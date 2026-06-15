Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex
Tárlatvezetések, műhelyfoglalkozások, koncertek, filmvetítések és közös kvízjáték is várja az érdeklődőket június 20-án, szombaton Sepsiszentgyörgyön, a Múzeumok Éjszakáján.
2026. június 15., 10:212026. június 15., 10:21
2026. június 15., 10:212026. június 15., 10:21
Ismét megnyílnak a kiállítóterek és múzeumok kapui Sepsiszentgyörgyön a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat részeként.
Az esemény egyik kiemelt mozzanata az Erdélyi Művészeti Központban 18.30-kor kezdődő Árkossy István-kiállítás megnyitója, amelyet rendhagyó, két személy által vezetett tárlatvezetés követ. Az intézményben emellett
A Székely Nemzeti Múzeumban néptáncbemutatóval indul az este, majd több tárlatvezetés, restaurálási és gyertyakészítési bemutató, valamint zenei programok várják a látogatókat. A múzeum 17 és 23.30 között tart nyitva.
A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben projektbemutató, Andy Warhol szitanyomatai által inspirált kollázsműhely, valamint tárlatvezetés szerepel a kínálatban. Az intézmény 17 és 23 óra között fogadja a látogatókat.
A három kulturális intézmény idén harmadik alkalommal szervez közös kvízjátékot Egyéjszakás kaland 2026 címmel. A legfeljebb öt fős csapatok ifjúsági és felnőtt kategóriában nevezhetnek, a résztvevők pedig a programhelyszíneken megoldandó feladatok révén nyereményekért versenyezhetnek.
Részletes prgramkínálat ide kattintva érhető el.
Sok-sok elakadással, de reményen felüli eredménnyel zárult a Réty községhez tartozó szacsvai református templom felújítása. A Hívogató Románia program Szent László útjába belefoglalt istenháza értékes XIV. századi freskókat tárt az utókor elé.
Mi a teendő, ha egy veszélyesnek ítélt fát észlelünk a közvetlen környezetünkben, közterületen, és ki állja a kivágás költségét? Kézdivásárhelyen az önkormányzat, ám Sepsiszentgyörgyön a lakók akár kétezer lejt is fizethetnek az eltávolításáért.
Ballagási ünnepséget tartottak a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán, szombaton. Az alkalom különlegessége, hogy idén végzett az első sport- és edzőszakos évfolyam, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészképzésének hallgatói is.
Szombat délelőtt a helyi Borsika kisebb, illetve nagyobb táncosai léptek fel elsőként a Perkő nyergében felállított szabadtéri színpadon. Őket több mint negyven csoport követi a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.
Négy férfinél tartottak házkutatást a Kovászna megyei rendőrök Maros és Beszterce-Naszód megyében: az illetőket azzal gyanúsítják, hogy ellopták egy 84 éves sepsiszentgyörgyi nő 14 ezer eurós megtakarítását.
Eltűnt férfi miatt riasztották a hatóságokat, de már csak a holttestét találták meg az erdőben.
Elkezdődött a sepsiszentgyörgyi köztemetőben a gondozatlan sírhelyek jogi státuszának felülvizsgálata. A gondnokság felszólítást helyezett el azokon a sírokon, amelyek után nem fizették be a fenntartási díjat, illetve amelyeket elhanyagoltak.
Hat helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Kovászna megyében egy használt autók kereskedelméhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Sepsiszentgyörgyön június 12–13-án a Mozgás Éjszakája és a SepsiRun Futófesztivál idején. A lezárások több belvárosi utcát és lakóövezeti szakaszt is érintenek.
A magyar feltalálókra, számos Nobel-díjas tudósunkra és találmányaikra hívja fel a figyelmet a Dohánygyárban 5. alkalommal megszervezett Magyar Feltalálók Napja. De a mai fiatalok sem maradhatnak ki a programból, hiszen ők lesznek a holnap tudósai.
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