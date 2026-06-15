Múzeumok Éjszakája Sepsiszentgyörgyön

Tárlatvezetések, műhelyfoglalkozások, koncertek, filmvetítések és közös kvízjáték is várja az érdeklődőket június 20-án, szombaton Sepsiszentgyörgyön, a Múzeumok Éjszakáján.

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Az esemény egyik kiemelt mozzanata az Erdélyi Művészeti Központban 18.30-kor kezdődő Árkossy István-kiállítás megnyitója, amelyet rendhagyó, két személy által vezetett tárlatvezetés követ. Az intézményben emellett

Ismét megnyílnak a kiállítóterek és múzeumok kapui Sepsiszentgyörgyön a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat részeként.

katalógusbemutató, nyitott műhelyek, kínai pecsétfaragó workshop, filmvetítés és koncert is szerepel a programban.

A Székely Nemzeti Múzeumban néptáncbemutatóval indul az este, majd több tárlatvezetés, restaurálási és gyertyakészítési bemutató, valamint zenei programok várják a látogatókat. A múzeum 17 és 23.30 között tart nyitva.

A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben projektbemutató, Andy Warhol szitanyomatai által inspirált kollázsműhely, valamint tárlatvezetés szerepel a kínálatban. Az intézmény 17 és 23 óra között fogadja a látogatókat.

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A három kulturális intézmény idén harmadik alkalommal szervez közös kvízjátékot Egyéjszakás kaland 2026 címmel. A legfeljebb öt fős csapatok ifjúsági és felnőtt kategóriában nevezhetnek, a résztvevők pedig a programhelyszíneken megoldandó feladatok révén nyereményekért versenyezhetnek.

Részletes prgramkínálat ide kattintva érhető el.