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Kétezer lejt is fizethetünk egy közterületi fa kivágatásáért

Sepsiszentgyörgyön a lakótársulásoknak, Kézdivásárhelyen a lakóknak kell kérvényezniük a veszélyesnek ítélt fák eltávolítását

Sepsiszentgyörgyön a lakótársulásoknak, Kézdivásárhelyen a lakóknak kell kérvényezniük a veszélyesnek ítélt fák eltávolítását

Fotó: Tuchiluș Alex

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Mi a teendő, ha egy veszélyesnek ítélt fát észlelünk a közvetlen környezetünkben, közterületen, és ki állja a kivágás költségét? Kézdivásárhelyen az önkormányzat, ám Sepsiszentgyörgyön a lakók akár kétezer lejt is fizethetnek az eltávolításáért.

Kocsis Károly

2026. június 14., 21:322026. június 14., 21:32

A tömbházak körüli zöldövezetekben hiába ítélünk veszélyesnek egy túl magasra nőtt fát, vagy találjuk zavarónak a dús lombozatát a gyalogosokra nézve,

saját fejünk után nemcsak hogy nem vághatjuk ki, de még az ágait sem metszhetjük le

– figyelmeztet Hadnagy Attila, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója.

Ugyancsak szigorú előírások vonatkoznak a tömbházak körüli gondozott zöldövezetek védelmére is:

  • tilos a gyep és a virágágyások megrongálása,

  • a madárfészkek, a természetes állati menedékek és természetes földhalmok elpusztítása,

  • valamint a meglévő használati vagy díszítőelemek rongálása,

  • a zöldfelületek önhatalmú átalakítása.

Mindezek megszegése anyagi következményekkel jár, hiszen a szabálysértések elkövetése esetén magánszemélyekre 200-tól 1000, míg jogi személyekre 1000-től 5000 lejig terjedő pénzbírság szabható ki.

három panasz idén

A Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrségnél dolgozók tapasztalatai alapján a lakók többsége odafigyel a környezetére, és a zöldövezetekkel kapcsolatos kirívó gondok ritkának mondhatók. Ezt jól mutatja, hogy 2025-ben mindössze három lakossági panasz érkezett a hatósághoz, amelyek nyomán az érintett területeket megtisztították.

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Amint azt megírtuk, a hatályos helyi előírások értelmében a tömbházak körüli, illetve a több tömbház által határolt részen belüli zöldövezetek gondozása, karban- és tisztántartása (beleértve a közvetlenül odavezető járdákat és a parkolókat is) a lakótársulások feladata, és közös költségre történik.

A mindennapi használat során a lakóknak ügyelniük kell arra, hogy a zöldterületeken semmilyen hulladékot ne dobjanak el, ott ne tároljanak lomot, szemetet, lekaszált füvet.

Sepsiszentgyörgyön a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és szállítását a TEGA végzi, miután városi környezetben nincs lehetőség a komposztálásra. (A falvakon keletkező zöldhulladékot a lakóknak helyben, saját háztartásukban vagy kertjükben kell komposztálniuk a jogszabály értelmében, és azt tilos a vegyes hulladékba dobni.) A köztisztasági vállalat a magánházaktól is elszállítja a megszokott, normális mennyiségű füvet; ha az nem fér el a kijelölt zöld kukában, a lakók átlátszó zsákokban helyezhetik ki a kapu elé a szállítási napokon. Ám erre a célra ne az általuk biztosított, szelektív hulladéknak osztott zsákokat használják – hívja fel a figyelmet Máthé László igazgató.

Ha nem bizonyul veszélyesnek

A dús és esetenként zavaróvá váló fák metszése, illetve kivágása szigorú hivatalos eljáráshoz kötött, amit szintén a lakótársulásoknak kell kezdeményezniük a városházán egy erre vonatkozó kérés benyújtásával.

Akár kétezer lejbe is kerülhet egy közterületi fa kivágása, elászállítása. Nem mindegy, ki fizeti Galéria

Akár kétezer lejbe is kerülhet egy közterületi fa kivágása és elszállítása. Nem mindegy, ki fizeti

Fotó: Tuchiluș Alex

Az önkormányzat a kérelem elbírálása során dönti el, hogy az érintett növény valóban veszélyesnek minősül-e. Amennyiben igen, a város alárendeltségébe tartozó Sepsi Protekt a saját költségén vágja ki vagy metszi a fát;

ha nem ítéli veszélyesnek, akkor a lakótársulásnak kell kifizetnie a 600–2000 lejes munkadíjat.

Az idei évben a helyi rendőrségnek eddig két esetben kellett intézkednie kirívó zöldövezeti szabálytalanság miatt. Az egyik alkalommal egy lakó rakott le szemetet a zöldövezetre, a másik esetben egy közterületi fát vágtak vissza önkényesen, a szükséges hatósági engedély hiányában; az elkövetőt megbírságolták.

Kézdivásárhelyen a városé minden költség

Kézdivásárhelyen – lakótársulatok hiányában – a lakóknak kell jelezniük a polgármesteri felé, ha egy köztéri fa, például egy 30 éve elültetett fenyő veszélyt jelent a járókelőkre, tömbházban élőkre nézve – tudtuk meg Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől. Az önkormányzat a környezetvédelmi hivatalhoz továbbítja a kérést, ez utóbbi hatásköre elbírálni azt.

Amennyiben rábólintanak, a városi kertészet emberei díjmentesen kivágják és elszállítják a fát, illetve – szükség esetén – megnyesik. Akkor is a város állja ennek költségeit, ha nem veszélyesnek minősülő, csak mondjuk a kilátást zavaró fáról van szó, és a környezetvédelmi hivatal engedélyezi az eltávolítását. Ez esetben viszont az érintett tömbház lakói legalább felének aláírásával támogatni kell a kérést.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhely Környezetvédelem
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