mert bizonyos esetekben a helyes kezelés több gyógyszer kombinációjából áll.

„Sajnos sok esetben az okozza az allergia súlyosbodását, hogy a beteghez nem jut el a megfelelő információ a helyes kezelésről, és egy darab vény nélkül kapható allergiagyógyszerrel próbálja megoldani azt, amit három-néggyel is nehéz” – húzta alá Albert Kinga.

Azonban ez még nem hoz gyógyulást. Az oki kezeléssel viszont pár év leforgása alatt olyan szintre csökkenthető az allergia, hogy a későbbiekben teljesen elhagyhatók a gyógyszerek. Ezt hívjuk pollenspecifikus immunterápiának, amely lényegében annyit takar, hogy a pollen kontrollált bevitelével a szervezetet hozzászoktatják az allergénhez. Így pedig nemcsak a kellemetlen tünetek szűnnek meg, hanem az asztma kialakulása is sikeresen megakadályozható.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egészségügy
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