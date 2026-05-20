Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Van, ahol gondot fordítanak a fűnyírásra, és van, ahol kevésbé
Fotó: Tuchiluș Alex
Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.
Sepsiszentgyörgyön a Tega Rt. tartja karban a tömbházak közötti zöldövezeteket, legalábbis ott, ahol erre szerződést kötött vele az illetékes lakótársulás. Volt, amikor hetven lakótársulással állt szerződéses viszonyban, mára ezek száma 17-re csökkent, a köztisztaságiak leginkább a Hársfa sétányon, illetve a Vasile Goldiș és a Váradi József Általános Iskola közti részeken dolgoznak.
Ezzel szemben a városlakók közül sokan úgy gondolják, a tömbházuk környékét a cégnek kellene gondoznia, ezért már többen is nemtetszésüket fejezték ki a fű hossza miatt. A vállalat azonban, amelynek eleve a hulladékgyűjtés és -szállítás, a lomtalanítás, valamint a téli hóeltakarítás képezi az elsődleges feladatkörét, csak ott tud érdemi megoldást kínálni, ahol a lakótársulástól erre megbízást kap – ezt a lakóbizottsági elnöknél lehet megtudakolni.
a tömbházak körüli zöldövezet gondozásának költségét a legtöbb esetben a közköltségnél szokták feltüntetni.
A Tega emberei csak ott kaszálnak, ahol a lakótársulás szerződést köt velük
Fotó: TEGA Rt.
Az elmúlt évek során több olyan cég jelent meg, amelyek a tömbházak környékét gondozzák, amit Tega vezetősége üdvözlendőnek tart.
„A zöldövezetek karbantartása nálunk inkább melléktevékenység, tulajdonképpen nem is teljes tömbházak, inkább csak lépcsőházak körül dolgoznak a munkatársak, mára mindössze 36 helyszínen. Természetesen ők is csak akkor tudnak füvet nyírni, ha az időjárás lehetővé teszi:
de a helyszínek nagyjából felén már másodszor is megfordultak” – magyarázta lapunknak Máthé László igazgató.
A játszóterek takarítását is a Tega szokta elvégezni, így a legtöbb helyen ezzel együtt a füvet is lenyírták.
Kézdivásárhelyen, ahol nincsenek lakótársulások, a tömbházak közötti zöldövezetek gondozása az önkormányzat Helyi Közszolgálat nevű cégére hárul, amit eddig a Gosp-Com Kft.-vel megosztva, most pedig vele együttműködve végez. Ennek
amit a 2000-es évek elején fogadott le az önkormányzati képviselő-testület az akkor még helyi tanácsos (jelenleg polgármester) Bokor Tibor javaslatára. Az évi tíz lej ugyan inkább jelképes, mint megterhelő összeg, de ennek eredményeként is a tömbházak között ma nemigen lehet elnőtt füvet látni.
Fotó: Tuchiluș Alex
Amint azt a Helyi Közszolgálat igazgatójától, Szigethy Kálmántól megtudtuk, a zöldövezetek rendezését már jó három hete elkezdték, többnyire nyolc-kilenc alkalmazottjuk folyamatosan ezzel foglalkozik, általában hét-tíz naponként „érnek vissza” ugyanarra a helyre.
Kézdivásárhelyen több mint húsz hektárnyi zöldövezetet kell karbantartania a Helyi Közszolgálatnak
Fotó: Helyi Közszolgálat
De az önkormányzati céghez tulajdonképpen a város összesen 39,4 hektárnyi zöldövezetéből több mint 30 hektár „tartozik”, így a főtér, egyes parkok, útszéli sávok kaszálása, karbantartása is, mely munkájukban nagy segítséget jelent számukra egy nemrégiben beszerzett kaszálógép.
Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.
Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.
Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.
Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakó megbetegedése indokolt.
Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.
Sepsiszentgyörgyi középiskolásokat támogatnak a fejlődésben, kibontakozásban a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és mentorai. Három hónap alatt látványos fejlődést értek el a diákok, ezért ősztől kibővített formában folytatják a mentorprogramot.
Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.
Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.
A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.
Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.
szóljon hozzá!