Kétezer lejt is fizethetünk egy közterületi fa kivágatásáért

Sepsiszentgyörgyön a lakótársulásoknak, Kézdivásárhelyen a lakóknak kell kérvényezniük a veszélyesnek ítélt fák eltávolítását
Fotó: Tuchiluș Alex
Mi a teendő, ha egy veszélyesnek ítélt fát észlelünk a közvetlen környezetünkben, közterületen, és ki állja a kivágás költségét? Kézdivásárhelyen az önkormányzat, ám Sepsiszentgyörgyön a lakók akár kétezer lejt is fizethetnek az eltávolításáért.
A tömbházak körüli zöldövezetekben hiába ítélünk veszélyesnek egy túl magasra nőtt fát, vagy találjuk zavarónak a dús lombozatát a gyalogosokra nézve,
– figyelmeztet Hadnagy Attila, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója.
Ugyancsak szigorú előírások vonatkoznak a tömbházak körüli gondozott zöldövezetek védelmére is:
tilos a gyep és a virágágyások megrongálása,
a madárfészkek, a természetes állati menedékek és természetes földhalmok elpusztítása,
valamint a meglévő használati vagy díszítőelemek rongálása,
a zöldfelületek önhatalmú átalakítása.
Mindezek megszegése anyagi következményekkel jár, hiszen a szabálysértések elkövetése esetén magánszemélyekre 200-tól 1000, míg jogi személyekre 1000-től 5000 lejig terjedő pénzbírság szabható ki.
A Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrségnél dolgozók tapasztalatai alapján a lakók többsége odafigyel a környezetére, és a zöldövezetekkel kapcsolatos kirívó gondok ritkának mondhatók. Ezt jól mutatja, hogy 2025-ben mindössze három lakossági panasz érkezett a hatósághoz, amelyek nyomán az érintett területeket megtisztították.
Amint azt megírtuk, a hatályos helyi előírások értelmében a tömbházak körüli, illetve a több tömbház által határolt részen belüli zöldövezetek gondozása, karban- és tisztántartása (beleértve a közvetlenül odavezető járdákat és a parkolókat is) a lakótársulások feladata, és közös költségre történik.
A mindennapi használat során a lakóknak ügyelniük kell arra, hogy a zöldterületeken semmilyen hulladékot ne dobjanak el, ott ne tároljanak lomot, szemetet, lekaszált füvet.
Sepsiszentgyörgyön a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és szállítását a TEGA végzi, miután városi környezetben nincs lehetőség a komposztálásra. (A falvakon keletkező zöldhulladékot a lakóknak helyben, saját háztartásukban vagy kertjükben kell komposztálniuk a jogszabály értelmében, és azt tilos a vegyes hulladékba dobni.) A köztisztasági vállalat a magánházaktól is elszállítja a megszokott, normális mennyiségű füvet; ha az nem fér el a kijelölt zöld kukában, a lakók átlátszó zsákokban helyezhetik ki a kapu elé a szállítási napokon. Ám erre a célra ne az általuk biztosított, szelektív hulladéknak osztott zsákokat használják – hívja fel a figyelmet Máthé László igazgató.
A dús és esetenként zavaróvá váló fák metszése, illetve kivágása szigorú hivatalos eljáráshoz kötött, amit szintén a lakótársulásoknak kell kezdeményezniük a városházán egy erre vonatkozó kérés benyújtásával.
Akár kétezer lejbe is kerülhet egy közterületi fa kivágása és elszállítása. Nem mindegy, ki fizeti
Fotó: Tuchiluș Alex
Az önkormányzat a kérelem elbírálása során dönti el, hogy az érintett növény valóban veszélyesnek minősül-e. Amennyiben igen, a város alárendeltségébe tartozó Sepsi Protekt a saját költségén vágja ki vagy metszi a fát;
Az idei évben a helyi rendőrségnek eddig két esetben kellett intézkednie kirívó zöldövezeti szabálytalanság miatt. Az egyik alkalommal egy lakó rakott le szemetet a zöldövezetre, a másik esetben egy közterületi fát vágtak vissza önkényesen, a szükséges hatósági engedély hiányában; az elkövetőt megbírságolták.
Kézdivásárhelyen – lakótársulatok hiányában – a lakóknak kell jelezniük a polgármesteri felé, ha egy köztéri fa, például egy 30 éve elültetett fenyő veszélyt jelent a járókelőkre, tömbházban élőkre nézve – tudtuk meg Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől. Az önkormányzat a környezetvédelmi hivatalhoz továbbítja a kérést, ez utóbbi hatásköre elbírálni azt.
Amennyiben rábólintanak, a városi kertészet emberei díjmentesen kivágják és elszállítják a fát, illetve – szükség esetén – megnyesik. Akkor is a város állja ennek költségeit, ha nem veszélyesnek minősülő, csak mondjuk a kilátást zavaró fáról van szó, és a környezetvédelmi hivatal engedélyezi az eltávolítását. Ez esetben viszont az érintett tömbház lakói legalább felének aláírásával támogatni kell a kérést.
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