Lemondott Kovászna megye PSD-s alprefektusa

A PSD Kovászna megyei elnöke helyeselte Sebastian Cucu döntését. Archív
Fotó: Bogdan Barbu/Facebook
A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.
2026. április 28., 18:37
2026. április 28., 18:382026. április 28., 18:38
A hírt Bogdan Barbu, a PSD Kovászna megyei elnöke közölte a Facebook-oldalán kedden. Mint írta, a párt politikai álláspontja többé nem egyeztethető össze azzal, hogy a PSD által támogatott képviselők a kormány végrehajtó struktúráiban maradjanak. Éppen ezért helyeselte a döntést és köszönetet mondott Sebastian Cucunak az alprefektusi tisztségében végzett tevékenységéért.
Sorin Grindeanu, a PSD országos elnöke hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.
„Azt szeretném, hogy mire a bizalmatlansági indítványt benyújtjuk – és erre a következő napokban sor kerül –, legyen megírva a lemondásuk” – fogalmazott a szociáldemokrata pártelnök, aki szerint rövidesen véglegesítik a bizalmatlansági indítvány szövegét, és a jövő hét elején várhatóan szavazásra bocsátják a parlament plénumában.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.
