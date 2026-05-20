Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Van, ahol gondot fordítanak a fűnyírásra, és van, ahol kevésbé

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

Kocsis Károly 2026. május 20., 18:332026. május 20., 18:33

Sepsiszentgyörgyön a Tega Rt. tartja karban a tömbházak közötti zöldövezeteket, legalábbis ott, ahol erre szerződést kötött vele az illetékes lakótársulás. Volt, amikor hetven lakótársulással állt szerződéses viszonyban, mára ezek száma 17-re csökkent, a köztisztaságiak leginkább a Hársfa sétányon, illetve a Vasile Goldiș és a Váradi József Általános Iskola közti részeken dolgoznak. Szerződés nélkül nincs kaszálás Ezzel szemben a városlakók közül sokan úgy gondolják, a tömbházuk környékét a cégnek kellene gondoznia, ezért már többen is nemtetszésüket fejezték ki a fű hossza miatt. A vállalat azonban, amelynek eleve a hulladékgyűjtés és -szállítás, a lomtalanítás, valamint a téli hóeltakarítás képezi az elsődleges feladatkörét, csak ott tud érdemi megoldást kínálni, ahol a lakótársulástól erre megbízást kap – ezt a lakóbizottsági elnöknél lehet megtudakolni.

A Tega számlája csak a hulladékszállításra vonatkozik, nem tartalmaz közterület-karbantartást,

a tömbházak körüli zöldövezet gondozásának költségét a legtöbb esetben a közköltségnél szokták feltüntetni.

A Tega emberei csak ott kaszálnak, ahol a lakótársulás szerződést köt velük Fotó: TEGA Rt.

Az elmúlt évek során több olyan cég jelent meg, amelyek a tömbházak környékét gondozzák, amit Tega vezetősége üdvözlendőnek tart. „A zöldövezetek karbantartása nálunk inkább melléktevékenység, tulajdonképpen nem is teljes tömbházak, inkább csak lépcsőházak körül dolgoznak a munkatársak, mára mindössze 36 helyszínen. Természetesen ők is csak akkor tudnak füvet nyírni, ha az időjárás lehetővé teszi:

idén már mindenhol kaszáltak legalább egyszer,

de a helyszínek nagyjából felén már másodszor is megfordultak” – magyarázta lapunknak Máthé László igazgató. Hirdetés A játszóterek takarítását is a Tega szokta elvégezni, így a legtöbb helyen ezzel együtt a füvet is lenyírták. A céhes városban más a módi Kézdivásárhelyen, ahol nincsenek lakótársulások, a tömbházak közötti zöldövezetek gondozása az önkormányzat Helyi Közszolgálat nevű cégére hárul, amit eddig a Gosp-Com Kft.-vel megosztva, most pedig vele együttműködve végez. Ennek

költségeihez a tömbházlakók maguk is hozzájárulnak egy speciális helyi adó révén,

amit a 2000-es évek elején fogadott le az önkormányzati képviselő-testület az akkor még helyi tanácsos (jelenleg polgármester) Bokor Tibor javaslatára. Az évi tíz lej ugyan inkább jelképes, mint megterhelő összeg, de ennek eredményeként is a tömbházak között ma nemigen lehet elnőtt füvet látni.

Fotó: Tuchiluș Alex

Amint azt a Helyi Közszolgálat igazgatójától, Szigethy Kálmántól megtudtuk, a zöldövezetek rendezését már jó három hete elkezdték, többnyire nyolc-kilenc alkalmazottjuk folyamatosan ezzel foglalkozik, általában hét-tíz naponként „érnek vissza” ugyanarra a helyre.

Kézdivásárhelyen több mint húsz hektárnyi zöldövezetet kell karbantartania a Helyi Közszolgálatnak Fotó: Helyi Közszolgálat