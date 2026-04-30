Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

A közművesítési program keretében évente 8–10 millió lejt fordíthat hálózatbővítésre a sepsiszentgyörgyi önkormányzat.

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy az ívóvízért és szennyvízelvezetésért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

Bodor Tünde

2026. április 30., 20:092026. április 30., 20:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A képviselő-testület felhatalmazta Jakab István Barna városmenedzsert, hogy az Aquacov Közösségfejlesztési Társulás vezetőtanácsában képviselje a városi önkormányzatot és szavazza meg az alapszabályzat módosítását, amely a jogszabályi megfelelés és a pénzügyi-szervezeti stabilitás érdekében szükséges. Ugyanakkor Jakab Istvánra hárul az a feladat is, hogy elfogadja a 2031-ig érvényes díjszabások alakításának stratégiáját.

A jelenlegi stratégiát 2022-ben dolgozta ki az Aquacov, de a regionális szolgáltató Hydrokov Rt. megnyert egy 159 millió lej értékű európai uniós pályázatot, ami huszonöt önkormányzatot érint, és a szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy a 2026-tól 2031-ig érvényes stratégiát el kell kell fogadnia minden település helyi képviselő-testületének. Ez föltétlenül szükséges ahhoz, hogy a pályázathoz szükséges 9 millió lejes önrész kikerüljön.

Ebben a 2022-es stratégiában

  • a korábban megállapított (2, illetve 1,6 százalékos) évi drágítások érvényesek 2028-ig,

  • ám attól az évtől 2031-ig megugró (6 százalékos, majd 4,5, aztán 2, végül pedig 0,61 százalékos) drágításra kell számítani az ivóvíznél;

  • a szennyvíz esetében pedig még hangsúlyosabban emelik az árakat (2028-tól 14 százalékkal, 2029-től 10 százalékkal, 2030-tól 7 százalékkal, 2031-től pedig 0,68 százalékkal),

amit az indokol – magyarázta a tanácsülésen résztvevő Kozsokár Attila, a Hydrokov igazgatója – hogy

a szennyvíz, a keletkező iszap kezelése, a rendszer karbantartása költségesebb.

Ugyanakkor a rendszer digitalizálása és a szükséges eszközpark bővítése (pl. szippantóautók vásárlása) is napirendre kerül a pályázat keretében.

Hogy mit kapnak ezért cserébe a sepsiszentgyörgyi polgárok? Folyamatosan jó minőségű vizet és szolgáltatást, ugyanis a vízvezetékek cseréje, az ivóvízhálózat bővítése, a kutak újrafúrása, a nyomóvezetékek közel felének kicserélése (60 százalékukat már kicserélték korábban), az átemelő és nyomásemelő állomások felújítása mind ezt szolgálja.

A várható kritikák elébe menve Antal Árpád azt is kiemelte,

Idézet
az országban a 45-ből csak hét regionális szolgáltatónál olcsóbbak a víz- és szennyvízdíjak (8,65 lej áfa nélkül), mint Háromszéken.

Mivel Sepsiszentgyörgy részesedése a Hydrokov Rt.-ben több mint 50 százalék, „ez egy szolidaritási program is”, magyarázta a határozattervezetet előterjesztő Antal Árpád polgármester.

Az Aquacov további tagjai pedig – Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Bodzaforduló – idén a nagy cél érdekében nem vesznek ki osztalékot a cégből.

A megyeszékhelyen a következőkben arra is sor kerül, hogy a gyors ütemben terjeszkedő város újabb utcáiban és lakótelepein építsék ki az infrastruktúrát, amellyel lemaradásban vannak. A többéves közművesítési program keretében évente 8–10 millió lejt fordíthat erre az önkormányzat, mondta Antal Árpád, de még így is

az lesz a beavatkozások sorrendjét eldöntő szempont, hogy hol tudnak nagyobb önrészt bevállalni az ott lakók.

A tanácsülésen szóba került még, hogy nyár közepén megkezdődik az autóbusz-állomás felújítása, ezért az ott területet bérlő kereskedelmi egységek bérleti szerződését csak júliusig hosszabbították meg, illetve a 229 önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti díjainak módosítását is megszavazták a tanácsosok.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. április 30., csütörtök

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.

2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban

Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.

2026. április 29., szerda

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

2026. április 28., kedd

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

2026. április 28., kedd

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

2026. április 28., kedd

Lemondott Kovászna megye PSD-s alprefektusa

A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.

2026. április 28., kedd

Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.

2026. április 27., hétfő

A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

2026. április 27., hétfő

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!