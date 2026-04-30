Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy az ívóvízért és szennyvízelvezetésért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

Bodor Tünde 2026. április 30., 20:092026. április 30., 20:09

A képviselő-testület felhatalmazta Jakab István Barna városmenedzsert, hogy az Aquacov Közösségfejlesztési Társulás vezetőtanácsában képviselje a városi önkormányzatot és szavazza meg az alapszabályzat módosítását, amely a jogszabályi megfelelés és a pénzügyi-szervezeti stabilitás érdekében szükséges. Ugyanakkor Jakab Istvánra hárul az a feladat is, hogy elfogadja a 2031-ig érvényes díjszabások alakításának stratégiáját. A jelenlegi stratégiát 2022-ben dolgozta ki az Aquacov, de a regionális szolgáltató Hydrokov Rt. megnyert egy 159 millió lej értékű európai uniós pályázatot, ami huszonöt önkormányzatot érint, és a szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy a 2026-tól 2031-ig érvényes stratégiát el kell kell fogadnia minden település helyi képviselő-testületének. Ez föltétlenül szükséges ahhoz, hogy a pályázathoz szükséges 9 millió lejes önrész kikerüljön. Ebben a 2022-es stratégiában a korábban megállapított (2, illetve 1,6 százalékos) évi drágítások érvényesek 2028-ig,

ám attól az évtől 2031-ig megugró (6 százalékos, majd 4,5, aztán 2, végül pedig 0,61 százalékos) drágításra kell számítani az ivóvíznél;

a szennyvíz esetében pedig még hangsúlyosabban emelik az árakat (2028-tól 14 százalékkal, 2029-től 10 százalékkal, 2030-tól 7 százalékkal, 2031-től pedig 0,68 százalékkal), amit az indokol – magyarázta a tanácsülésen résztvevő Kozsokár Attila, a Hydrokov igazgatója – hogy

a szennyvíz, a keletkező iszap kezelése, a rendszer karbantartása költségesebb.

Ugyanakkor a rendszer digitalizálása és a szükséges eszközpark bővítése (pl. szippantóautók vásárlása) is napirendre kerül a pályázat keretében. Hogy mit kapnak ezért cserébe a sepsiszentgyörgyi polgárok? Folyamatosan jó minőségű vizet és szolgáltatást, ugyanis a vízvezetékek cseréje, az ivóvízhálózat bővítése, a kutak újrafúrása, a nyomóvezetékek közel felének kicserélése (60 százalékukat már kicserélték korábban), az átemelő és nyomásemelő állomások felújítása mind ezt szolgálja. A várható kritikák elébe menve Antal Árpád azt is kiemelte,

az országban a 45-ből csak hét regionális szolgáltatónál olcsóbbak a víz- és szennyvízdíjak (8,65 lej áfa nélkül), mint Háromszéken.

Mivel Sepsiszentgyörgy részesedése a Hydrokov Rt.-ben több mint 50 százalék, „ez egy szolidaritási program is", magyarázta a határozattervezetet előterjesztő Antal Árpád polgármester. Az Aquacov további tagjai pedig – Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Bodzaforduló – idén a nagy cél érdekében nem vesznek ki osztalékot a cégből. A megyeszékhelyen a következőkben arra is sor kerül, hogy a gyors ütemben terjeszkedő város újabb utcáiban és lakótelepein építsék ki az infrastruktúrát, amellyel lemaradásban vannak. A többéves közművesítési program keretében évente 8–10 millió lejt fordíthat erre az önkormányzat, mondta Antal Árpád, de még így is

az lesz a beavatkozások sorrendjét eldöntő szempont, hogy hol tudnak nagyobb önrészt bevállalni az ott lakók.