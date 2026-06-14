Kétezer lejt is fizethetünk egy közterületi fa kivágatásáért

Sepsiszentgyörgyön a lakótársulásoknak, Kézdivásárhelyen a lakóknak kell kérvényezniük a veszélyesnek ítélt fák eltávolítását

Mi a teendő, ha egy veszélyesnek ítélt fát észlelünk a közvetlen környezetünkben, közterületen, és ki állja a kivágás költségét? Kézdivásárhelyen az önkormányzat, ám Sepsiszentgyörgyön a lakók akár kétezer lejt is fizethetnek az eltávolításáért.

Kocsis Károly 2026. június 14., 21:322026. június 14., 21:32

A tömbházak körüli zöldövezetekben hiába ítélünk veszélyesnek egy túl magasra nőtt fát, vagy találjuk zavarónak a dús lombozatát a gyalogosokra nézve,

saját fejünk után nemcsak hogy nem vághatjuk ki, de még az ágait sem metszhetjük le

– figyelmeztet Hadnagy Attila, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója. Ugyancsak szigorú előírások vonatkoznak a tömbházak körüli gondozott zöldövezetek védelmére is: tilos a gyep és a virágágyások megrongálása,

a madárfészkek, a természetes állati menedékek és természetes földhalmok elpusztítása,

valamint a meglévő használati vagy díszítőelemek rongálása,

a zöldfelületek önhatalmú átalakítása. Mindezek megszegése anyagi következményekkel jár, hiszen a szabálysértések elkövetése esetén magánszemélyekre 200-tól 1000, míg jogi személyekre 1000-től 5000 lejig terjedő pénzbírság szabható ki. három panasz idén A Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrségnél dolgozók tapasztalatai alapján a lakók többsége odafigyel a környezetére, és a zöldövezetekkel kapcsolatos kirívó gondok ritkának mondhatók. Ezt jól mutatja, hogy 2025-ben mindössze három lakossági panasz érkezett a hatósághoz, amelyek nyomán az érintett területeket megtisztították. Hirdetés Amint azt megírtuk, a hatályos helyi előírások értelmében a tömbházak körüli, illetve a több tömbház által határolt részen belüli zöldövezetek gondozása, karban- és tisztántartása (beleértve a közvetlenül odavezető járdákat és a parkolókat is) a lakótársulások feladata, és közös költségre történik. A mindennapi használat során a lakóknak ügyelniük kell arra, hogy a zöldterületeken semmilyen hulladékot ne dobjanak el, ott ne tároljanak lomot, szemetet, lekaszált füvet.

Sepsiszentgyörgyön a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és szállítását a TEGA végzi, miután városi környezetben nincs lehetőség a komposztálásra. (A falvakon keletkező zöldhulladékot a lakóknak helyben, saját háztartásukban vagy kertjükben kell komposztálniuk a jogszabály értelmében, és azt tilos a vegyes hulladékba dobni.) A köztisztasági vállalat a magánházaktól is elszállítja a megszokott, normális mennyiségű füvet; ha az nem fér el a kijelölt zöld kukában, a lakók átlátszó zsákokban helyezhetik ki a kapu elé a szállítási napokon. Ám erre a célra ne az általuk biztosított, szelektív hulladéknak osztott zsákokat használják – hívja fel a figyelmet Máthé László igazgató.

Ha nem bizonyul veszélyesnek A dús és esetenként zavaróvá váló fák metszése, illetve kivágása szigorú hivatalos eljáráshoz kötött, amit szintén a lakótársulásoknak kell kezdeményezniük a városházán egy erre vonatkozó kérés benyújtásával.

Akár kétezer lejbe is kerülhet egy közterületi fa kivágása és elszállítása. Nem mindegy, ki fizeti Fotó: Tuchiluș Alex

Az önkormányzat a kérelem elbírálása során dönti el, hogy az érintett növény valóban veszélyesnek minősül-e. Amennyiben igen, a város alárendeltségébe tartozó Sepsi Protekt a saját költségén vágja ki vagy metszi a fát;

ha nem ítéli veszélyesnek, akkor a lakótársulásnak kell kifizetnie a 600–2000 lejes munkadíjat.