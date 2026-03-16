Ismét lomtalanítanak Háromszéken

Több mint száz háromszéki települést érint, és az első félévi program július 9-én ér véget. A sepsiszentgyörgyi TEGA köztisztasági vállalat vidéki lomtalanítási akciójáról van szó, amely hétfőn kezdődött Illyefalván.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a TEGA Rt. idén is lehetőséget biztosít a lakosságnak, hogy rendezett és környezetkímélő módon szabadulhasson meg a háztartásokban felhalmozott, nagyméretű hulladéktól. A vidéki lomtalanítási akciót március 16-án, hétfőn kezdték el Illyefalván, a héten Aldoboly, Sepsiszentkirály (kedden), Árapatak (szerdán), Erősd, Előpatak (csütörtökön), Hidvég és Nyáraspatak (pénteken) következik sorban – a teljes program itt található.

A lomtalanítás elsődleges célja a nagyméretű eszközök, régi bútorok, matracok, használt ruhák, szőnyegek és minden olyan tárgy elszállítása, amely mérete vagy jellege miatt nem fér bele a hagyományos háztartási hulladék kategóriájába. A TEGA nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy