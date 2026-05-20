Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Van, ahol gondot fordítanak a fűnyírásra, van, ahol nem

Van, ahol gondot fordítanak a fűnyírásra, és van, ahol kevésbé

Fotó: Tuchiluș Alex

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

Kocsis Károly

2026. május 20., 18:332026. május 20., 18:33

Sepsiszentgyörgyön a Tega Rt. tartja karban a tömbházak közötti zöldövezeteket, legalábbis ott, ahol erre szerződést kötött vele az illetékes lakótársulás. Volt, amikor hetven lakótársulással állt szerződéses viszonyban, mára ezek száma 17-re csökkent, a köztisztaságiak leginkább a Hársfa sétányon, illetve a Vasile Goldiș és a Váradi József Általános Iskola közti részeken dolgoznak.

Szerződés nélkül nincs kaszálás

Ezzel szemben a városlakók közül sokan úgy gondolják, a tömbházuk környékét a cégnek kellene gondoznia, ezért már többen is nemtetszésüket fejezték ki a fű hossza miatt. A vállalat azonban, amelynek eleve a hulladékgyűjtés és -szállítás, a lomtalanítás, valamint a téli hóeltakarítás képezi az elsődleges feladatkörét, csak ott tud érdemi megoldást kínálni, ahol a lakótársulástól erre megbízást kap – ezt a lakóbizottsági elnöknél lehet megtudakolni.

A Tega számlája csak a hulladékszállításra vonatkozik, nem tartalmaz közterület-karbantartást,

a tömbházak körüli zöldövezet gondozásának költségét a legtöbb esetben a közköltségnél szokták feltüntetni.

A TEGA emberei csak ott kaszálnak, ahol a lakótársulás szerződést köt velük

A Tega emberei csak ott kaszálnak, ahol a lakótársulás szerződést köt velük

Fotó: TEGA Rt.

Az elmúlt évek során több olyan cég jelent meg, amelyek a tömbházak környékét gondozzák, amit Tega vezetősége üdvözlendőnek tart.

„A zöldövezetek karbantartása nálunk inkább melléktevékenység, tulajdonképpen nem is teljes tömbházak, inkább csak lépcsőházak körül dolgoznak a munkatársak, mára mindössze 36 helyszínen. Természetesen ők is csak akkor tudnak füvet nyírni, ha az időjárás lehetővé teszi:

idén már mindenhol kaszáltak legalább egyszer,

de a helyszínek nagyjából felén már másodszor is megfordultak” – magyarázta lapunknak Máthé László igazgató.

A játszóterek takarítását is a Tega szokta elvégezni, így a legtöbb helyen ezzel együtt a füvet is lenyírták.

A céhes városban más a módi

Kézdivásárhelyen, ahol nincsenek lakótársulások, a tömbházak közötti zöldövezetek gondozása az önkormányzat Helyi Közszolgálat nevű cégére hárul, amit eddig a Gosp-Com Kft.-vel megosztva, most pedig vele együttműködve végez. Ennek

költségeihez a tömbházlakók maguk is hozzájárulnak egy speciális helyi adó révén,

amit a 2000-es évek elején fogadott le az önkormányzati képviselő-testület az akkor még helyi tanácsos (jelenleg polgármester) Bokor Tibor javaslatára. Az évi tíz lej ugyan inkább jelképes, mint megterhelő összeg, de ennek eredményeként is a tömbházak között ma nemigen lehet elnőtt füvet látni.

Fotó: Tuchiluș Alex

Amint azt a Helyi Közszolgálat igazgatójától, Szigethy Kálmántól megtudtuk, a zöldövezetek rendezését már jó három hete elkezdték, többnyire nyolc-kilenc alkalmazottjuk folyamatosan ezzel foglalkozik, általában hét-tíz naponként „érnek vissza” ugyanarra a helyre.

Kézdivásárhelyen több mint 20 hektárnyi zöldövezetet kell karbantartania a Helyi Közszolgálatnak

Kézdivásárhelyen több mint húsz hektárnyi zöldövezetet kell karbantartania a Helyi Közszolgálatnak

Fotó: Helyi Közszolgálat

De az önkormányzati céghez tulajdonképpen a város összesen 39,4 hektárnyi zöldövezetéből több mint 30 hektár „tartozik”, így a főtér, egyes parkok, útszéli sávok kaszálása, karbantartása is, mely munkájukban nagy segítséget jelent számukra egy nemrégiben beszerzett kaszálógép.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhely
2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön

Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek

Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.

2026. május 20., szerda

2026. május 19., kedd

Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen

Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakó megbetegedése indokolt.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

Segítő kéz a tehetséges diákoknak, akik gyengén teljesítenek az iskolában

Sepsiszentgyörgyi középiskolásokat támogatnak a fejlődésben, kibontakozásban a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és mentorai. Három hónap alatt látványos fejlődést értek el a diákok, ezért ősztől kibővített formában folytatják a mentorprogramot.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.

2026. május 16., szombat

